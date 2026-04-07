Krise, Kriege und Kapitalanlage – Markus Marquardt von der Marquardt & Kollegen GmbH & Co. KG verrät, warum Anleger trotz dramatischer Nachrichten ruhig bleiben sollten

Valley (ots) –

Mittlerweile vergeht kaum ein Tag ohne dramatische Schlagzeilen: Krisenmeldungen, Kriegsberichte und wirtschaftliche Schwankungen verunsichern Anleger weltweit. Viele von ihnen glauben, sofort auf jede neue Entwicklung reagieren zu müssen, doch genau diese Reaktion stellt das größte Risiko für das eigene Vermögen dar. Markus Marquardt von der Marquardt & Kollegen GmbH & Co. KG zeigt, warum eine wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie mehr Sicherheit schafft als jede Schlagzeile und wie Anleger endlich wieder ruhig schlafen können.

Geopolitische Konflikte, wirtschaftliche Spannungen und negative Schlagzeilen bestimmen zunehmend den Alltag vieler Anleger. Wer bereits größere Vermögenswerte investiert hat, verfolgt diese Entwicklungen meist besonders aufmerksam – schließlich scheint jede neue Nachricht unmittelbare Auswirkungen auf das eigene Depot zu haben. Schnell entsteht der Eindruck, dass sofort gehandelt werden muss: Positionen werden hinterfragt, Umschichtungen erwogen und Risiken neu bewertet. Gleichzeitig zeigt sich jedoch immer wieder, dass Finanzmärkte auf Ereignisse häufig anders reagieren als erwartet. Die Folge ist ein ständiger Kreislauf aus Informationsaufnahme, Entscheidungsdruck und erneuter Verunsicherung. „Wer in solchen Situationen impulsiv handelt, läuft Gefahr, seine Kapitalanlage dauerhaft zu destabilisieren und sich selbst unnötigem Stress auszusetzen“, warnt Markus Marquardt, Geschäftsführer der Marquardt & Kollegen GmbH & Co. KG.

„Genau hier liegt einer der größten Denkfehler vieler Anleger: Sie versuchen, auf Basis einzelner Nachrichten kurzfristige Marktbewegungen vorherzusagen, doch das ist wissenschaftlich nicht belastbar“, erklärt er. Als Experte für Vermögensplanung und Kapitalanlage beschäftigt sich Markus Marquardt seit über 25 Jahren mit der Betreuung anspruchsvoller Privatkunden. Seine Arbeit basiert auf den Erkenntnissen internationaler Finanzmarktforschung, darunter zahlreiche Nobelpreis-gekrönte Studien. Nach seiner Ausbildung und seinem Studium mit Schwerpunkt Bankmanagement und Kapitalmarktforschung sowie seiner Tätigkeit im klassischen Finanzvertrieb entschied er sich bewusst für einen anderen Weg: Mit der Marquardt & Kollegen GmbH & Co. KG verfolgt er heute das Ziel, wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien in die Praxis zu übertragen und Anlegern langfristige Stabilität zu ermöglichen.

Warum Market-Timing auf Basis von Nachrichten scheitert

Ein genauer Blick auf die finanzwissenschaftliche Forschung zeigt ein klares Bild: Wer glaubt, durch das Verfolgen von Krisenmeldungen und geopolitischen Entwicklungen einen Vorteil bei der Kapitalanlage zu erlangen, überschätzt die Vorhersagbarkeit der Märkte. Kurzfristige Reaktionen auf einzelne Ereignisse sind in der Regel nicht erfolgreich, da sich Marktbewegungen nicht zuverlässig prognostizieren lassen. Entscheidungen auf Basis einzelner Nachrichten basieren daher häufig auf Zufall und nicht auf belastbarer Analyse. Auch das sogenannte Market-Timing, also der Versuch, Ein- oder Ausstiegszeitpunkte anhand aktueller Ereignisse zu bestimmen, gilt als wissenschaftlich nicht tragfähig. Wer dennoch versucht, kurzfristige Entwicklungen vorherzusagen, setzt sein Vermögen unnötigen Risiken aus. „Die Finanzmarktforschung ist in diesem Punkt unmissverständlich: Wer auf Basis von Nachrichten handelt, handelt nicht rational, sondern emotional. Und emotionale Entscheidungen führen bei der Kapitalanlage fast immer zu schlechteren Ergebnissen“, betont Markus Marquardt von der Marquardt & Kollegen GmbH & Co. KG.

Wer dennoch versucht, kurzfristige Entwicklungen vorherzusagen und jede neue Information in konkrete Handlungen zu übersetzen, gerät schnell in einen wiederkehrenden Kreislauf. Nach der Lektüre negativer Schlagzeilen entsteht der Impuls, das eigene Portfolio anzupassen. Es folgen Überlegungen zu Käufen, Verkäufen oder Umschichtungen – stets mit dem Ziel, vermeintliche Risiken zu vermeiden oder Chancen zu nutzen. Entwickeln sich die Märkte anschließend anders als erwartet, wird dies häufig als eigene Fehlentscheidung interpretiert. Kurz darauf sorgt die nächste Nachricht für erneuten Handlungsdruck. So entsteht eine dauerhafte Belastungssituation, in der rationale Entscheidungen zunehmend durch emotionale Reaktionen ersetzt werden. Reaktionen auf Krisenmeldungen führen so häufig zu Fehlentscheidungen, die das Vermögen langfristig belasten – nicht schützen.

Markus Marquardt: Die Kraft einer klar definierten Anlagestrategie

Der entscheidende Gegenentwurf zu reaktivem Handeln ist eine im Voraus festgelegte Anlagestrategie mit klaren Regeln für unterschiedliche Marktsituationen. Sie gibt vor, wie in steigenden und fallenden Märkten gehandelt wird, und ersetzt spontane Entscheidungen durch ein strukturiertes Vorgehen. Finanzentscheidungen orientieren sich dadurch nicht mehr an einzelnen Nachrichten, sondern an einem langfristigen Konzept.

„Eine im Voraus definierte Strategie gibt Anlegern Orientierung. Sie müssen nicht mehr bei jeder Schlagzeile überlegen, was das für ihr Depot bedeutet – die Antwort ist bereits gegeben“, erklärt Markus Marquardt.

Mehr Ruhe, mehr Stabilität, mehr Lebensqualität

Eine solche Strategie verbessert am Ende aber nicht nur die Qualität von Finanzentscheidungen, sondern auch den Umgang mit der eigenen Kapitalanlage. Wer nicht mehr auf jede Krisenmeldung reagieren muss, erlebt sein Depot deutlich gelassener. Der Fokus liegt auf langfristiger Planung statt auf kurzfristigen Reaktionen. Das sorgt für Stabilität auch bei Krisen, geopolitischen Ereignissen und Marktbewegungen und schafft Freiraum für andere Lebensbereiche.

„Unsere Kunden berichten uns regelmäßig, dass sie deutlich entlasteter sind und das Geschehen verfolgen können, ohne ständig an ihr Depot denken zu müssen“, sagt Markus Marquardt von der Marquardt & Kollegen GmbH & Co. KG abschließend.

Sie möchten Ihre Kapitalanlage unabhängig von täglichen Nachrichten aufstellen und mehr Ruhe in Ihre finanziellen Entscheidungen bringen? Dann melden Sie sich jetzt bei Markus Marquardt von der Marquardt & Kollegen GmbH & Co. KG (http://www.marquardt-kollegen.com) und vereinbaren Sie einen Termin!

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