Bergamo, Italien (ots) –

Deutsche Verkehrsteilnehmer haben großes Vertrauen in moderne Sicherheitstechnologien im Mobilitätsbereich. Eine neue Umfrage zeigt jedoch deutliche Unterschiede darin, was Vertrauen in neue Sicherheitsfunktionen schafft: Während Verbraucher verstehen wollen, wie die Systeme funktionieren und wo ihre Grenzen liegen, legen Branchenexperten vor allem Wert auf nachgewiesene Leistungsfähigkeit und die öffentliche Berichterstattung über Sicherheitsergebnisse.

Robotaxi-Tests in München, neue Funktionen für automatisiertes Fahren und immer leistungsfähigere Fahrerassistenzsysteme: Die Mobilität in Deutschland steht vor dem nächsten Technologiesprung. Während Hersteller und Mobilitätsanbieter daran arbeiten, diese Innovationen auf den Markt zu bringen, rückt eine andere Frage in den Mittelpunkt: Nicht mehr allein, was die Technologie leisten kann, ist entscheidend, sondern wie sich ihre Sicherheit glaubwürdig nachweisen und verständlich vermitteln lässt. Denn Nutzer müssen sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen dieser Systeme verstehen können.

Die von Brembo unterstützte Studie von Economist Enterprise „Safety in motion: Driving trust in modern mobility“ liefert neue Erkenntnisse zur Verkehrssicherheit. Dafür wurden in Deutschland 103 Branchenexperten aus dem Mobilitätssektor sowie 500 Verkehrsteilnehmer befragt.[1] Die Ergebnisse zeigen eine insgesamt positive Einstellung gegenüber modernen Sicherheitstechnologien:

– 93 % der befragten Verkehrsteilnehmer haben großes Vertrauen in die Sicherheit der Mobilitätssysteme, die sie im Alltag nutzen (gegenüber durchschnittlich 89 % der Befragten in Europa und Großbritannien).

– 94 % der befragten Verkehrsteilnehmer halten die derzeitigen Sicherheitstechnologien im Mobilitäts- und Verkehrsbereich für „eher wirksam“ oder „sehr wirksam“, wenn es darum geht, die Sicherheit zu verbessern (gegenüber durchschnittlich 93 % der Befragten in Europa und Großbritannien).

– 88 % stimmen der Aussage „eher“ oder „voll und ganz“ zu, dass sie Fahrzeugherstellern und Verkehrsunternehmen vertrauen, sichere und zuverlässige Dienstleistungen anzubieten (gegenüber durchschnittlich 81 % der Befragten in Europa und Großbritannien).

– 90 % stimmen der Aussage „eher“ oder „voll und ganz“ zu, dass sie grundsätzlich bereit wären, für Maßnahmen zu bezahlen, die Mobilitätssysteme vertrauenswürdiger machen (gegenüber durchschnittlich 87 % der Befragten in Europa und Großbritannien).

Was Vertrauen in neue Sicherheitsfunktionen schafft

Das große Vertrauen in Sicherheitstechnologien verdeckt einen aufschlussreichen Unterschied in den Erwartungen: Während die befragten Verkehrsteilnehmer in Deutschland verständliche Erklärungen wünschen, legen Branchenexperten größeren Wert auf über längere Zeit gewonnene Nachweise.

Für Verkehrsteilnehmer ist eine klare Erklärung, wie eine neue Sicherheitsfunktion in Fahrzeugen oder Verkehrssystemen funktioniert und wo ihre Grenzen liegen, der wichtigste Faktor, um Vertrauen aufzubauen. Nur 6 % der Branchenexperten setzen diesen Aspekt an erste Stelle. Für sie stehen vielmehr eine mehrjährige Nutzung unter realen Bedingungen mit guten Sicherheitsergebnissen sowie eine kontinuierliche öffentliche Berichterstattung über die Sicherheitsleistung im Vordergrund.

Die Ergebnisse bedeuten nicht, dass eine Gruppe richtig und die andere falsch liegt. Die Herausforderung für Mobilitätsanbieter besteht vielmehr darin, diese unterschiedlichen Erwartungen miteinander in Einklang zu bringen. Technische Nachweise allein reichen möglicherweise nicht aus, um Nutzer zu überzeugen. Sie müssen auch in klare, leicht verständliche Informationen darüber übersetzt werden, wie eine Funktion arbeitet, in welchen Situationen sie unterstützt und wo menschliches Urteilsvermögen weiterhin unverzichtbar ist.

„Der nächste Durchbruch bei der Sicherheit in der Mobilität wird sich nicht allein an der Technologie messen lassen, sondern daran, ob Menschen sie verstehen und ihr vertrauen können. Die Ergebnisse zeigen eine entscheidende Diskrepanz: Die Branche legt zu Recht Wert auf Leistungsnachweise, während Verkehrsteilnehmer Klarheit darüber brauchen, was Systeme leisten können – und was nicht. Um diese Lücke zu schließen, sind höchste technische Standards, transparente Kommunikation und ein konsequenter Fokus auf den Menschen als Mittelpunkt der Mobilität erforderlich.“ – Matteo Tiraboschi, Executive Chairman von Brembo

Das Zusammenspiel von Mensch und Maschine

Die Ergebnisse unterstreichen zudem, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technologie für die Sicherheit in der Mobilität ist.

39 % der befragten Verkehrsteilnehmer in Deutschland sehen das größte Risiko bei der Nutzung von Sicherheitssystemen darin, dass sich Menschen zu stark auf diese verlassen und dadurch weniger aufmerksam sind. Für 38 % dieser Gruppe ist es daher der wichtigste vertrauensbildende Faktor, klar erkennen zu können, wann eine Sicherheitsfunktion aktiv ist und wann ihre eigene Aufmerksamkeit erforderlich ist.

Unter den befragten Branchenexperten in Deutschland sehen 33 % das größte Sicherheitsrisiko im Zusammenspiel zwischen Nutzer und Fahrzeug darin, dass Warnungen, Hinweise oder die Übergabe der Kontrolle zu spät oder ohne ausreichende Vorwarnung erfolgen.

Mobilitätssicherheit geht über das Fahrzeug hinaus

Vertrauen in die Sicherheit der Mobilität hängt nicht allein von den Funktionen im Fahrzeug ab. Die Studie untersucht auch, welchen Beitrag andere Elemente des Mobilitätsökosystems zur Verbesserung der Sicherheit leisten können.

Neun von zehn befragten Verkehrsteilnehmern in Deutschland würden niedrigere Geschwindigkeitsbegrenzungen im Stadtverkehr akzeptieren, wenn nachgewiesen wäre, dass diese die Sicherheit erhöhen. Auch der Erhebung ihrer Mobilitätsdaten, etwa zu Fahrstrecken, Fahrtdauer, Geschwindigkeit und Bremsverhalten, stehen sie grundsätzlich offen gegenüber: 68 % haben damit eher keine Bedenken, sofern klare Datenschutz- und Sicherheitsvorkehrungen bestehen. Fast ein Viertel hat sogar keinerlei größere Bedenken und sieht deutliche Vorteile in der Nutzung dieser Daten.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Verbraucher neuen Mobilitätstechnologien oder Sicherheitsmaßnahmen nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Entscheidend ist vielmehr, dass die Vorteile klar erkennbar sind, die Bedingungen für den Einsatz transparent kommuniziert werden und die technischen Möglichkeiten und Grenzen verständlich erklärt werden.

Vertrauen in die Sicherheit als Voraussetzung für neue Mobilitätsformen

Während neue automatisierte Mobilitätsdienste in verschiedenen europäischen Märkten erprobt werden, gewinnen Fragen zum Vertrauen der Öffentlichkeit und von Fachleuten in deren Sicherheit zunehmend an Bedeutung.

Zwar untersucht die Studie nicht ausdrücklich die Einstellungen gegenüber autonomen Fahrzeugen. Ihre Erkenntnisse darüber, welche Faktoren Vertrauen in die Sicherheit von Mobilitätssystemen schaffen oder beeinträchtigen, sind jedoch für Akteure im gesamten Mobilitätsökosystem relevant.

Für Hersteller, Zulieferer und Mobilitätsanbieter ergibt sich daraus eine klare Schlussfolgerung: Vertrauen aufzubauen bedeutet nicht nur, sicherere Systeme zu entwickeln. Es geht ebenso darum, ihre Sicherheitsleistung sichtbar zu machen, Grenzen offen zu kommunizieren und das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technologie so zu gestalten, dass das Vertrauen in die Systeme auch im Alltag gerechtfertigt ist.

Weitere Informationen zur Studie: Safety in Motion: Driving trust in modern mobility | Economist Enterprise (https://insights.economistenterprise.com/technology-innovation/safety-in-motion)

[1] Methodik: Die Studie basiert auf einer eigens durchgeführten Befragung von 6.157 Personen, die sich gleichmäßig auf zehn Märkte verteilen: Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Großbritannien und die USA. Insgesamt wurden 5.135 Personen aus der allgemeinen Bevölkerung, die Verkehrsmittel nutzen, sowie 1.022 Branchenexperten befragt, die direkt im Mobilitätssektor tätig sind. Dazu zählen die Bereiche Fahrzeugherstellung, Technologie, Infrastruktur und Verkehrspolitik.

Über die Studie:

Safety in motion: Driving trust in modern mobility ist ein von Brembo unterstützter Bericht von Economist Enterprise. Er basiert auf einer eigens durchgeführten Befragung von 6.157 Personen in Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Südkorea, dem Vereinigten Königreich und den USA. Die Befragung fand im April und Mai 2026 statt. Insgesamt nahmen 5.135 Verbraucherinnen und Verbraucher sowie 1.022 Fachleute aus den Bereichen Fahrzeugproduktion, Technologie, Infrastruktur und Verkehrspolitik teil. Ergänzt werden die Ergebnisse durch eine systematische Literaturrecherche und die Einschätzungen eines unabhängigen Expertengremiums.

In Deutschland umfasste die Stichprobe 500 Verbraucherinnen und Verbraucher sowie 103 Branchenfachleute, die für Unternehmen oder Organisationen mit Hauptsitz in Deutschland tätig sind.

Die Studie untersucht Einstellungen und Wahrnehmungen zur Sicherheit in der Mobilität. Sie befasst sich nicht ausdrücklich mit der Akzeptanz von Robotaxis oder einzelnen autonomen Fahrdiensten.

About Brembo

Brembo is a global mobility innovation leader developing advanced solutions for vehicles and racing applications. Driven by its purpose, „Shaping a Zero-Accident Future“, Brembo combines industrial excellence and digital innovation to make safety, performance and sustainability integral to the driving experience. Through its brands – AP Racing, ByBre, Brembo, J.Juan, Marchesini, Öhlins and SBS Friction – the Group delivers an integrated ecosystem of technologies, including braking systems, dampers, clutches and wheels, as well as AI-enabled software solutions. For more than 50 years, the Brembo Group has been a key player in top-level motorsport, supplying teams competing in the most prestigious championships and contributing to over 1,000 titles won. Founded in 1961 and headquartered in Bergamo, Italy, Brembo has been listed on the Milan Stock Exchange since 1995. The Group employs 16,000 people across 18 countries, with 39 production and commercial sites, 10 R&D centers and 2 Brembo Inspiration Labs. In 2025, revenues totaled EUR3.7 billion.

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Quelle: ots