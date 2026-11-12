Scheibenversiegelung und Frostschutz im Winter: Was hilft gegen Eis auf der Windschutzscheibe?

Köln (ots) –

– Frostschutz: Winter-Scheibenreiniger sollte vor dem ersten Frost eingefüllt werden. Er schützt Wischwasser, Düsen und Leitungen vor dem Einfrieren. Bei Konzentraten bestimmt das auf der Verpackung angegebene Mischverhältnis den Frostschutz.

– Scheibenversiegelung: Eine Scheibenversiegelung kann das Eiskratzen erleichtern. Eis haftet weniger stark an der Windschutzscheibe; Regen und Schmutz perlen leichter ab.

– Steinschlag: Dringt Feuchtigkeit in einen Glasschaden ein und gefriert, kann sich der Steinschlag vergrößern. Sichtbare Steinschläge sollten deshalb vor dem Winter geprüft werden.

Bei Minusgraden können vereiste Windschutzscheiben und eingefrorenes Wischwasser schnell zum Problem werden. Deshalb sollte die Scheibenwaschanlage rechtzeitig mit Scheibenwaschflüssigkeit und Frostschutz befüllt werden. Eine professionelle Scheibenversiegelung kann das Eiskratzen erleichtern: Eis haftet weniger stark an der Windschutzscheibe, Regen und Schmutz perlen leichter ab.

Warum braucht die Scheibenwaschanlage im Winter Frostschutz?

Scheibenwaschflüssigkeit mit Frostschutz verhindern, dass Wischwasser bei Minusgraden im Behälter, in den Düsen und in den Leitungen der Scheibenwaschanlage gefriert. Salz und Spritzwasser auf der Windschutzscheibe lassen sich während der Fahrt ohne funktionierende Waschanlage nicht entfernen. Auch bei beheizten Düsen können die unbeheizten Leitungen einfrieren.

Bei Konzentraten gilt das auf der Verpackung angegebene Mischverhältnis. Sommer- und Winter-Scheibenreiniger sollten nicht gemischt werden, da der Winterreiniger sonst häufig nicht den angegebenen Frostschutzwert erreicht. Ist das Wischwasser bereits eingefroren, können Behälter und Pumpe beschädigt sein. Vor dem erneuten Befüllen sollte eine Werkstatt prüfen, ob die Scheibenwaschanlage dicht ist.

Hilft eine Scheibenversiegelung gegen Eis auf der Windschutzscheibe?

Eine Scheibenversiegelung kann das Eiskratzen erleichtern: Eis haftet weniger stark an der Windschutzscheibe. Regen, Schneematsch und Schmutz perlen leichter ab. Die glatte Oberfläche kann außerdem die Wischerblätter entlasten und Schlieren verringern.

Frostschutz in der Scheibenwaschanlage und ein Eiskratzer bleiben dennoch notwendig. Heißes Wasser sollte nicht auf eine vereiste Windschutzscheibe gegossen werden. Der Temperaturunterschied kann das Glas belasten – besonders bei einem bereits vorhandenen Steinschlag. Zum Enteisen eignen sich ein stabiler Eiskratzer mit Gummilippe und eine Scheibenabdeckung.

Warum kann ein Steinschlag bei Frost größer werden?

Dringt Feuchtigkeit in einen Steinschlag ein und gefriert, dehnt sie sich aus. Dadurch kann der Schaden in der Windschutzscheibe größer werden; aus einem kleinen Steinschlag kann ein Riss entstehen. Auch starke Temperaturunterschiede belasten das Glas.

Sichtbare Steinschläge sollten deshalb vor dem Winter geprüft werden. Eine frühzeitige Reparatur kann verhindern, dass sich der Glasschaden weiter ausbreitet und ein Scheibenaustausch erforderlich wird.

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