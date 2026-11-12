KI wird zur Chefsache / Onlinestudium MBA Angewandte KI qualifiziert Führungskräfte

Wismar (ots) –

Künstliche Intelligenz verändert Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle – das haben auch die Chefetagen erkannt. Um den technologischen Wandel strategisch voranzutreiben, setzt u.a. die NEURA Electronics GmbH aus Bösingen auf den MBA Angewandte KI bei WINGS.

Wer Künstliche Intelligenz im Job einsetzt, braucht Know-how. Das gilt besonders für die Managementebene, die den Einsatz von KI-Technologien im Unternehmen planen und koordinieren muss.

Ein Unternehmen, das auf dieses zukunftsweisende Managementwissen setzt, ist die NEURA Electronics GmbH. Sie entwickelt und fertigt hochmoderne Schaltschränke und Steuerungstechnik für die Automobilindustrie, die industrielle Automatisierung, die Robotik und neue humanoide Technologien. „KI ist bei uns kein IT-Projekt, sondern Führungsaufgabe. Wir bauen Roboter, die mitdenken – also müssen auch unsere Manager verstehen, wie KI funktioniert“, sagt Jens Arnold, Managing Director der NEURA Electronics und ergänzt: „Deshalb setzen wir auf den MBA Angewandte KI bei WINGS.“

Das berufsbegleitende Onlinestudium von WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, verbindet Künstliche Intelligenz mit unternehmerischem Denken, um aus Technologie messbaren Mehrwert zu schaffen. Der MBA richtet sich an Führungskräfte, die gezielt KI-Kompetenz aufbauen möchten. Im Fokus stehen u.a. KI-Strategien, Data Analytics, der Einsatz von KI-Agenten und agentischen Workflows, Recht und Compliance sowie KI Business-Modelle. Alle Infos zum MBA Angewandte KI finden Interessierte unter wings.de/ki (https://www.wings.hs-wismar.de/de/fernstudium_master/mba_angewandte_ki)

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Quelle: ots