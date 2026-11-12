Mathe-Muffel aufgepasst! Tipps für Mathematik im Alltag

Berlin (ots) –

Mathematik hat nichts mit dem echten Leben zu tun? Im Gegenteil: Zahlen, Formen und Daten sind fester Bestandteil unseres Alltags. Der Umgang mit ihnen sollte daher schon bei Kindern im Kita-Alter gefördert werden – ohne Druck, mit Spaß und nah am Alltag der Mädchen und Jungen. Damit entwickeln Kinder gleichzeitig Grundkompetenzen, die sie für das weitere mathematische Denken brauchen. Wie das funktionieren kann, erzählt Peggy Keßner von der Stiftung Kinder forschen im Kurzinterview.

Warum ist mathematische Bildung schon im Kita-Alter wichtig?

Mathematik beginnt nicht erst mit dem Zählen und Rechnen in der Schule. Mädchen wie Jungen entdecken von klein auf Muster, Mengen, Formen und Größen in ihrer Umwelt. Mathematisch Bildung ist deshalb auch in diesem Alter schon zentral. Sie fördert das logische Denken und Problemlösekompetenzen, schafft ein Verständnis für Zahlen, Mengen und Formen und hilft dabei den Alltag und die Umwelt besser zu verstehen und zu bewältigen. Damit legt mathematische Bildung im Kita-Alter auch eine wichtige Grundlage für das spätere schulische Lernen.

Wo begegnet Kita-Kindern Mathematik in ihrem Alltag und wie können Erwachsene das aufgreifen?

Mathematik ist überall im Alltag, sie durchdringt unser Leben. Das Gute ist: Viele der Alltagssituationen lassen sich nutzen. Beim Essen und Tischdecken können Kinder Teller zählen und Tassen verteilen und dabei Mengen vergleichen. Zieht sich ein Kind an, muss es überlegen, ob zuerst das Unterhemd und dann der Pullover dran ist oder umgekehrt. Reihenfolgen zu erkennen, gehört ebenfalls zur Mathematik. Draußen wiederum können Kinder ihre Schritte zählen. Sie üben Entfernungen einzuschätzen und sortieren Stöcke und Steine der Größe nach. Das geht übrigens auch beim Aufräumen prima: Stifte, Perlen oder Klemmbausteine lassen sich beispielsweise nicht nur nach Größe, sondern auch nach Farben sortieren. Dazu bietet der Tagesablauf einer jeden Familie oder in der Kita die Möglichkeit die Wochentage, Monate und Uhrzeit und damit auch wieder Reihenfolgen kennenzulernen.

Wie können speziell Kita-Fachkräfte die mathematische Bildung von Kindern unterstützen?

Ich denke, es lohnt sich zuerst der Blick auf sich selbst: Wie stehe ich selbst zur Mathematik? Welche Gefühle und Gedanken bringe ich aus meiner eigenen Mathebiografie mit? Wichtig ist, sich davon freizumachen und sich genauso offen, mutig und neugierig wie die Kinder auf die Mathematik einzulassen. Jetzt kann ich als Fachkraft quasi meine Mathebrille aufsetzen und Situationen aus dem Kita-Alltag aufgreifen.

Die Fachkraft begleitet die Kinder in diesen Situationen, indem sie zuhört, nachfragt und Impulse gibt, die die Kinder zum Nachdenken und Weitermachen anregen, zum Beispiel: Welcher Turm ist höher? Wie könnten wir den Turm noch stabiler bauen? Oder: Wie viele Kinder sind wir heute? Wie viele Tassen und Teller brauchen wir beim Frühstück? Dabei lohnt es sich, von Anfang an gezielt mathematische Begriffe zu verwenden wie „mehr“, „weniger“ oder „gleich viel“. Damit erweitern die Kinder nicht nur ihren Wortschatz. Es unterstützt sie auch dabei, mathematische Zusammenhänge besser zu verstehen und selbst zu beschreiben.

Unterstützung für Erwachsene

Wichtig in allen Bereichen der frühkindlichen Bildung ist die Begleitung. Im Idealfall arbeiten alle Bezugspersonen der Kinder zusammen, also Eltern, Erzieherinnen und Erzieher in Kita oder Hort sowie Grundschullehrkräfte. Für die pädagogischen Fachkräfte in Kita, Hort und Grundschule bietet die Stiftung Kinder forschen Fortbildungen zu allen relevanten mathematischen Bereichen (https://www.stiftung-kinder-forschen.de/fortbildungen/mathematik/) an, von Zahlen und Operationen über Raum und Form zu Größen und Messen sowie Daten und Zufall. Gerade aktuell dazu gekommen ist die Fortbildung „Messen, schätzen, staunen – Größen und Zufall entdecken“ (https://www.stiftung-kinder-forschen.de/messen-schaetzen-staunen/). Auf der Website der Stiftung gibt es außerdem viele Forschungsideen zu den Themen „Zahlen & Geometrie“ (https://www.stiftung-kinder-forschen.de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder/#tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=experimentCategory%3AZahlen+und+Geometrie) – sowohl für Kita, Hort und Grundschule als auch für zu Hause.

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Stiftung Kinder forschen

Katharina Hanraths

Referentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitRungestr. 18

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