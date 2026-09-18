Bundeswehr trainiert mit NATO-Partner Schweden bei Silver Wotan 2026 in Gotland

Potsdam (ots) –

Bei der Übung Silver Wotan 2026 üben die mehr als 500 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zusammen mit den schwedischen Streitkräften gemeinsam in der Luft, an Land und auf See. Silver Wotan findet im Zeitraum 14. – 23. September 2026 an der Südostküste Schwedens, um und auf der Insel Gotland. statt. Dabei wird sichtbar, dass beide Länder ihre militärischen Kräfte schnell verlegen, integrieren und die Insel gemeinsam schützen können.

Zur strategischen Bedeutung Gotlands sagt Generalleutnant Alexander Sollfrank, Befehlshaber des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr: „Die Insel liegt strategisch zentral in der Ostsee. Sie ist nicht nur ein wichtiger Wirtschafts- und Handelsraum, sondern auch militärisch von großer Bedeutung. Schon ein Blick auf die Landkarte offenbart, dass die Insel ein Knotenpunkt ist. Denn sichere Häfen, Seewege und Lufträume in der Ostsee sind die Voraussetzung dafür, dass unsere Bündnisse handlungsfähig bleiben.“

Die Bundeswehr beteiligt sich mit Marine- und Luftwaffenkräften an der Sicherung von Hafenanlagen, dem Schutz von militärischen Konvois- und der Absicherung militärischer Anlagen. Darüber hinaus werden zwei Mehrzweckkampfflugzeuge vom Typ Tornado zur Luftraumüberwachung eingesetzt. Durch die gemeinsame Demonstration der Handlungsfähigkeit und Kohäsion der schwedischen und deutschen Kräfte wird deutlich, dass beide Länder im engen Schulterschluss die Verteidigung der NATO-Ostflanke sicherstellen können.

Im Übungsszenario stellt Schweden eine fiktive Unterstützungsbitte an die NATO, da die schwedischen Streitkräfte auf dem Festland disloziert und ge-bunden sind. Gotland, als strategisch wichtiges Ziel in der Ostsee, bedarf zu-sätzlichen Schutz. Daher verlegen deutsche Kräfte auf die Ostseeinsel und sichern beispielsweise den Hafen von Visby und verstärken die schwedische Küstenverteidigung. Im weiteren Verlauf zeigen schwedische und deutsche Soldaten ihre Fähigkeit zum „Anti Surface Warfare“ und dokumentieren den Willen und die Fähigkeit, sich gegen jeden Aggressor verteidigen können.

Befehlshaber Generalleutnant Alexander Sollfrank im Gespräch über Silver Wotan, die Bedeutung Gotlands und die hybride Bedrohungslage.

Sollfrank: „Gotland steht für die Operationsfreiheit der NATO im Ostseeraum“

Herr General, warum ist Gotland so wichtig für die die NATO?

Sollfrank: „Die Ostsee ist eine strategisch bedeutende Region – als Wirt-schafts- und Handelsraum für die Anrainerstaaten und die Europäische Union, aber auch unter militärischen Gesichtspunkten. Mit den baltischen Staaten, Dänemark, Deutschland, Finnland, Polen und Schweden grenzen acht NATO-Nationen an die Ostsee an. Sie verbindet die nordischen Länder mit dem europäischen Festland.

Gotland ist ein operativ und strategisch bedeutender Knotenpunkt. Das of-fenbart schon der Blick auf eine Landkarte. Denn sichere Häfen, Seewege und Lufträume in der Ostsee sind die Voraussetzung dafür, dass unser Bündnis handlungsfähig bleibt.

Das bedeutet: Wenn eine kollektive Verteidigung der NATO-Staaten an der Nord- oder Ostflanke notwendig werden sollte, wird Gotland zum Schlüsselterrain für die NATO. Eine sichtbare militärische Präsenz Schwedens und der NATO auf Gotland schützt die Insel und die Allianz.“

Worum geht es bei der Übung Silver Wotan?

Sollfrank: „Bei Silver Wotan wird eine schnelle Verlegung nach Gotland geübt, und zwar an Land, in der Luft und auf See mit Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland und Schweden. Nach einer Alarmierung verlegen deutsche Kräfte nach Gotland, um die schwedischen Streitkräfte zu verstärken. Es geht um den Schutz schwedischer Schiffsabwehrsysteme sowie Küstenverteidigung. Ergänzend wird der Hafen von Visby von Land, auf See und aus der Luft gesichert und verteidigt. Silver Wotan zeigt die Bereitschaft und Fähigkeit der NATO-Partner, gemeinsam die Operationsfreiheit der Allianz im Ostseeraum zu erhalten.“

Das vollständige Interview finden Sie hier:

Deutsch: https://ots.de/2VBy4e

Englisch: https://ots.de/qLkUK3

Ein Wiedergabe des Interviews, auch in Auszügen, ist genehmigt.

Bild- und Videomaterial der übenden Truppe wird über nachfolgenden Link bereitgestellt, bis einschließlich Sonntag, 20.09.2026, mehrmals aktualisiert und kann unter Kennzeichnung der Quelle „Bundeswehr“ heruntergeladen werden.

Presselink:

https://webshare.opfuekdobw.de/index.php/s/y3HARXXSnxMsdYy

Passwort: „Silver Wotan 2026“ (ohne „“, mit Leerzeichen)

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Quelle: ots