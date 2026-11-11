Doppelsieg beim ‚Goldenen Lenkrad‘: Škoda Epiq und Škoda Peaq gewinnen renommierten Award

Weiterstadt (ots) –

› Der neue vollelektrische Škoda Peaq setzt sich in der Kategorie ‚Familienauto‘ durch

› Platz eins für den neuen Škoda Epiq in der Klasse ‚Kleinwagen-SUV‘

› Leserinnen und Leser wählten 27 Finalisten, Expertengremium trifft finale Urteile nach Praxistest auf dem DEKRA-Lausitzring

Herausragende Resultate für die beiden neuen vollelektrischen Modelle von Škoda: Sowohl der Škoda Epiq als das Einstiegsmodell in die Elektromobilität bei Škoda als auch das neue Flaggschiff Škoda Peaq wurden mit dem ‚Goldenen Lenkrad‘ ausgezeichnet. Die Awards sind eine Bestätigung für das hohe Ansehen der Škoda Elektrofahrzeuge bei den Leserinnen und Lesern sowie der Fachjury.

Das ‚Goldene Lenkrad‘ zeichnet die wichtigsten Automobil-Neuheiten des Jahres aus und gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen in der europäischen Automobilindustrie. Es wird vergeben von der Fachzeitschrift ‚AUTO BILD‘ und der Wochenzeitung ‚Bild am Sonntag‘ aus dem Axel Springer-Verlag. Bereits seit 1976 – inzwischen zum 50. Mal – ehrt das ‚Goldene Lenkrad‘ jährlich die herausragenden Neuerscheinungen auf dem deutschen Markt. In diesem Jahr standen insgesamt 79 Modellneuheiten in neun Fahrzeugklassen zur Wahl. In jeder Fahrzeugklasse wählten die Leserinnen und Leser zunächst drei Modelle in das Finale, das auf dem DEKRA-Lausitzring ausgetragen wurde. Hier stellten sich die Bestplatzierten einer Jury aus Rennfahrerinnen und Rennfahrern, prominenten Auto-Begeisterten sowie Mitgliedern der Chefredaktionen. Hinzu kam in diesem Jahr eine Familienjury für die Kategorie „Familienautos“. Die Experten vergaben nach ausgiebigen Tests Punkte unter anderem für die Bereiche Alltagsnutzen, Qualität, Antrieb und Fahrverhalten. Zudem flossen das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Verbrauch in die Bewertung ein. Die bewerteten Eigenschaften variierten nach Fahrzeugklasse.

Holger Peters, Kommissarischer Vorstandsvorsitzender Škoda Auto, sagt: „Der Doppelsieg beim ‚Goldenen Lenkrad‘ ist eine große Auszeichnung für Škoda Auto. Ich freue mich sehr, dass Epiq und Peaq sowohl die Leser als auch die Jury überzeugt haben. Mit beiden Modellen haben wir unser Elektroportfolio verdoppelt und verfolgen zugleich das Ziel, Elektromobilität für unsere Kunden attraktiver, praktischer und alltagstauglicher zu machen. Mehr als 104.000 Bestellungen unterstreichen das große Interesse an beiden Modellen und zeigen, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind.“

Der Škoda Peaq wurde als bestes ‚Familienauto‘ mit dem ‚Goldenen Lenkrad‘ ausgezeichnet. Das batterieelektrische Flaggschiff von Škoda bietet auf einer Länge von 4,87 Metern und mit knapp drei Metern Radstand bis zu sieben Sitze sowie ein Kofferraumvolumen von bis zu 935 Litern. Das sind in Verbindung mit hoher Praktikabilität beste Voraussetzungen, die Anforderungen auch von größeren Familien zu erfüllen. Hinzu kommt modellabhängig eine Reichweite von mehr als 640 Kilometern (Škoda Peaq 90 210 kW (286 PS) Selection: Stromverbrauch (kombiniert): 15,1 – 17,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A)*. Höchste Sicherheit, Komfort und Konnektivität machen jeden Peaq zum intelligenten und benutzerfreundlichen Begleiter im Alltag.

Als Besonderheit stellten in diesem Jahr Familien die Jury für die Wettbewerber in der ‚Familienklasse‘. Eltern und ihre Kinder konnten aus eigenen täglichen Erfahrungen genau beurteilen, welche Aspekte für Fahrzeuge in dieser Kategorie wichtig sind. Die Juroren sahen den Škoda Peaq in den Einzelwertungen ‚Design‘, ‚Materialanmutung‘, ‚Kindersitze & ISOFIX‘, ‚Kofferraum & Beladbarkeit‘, ‚Ablagen & praktische Lösungen‘, ‚Familienextras‘ (Rollos, USB, Kamera, etc.), ‚Bedienlogik‘, ‚Klima & Schnellzugriffe‘, ‚Sitzkomfort‘, ‚Rundumsicht‘ und dem ‚Preis-Leistungs-Eindruck‘ jeweils auf dem ersten Platz und legten damit die Basis für den Klassensieg.

Mit dem Škoda Epiq wurde in der Klasse ‚Kleinwagen-SUV‘ auch das vollelektrische Einstiegsmodell des Herstellers mit dem ‚Goldenen Lenkrad‘ ausgezeichnet. Er ist 4,17 Meter lang, 1,80 Meter breit und 1,58 Meter hoch, der Radstand beträgt 2,60 Meter. Damit verbindet der Škoda Epiq kompakte Abmessungen mit hoher Alltagstauglichkeit und Erschwinglichkeit. Die MEB+-Plattform ermöglicht den Einsatz kleinerer Batterien, wodurch der Platz im Innenraum effizienter genutzt wird. Für Gepäck steht ein 475 Liter großer Kofferraum sowie ein 25 Liter großes Staufach unter der Frontklappe zur Verfügung. Der Epiq bietet bis zu 440 Kilometer Reichweite (Škoda Epiq Essence 55 155 kW (211 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 13,7 – 13,9 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A)*, ein umfassendes Paket an Sicherheits- und Fahrerassistenzfeatures sowie eine Konnektivität mit umfassenden Personalisierungsoptionen und unterstützt bidirektionales Laden. Argumente, die zunächst die Leserinnen und Leser und im Finale die Expertenjury überzeugten.

Ganz vorne sah die Jury den Epiq in die Einzelwertungspunkten: ‚Übersichtlichkeit‘, ‚Sitzposition‘, ,Infotainment‘, ‚Verarbeitung innen‘, ‚Haptik‘, ‚Grafiken/Softwaredarstellung‘, ‚Materialien‘, ‚Anfahrverhalten‘, ‚Kraftentfaltung‘, ‚Beschleunigung‘ und ‚Agilität‘.

Die offizielle Preisverleihung des ‚Goldenen Lenkrads‘ fand am 10. November im Axel-Springer-Haus in Berlin statt.

* Die Verfügbarkeit der, gemäß UN-GTR.21 ermittelten, elektrischen Maximalleistung erfordert eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen höchstmöglichen Batterieladezustand. Die verfügbare Leistung kann begrenzt sein, variiert je nach Fahrsituation und wird von Faktoren wie der Umgebungstemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand sowie Alter der Hochvoltbatterie beeinflusst.

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Quelle: ots