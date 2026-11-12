Bryce Canyon von oben und alles, was dahinter liegt

Bryce Canyon, Utah (ots) –

Tausende Felstürme, leuchtend in Orange, Rosa und Rot: Wer Bryce Canyon von oben sieht, versteht sofort, warum diese Landschaft zu den eindrucksvollsten des amerikanischen Westens gehört. Dabei ist Bryce streng genommen gar kein Canyon. Kein großer Fluss hat hier eine Schlucht gegraben. Frost, Schmelzwasser und Regen formen die Plateaukante und hinterlassen die sogenannten Hoodoos – die größte Ansammlung dieser bizarren Felstürme auf der Erde.

Ein Rundflug eröffnet einen besonderen Blick auf dieses Naturwunder. Zugleich macht er deutlich, wie viel jenseits des berühmten Amphitheaters liegt. Je nach Flugroute reicht die Aussicht bis in die zerklüftete Weite des Grand Staircase-Escalante National Monument. Auch am Boden lohnt es sich, die Region genauer zu entdecken: die roten Felstore des Red Canyon, die rund fünfzig Meter hohen Sandsteinkamine des Kodachrome Basin State Park und dazwischen immer wieder Landschaften, die wie Filmkulissen wirken. Als feine Linie zieht sich der Scenic Byway 12 durch diese Weite. Wer Utahs fünf große Nationalparks, die „Mighty 5“, von Osten her bereist, kommt von Moab über den Capitol Reef National Park hierher – über den Boulder Mountain, entlang des schmalen Grats von The Hogback und durch Escalante bis hinauf zum Plateau von Bryce. Eine Strecke, die schon für sich eine Reise wert ist.

Nach der Landung lässt sich der Nationalpark wunderbar auf eigene Faust erkunden. Die Panoramastraße führt über knapp dreißig Kilometer bis zum Rainbow Point auf mehr als 2.700 Metern Höhe. Sunrise und Sunset Point liegen direkt am Bryce Amphitheater, während Bryce Point besonders im Morgenlicht begeistert. Wer zwischen die Felstürme hinabsteigen möchte, verbindet den Queen’s Garden Trail mit einem Abschnitt des Navajo Loop. Zu den eindrucksvollsten Passagen gehört die saisonal zugängliche Wall Street: eine schmale Schlucht, in der hohe Douglasien dem Licht entgegenwachsen.

Ein oft unterschätzter Vorteil ist die Höhenlage. Während viele tiefer gelegene Ziele im südlichen Utah im Hochsommer sehr heiß werden, bleibt es auf dem Plateau meist spürbar kühler. Warme Tage und frische Nächte machen Bryce Canyon zu einer angenehmen Etappe auf der Rundreise durch den Südwesten. Auch Juli und August haben ihren Reiz: Die Wolken der sommerlichen Monsunzeit sorgen für dramatische Lichtstimmungen über den Hoodoos. Wanderungen plant man am besten für den frühen Morgen, denn am Nachmittag können kräftige Gewitter aufziehen.

Und dann ist da die Jahreszeit, an die viele bei Utah zunächst gar nicht denken. Bryce Canyon ist ein Ganzjahresziel und zeigt sich im Winter von einer besonders reizvollen Seite. Schnee legt sich wie eine weiße Haube auf die Türme und lässt das Rot des Gesteins noch kräftiger leuchten. Dazu kommen Schneeschuhwanderungen, Langlauf auf dem Plateau und deutlich mehr Ruhe an den Aussichtspunkten. Zwar sind einzelne Wege und Straßen zeitweise geschlossen, doch gerade die winterliche Stille macht den Besuch besonders. Wenn am Abend die Sterne über der verschneiten Felslandschaft erscheinen, bekommt die Weite noch einmal eine ganz andere Dimension.

Wer den Tag mit einem Rundflug beginnt und anschließend zwischen den Hoodoos wandert, nimmt mehr mit als das Foto eines berühmten Aussichtspunkts: das Gefühl, eine ganze Region entdeckt zu haben.

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Quelle: ots