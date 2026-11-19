München (ots) –

ADAC Autoversicherung: Verursacher von Parkremplern befürchten vor allem die Rückstufung in der Schadenfreiheitsklasse

(ADAC Autoversicherung AG) Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit beim Ein- oder Ausparken kann erhebliche finanzielle Folgen haben. Denn bei modernen Fahrzeugen sind häufig nicht nur Stoßfänger oder Lack durch Parkrempler betroffen, sondern auch Sensoren, Kameras, Scheinwerfer und weitere technische Systeme. Eine Umfrage* der ADAC Autoversicherung zeigt: Gut jeder Vierte (27 Prozent) war bereits selbst in einen Parkrempler verwickelt.

Für die Verursacher steht dabei nicht allein die Reparaturrechnung im Mittelpunkt. Jeder Zweite, der bereits einen Parkschaden verursacht hat, nennt eine mögliche Rückstufung in der Schadenfreiheitsklasse als größte Sorge. Es folgen die Reparaturkosten (27 Prozent), möglicher Ärger mit dem Geschädigten (26 Prozent) und Ärger mit der Versicherung (16 Prozent, Mehrfachnennungen möglich). Welche finanziellen Auswirkungen ein Parkrempler im Einzelfall hat, hängt vom jeweiligen Versicherungsvertrag und der besagten Schadenfreiheitsklasse ab.

Hilfreich beim Parken, aufwendig in der Reparatur

Moderne Assistenztechnik hilft, das Rangieren sicherer zu machen und Parkschäden zu vermeiden. Die elektronischen Helfer sind beim Einparken weit verbreitet: 57 Prozent der Befragten nutzen Parksensoren, fast jeder Zweite eine Rückfahrkamera und 21 Prozent einen Parkassistenten (Mehrfachnennungen möglich). Wenn es jedoch trotzdem zu Parkunfällen kommt, verwandelt sich die verbaute Technik zum Kostenfaktor: 54 Prozent der von der ADAC Autoversicherung befragten Personen, deren Auto bei einem Parkrempler oder Rangierfehler beschädigt wurde, berichten von einer Schadenhöhe zwischen 1.500 und 10.000 Euro. Die Gründe hierfür können vielfältig sein: beschädigte Sensoren, Rückfahrkameras, LED-Scheinwerfer oder die notwendige Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen nach einer Reparatur.

Stundensätze als Kostentreiber

Ein weiterer Kostenfaktor sind die steigenden Stundensätze in den Kfz-Werkstätten: Laut GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) überschritten sie 2024 erstmals die Marke von 200 Euro pro Arbeitsstunde. Dass eine Werkstattstunde inzwischen mehr als 200 Euro kostet, ist 54 Prozent der von der ADAC Autoversicherung befragten Personen bekannt. 2025 stiegen die Stundensätze laut GDV im Durchschnitt um weitere 7,5 Prozent.

Parkremplern vorbeugen

Assistenzsysteme können beim Ein- und Ausparken unterstützen, ersetzen aber nicht die Aufmerksamkeit des Fahrers. Deshalb empfiehlt die ADAC Autoversicherung beim Ein- und Ausparken besonders aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit zu rangieren. Außerdem: Ausreichend Abstand zu benachbarten Fahrzeugen halten. Wer die Möglichkeit hat, sollte zudem möglichst breite oder weniger frequentierte Stellplätze nutzen. Bei eingeschränkter Sicht oder unübersichtlichen Situationen ist zusätzliche Vorsicht angesagt.

Verhalten nach einem Parkunfall

Kommt es trotz aller Vorsicht zu einem Schaden, sollten die Beteiligten die Unfallstelle und die sichtbaren Beschädigungen fotografisch dokumentieren sowie Kontaktdaten und Versicherungsinformationen austauschen. Der Schaden sollte anschließend entsprechend den Bedingungen des Versicherungsvertrags zeitnah gemeldet werden. Ist der Halter des beschädigten Fahrzeugs nicht erreichbar, reicht es nicht aus, lediglich einen Zettel mit den eigenen Kontaktdaten zu hinterlassen. Der Verursacher muss eine angemessene Zeit am Unfallort warten und anschließend die Polizei verständigen, bevor der Unfallort verlassen wird. Laut Umfrage haben 13 Prozent der Verursacher eines Parkschadens lediglich einen solchen Zettel am beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Ein solches Vorgehen kann zusätzliche rechtliche und finanzielle Folgen nach sich ziehen.

Unnötige Folgekosten vermeiden

Nach einem Parkrempler sollten Autofahrer den Schaden dokumentieren, zeitnah melden und die voraussichtlichen Reparaturkosten den erwarteten Mehrkosten durch eine etwaige Rückstufung gegenüberstellen. Bei kleineren Schäden kann eine Selbstzahlung wirtschaftlicher sein als die Regulierung über die Versicherung. Außerdem bieten führende Kfz-Versicherungen wie die ADAC Autoversicherung ‚Rabattschutz‘-Bausteine an. Dieser Schutz muss vor Eintritt eines Schadens abgeschlossen werden und sorgt dafür, dass der Versicherte nach dem ersten Haftpflicht- oder Vollkaskoschaden eines Kalenderjahres nicht in der Schadenfreiheitsklasse zurückgestuft wird.

* ADAC Marktforschung 2026 unter 2.027 Autofahrerinnen und Autofahrern, die beim Abschluss einer Kfz-Versicherung (mit-)entscheidend sind.

Über die ADAC SE

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.

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