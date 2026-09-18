Video-Analyse mit KI-Tools für Redaktionen l dpa-Akademie

Hamburg (ots) –

Praktisch, verlässlich, effizient: Wie Sie die Arbeit mit Videomaterial mit Hilfe von KI-Tools professioneller gestalten

Videomaterial ist heute eine zentrale Informationsquelle – ob Pressekonferenz, Interview, Social-Media-Clip oder Rohmaterial aus aktuellen Lagen. Doch Sichtung, Transkription und Auswertung kosten Zeit. Ann-Marie Utz, KI-Trainerin und Innovation Editor bei dpa, vermittelt in diesem Webinar, wie Sie mit KI-Tools wie Gemini, ChatGPT und weiteren Analysewerkzeugen Videos effizient strukturieren, Kernaussagen extrahieren und verwertbare Ergebnisse erzeugen.

Videomaterial mit KI-Tools schnell und effizient analysieren

Ob Newsdesk, Social-Media-Redaktion, Pressestelle oder Monitoring-Team: Wer mit Videomaterial arbeitet, steht unter Zeitdruck. Inhalte müssen schnell erfasst, Aussagen korrekt wiedergegeben und relevante Sequenzen identifiziert werden.

Ann-Marie Utz von dpa stellt dar, wie Large Language Models und multimodale KI-Systeme bei der Videoanalyse unterstützen können. Sie erfahren, wie Videos hochgeladen und verarbeitet werden, wie strukturierte Transkripte mit Zeitmarken entstehen und wie sich Inhalte systematisch durchsuchen lassen. Und wo KI Ihre Arbeit deutlich beschleunigt – oder menschliche Einordnung unverzichtbar bleibt.

Möglichkeiten und Grenzen der Video-Analyse mit KI-Tools verstehen

Anhand konkreter Praxisbeispiele demonstrieren wir, wie sich:

– Kernaussagen, Zitate und überprüfbare Behauptungen extrahieren lassen

– lange Videos in strukturierte Zusammenfassungen überführen lassen

– automatisch Schnittlisten generiert werden können

– aus Videomaterial Skriptentwürfe oder Briefings entwickeln lassen

– ein erstes Feedback aus Sicht der Zielgruppe für Ihr Video erhalten

Gleichzeitig reflektieren wir die Grenzen der Technologie: Halluzinationen, Kontextverluste und Fehlinterpretationen können gerade bei Videoanalysen auftreten. Sie lernen, wie Sie Ergebnisse kritisch prüfen und KI sinnvoll in bestehende Workflows integrieren.

Programm:

– Videoverarbeitung verstehen: Welche KI-Tools Video- und Audioinhalte analysieren können – und worin sie sich unterscheiden.

– Automatische Transkription nutzen: Wie Sie aus Videos strukturierte Textdokumente mit Zeitstempeln erstellen und Sprecher oder Themenblöcke identifizieren.

– Inhalte systematisch analysieren: Wie Sie Kernaussagen, Narrative, Argumentationsmuster oder überprüfbare Behauptungen gezielt extrahieren.

– ‚Vom Material zum Output gelangen: Wie Sie aus Videoinhalten automatisiert Zusammenfassungen, Skripte oder Briefings generieren.

– Grenzen erkennen und Qualität sichern: Wie Sie typische Schwächen der Video-KI identifizieren und Ergebnisse kritisch hinterfragen.

Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.

Dieses Webinar richtet sich an Video- und Social-Media-Redaktionen, Investigativ-Journalisten, Faktencheckerinnen und Newsdesk-Teams mit hohem Videoaufkommen.

Gleichzeitig ist die Session geeignet für Kommunikations- und PR-Verantwortliche, die sich aus journalistischer Perspektive mit dem Thema Video-Analyse beschäftigen wollen: Pressesprecherinnen und Pressesprecher, Content-Profis und Social-Media-Teams-Teams in Unternehmen, Verbänden und Organisationen.

Unsere Expertin Ann-Marie Utz ist Journalistin, Content-Creatorin und Innovationstreiberin im Medienbereich. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz: Sie konzipiert und leitet Trainings zu Video, KI und Journalismus und begleitet Teams bei der Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitsprozesse und Formate. Außerdem arbeitet sie an verschiedenen Projekten zu Medienkompetenz und Verifikation und ist Host der dpa Faktencheck-Social-Media-Accounts.

Key Facts

– Termin: Montag, 7. Dezember 2026, 14:30 – 16:30 Uhr

– Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt.

– Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

– Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

– Durchführung via MS Teams

Pressekontakt:

Marcus Heumann, Leiter dpa-Akademie

Tel.: +49 40 4113 32845

E-Mail: [email protected]

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Quelle: ots