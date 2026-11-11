Nordmazedonien entdecken: trendtours erweitert Balkan-Programm / Neue achttägige Rundreise führt erstmals ausschließlich durch das vielseitige Binnenland zwischen Albanien und Bulgarien

Eschborn (ots) –

Der Best-Ager-Spezialist trendtours baut sein Portfolio im südosteuropäischen Raum aus und nimmt erstmals eine eigenständige Rundreise durch Nordmazedonien ins Programm. Bisher wurde das Land ausschließlich in Kombination mit Nachbarstaaten angeboten. Die neue, achttägige Flugreise mit Bus-Rundreise richtet den Fokus nun vollständig auf die facettenreiche Destination.

Unterschätztes Reiseziel im Herzen des Balkans

Nordmazedonien gilt noch immer als Geheimtipp. Zwischen Albanien und Bulgarien gelegen, vereint das Land auf vergleichsweise kleinem Raum eine bemerkenswerte Vielfalt: von ursprünglichen Berglandschaften und Nationalparks bis hin zu historischen Städten und religiösen Stätten. Im Zentrum steht dabei der Ohridsee, einer der ältesten und tiefsten Seen Europas, dessen klares Wasser und kulturelle Bedeutung ihn zum UNESCO-Welterbe machen.

Die Reise verbindet bekannte Höhepunkte mit authentischen Einblicken in das Alltagsleben. Stationen wie Skopje, Bitola oder Ohrid zeigen die kulturelle Bandbreite des Landes – geprägt von osmanischen, byzantinischen und modernen Einflüssen. Gleichzeitig eröffnen Naturerlebnisse in Regionen wie dem Mavrovo-Nationalpark oder der Matka-Schlucht eindrucksvolle Perspektiven auf die Landschaft. Traditionelles Handwerk, regionale Küche und Begegnungen vor Ort ergänzen das Programm.

Neue Perspektiven für erfahrene Reisende

Mit dem neuen Angebot reagiert trendtours auf die wachsende Nachfrage nach weniger bekannten Reisezielen in Europa. Nordmazedonien bietet eine Mischung aus kulturellem Reichtum, landschaftlicher Ursprünglichkeit und vergleichsweise kurzer Anreise – und spricht damit insbesondere Reisende an, die bereits viel gesehen haben und neue Perspektiven suchen.

Die achttägige Flugreise „Nordmazedonien – Juwel des Balkans“ wird in 2027 von April bis Juni und von September bis Oktober an verschiedenen Terminen angeboten und ist ab 999 Euro buchbar. Im Reisepreis enthalten sind der Hin- und Rückflug nach Skopje, 7 Übernachtungen im Doppelzimmer, Halbpension, Ausflüge laut Programm und deutschsprachiger Reiseleitung ab Ankunft in Nordmazedonien. Die Reise ist auch in der Kleingruppe mit maximal 15 Teilnehmern buchbar.

Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder https://www.trendtours.de/reisen/nordmazedonien#uebersicht

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Quelle: ots