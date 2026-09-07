Club Med präsentiert „The Art of Free Time“ – eine neue Markenplattform, die freie Zeit als den wahren Luxus neu definiert

Frankfurt (ots) –

In einer Welt, die von ständiger Erreichbarkeit, Leistungsdruck und Beschleunigung geprägt ist, setzt Club Med mit seinem neuen globalen Markenkonzept „The Art of Free Time“ ein bewusstes Gegenzeichen. Die Kampagne greift den Gründungsgedanken der Marke auf, „Happiness Here and Now“, und interpretiert ihn für die Bedürfnisse moderner Reisender neu: als Einladung, freie Zeit bewusst zu erleben und selbst zu bestimmen.

Während der Alltag immer stärker von Produktivität und Verpflichtungen bestimmt wird, rückt Club Med einen neuen Luxus in den Mittelpunkt: die Freiheit, über die eigene Zeit verfügen zu können. Ob Aktivität oder Entspannung, Abenteuer oder Nichtstun, „The Art of Free Time“ feiert die Freiheit der Wahl und die Möglichkeit, im Moment anzukommen.

Eine zeitgemäße Neuinterpretation des Club Med Spirits

Mit „The Art of Free Time“ entwickelt Club Med sein Markenversprechen weiter und schafft eine Plattform, die die Werte Freiheit, Lebensfreude und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Die Kampagne versteht freie Zeit nicht als Leerlauf, sondern als wertvolle Ressource für persönliche Erlebnisse, Begegnungen und Erholung.

„Die freie Zeit ist kostbar. Sie ermöglicht uns, das Leben intensiver zu erleben, anstatt immer nur mehr leisten zu wollen. Dieser Gedanke steht im Zentrum von The Art of Free Time, einer neuen Ausdrucksform der Club Med Vision, die aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen aufgreift und zugleich tief in den mediterranen Wurzeln der Marke verankert ist“, erklärt Armelle Vimont-Laurent, Director Digital Marketing, Brand & Product bei Club Med.

Kreative Inszenierung jenseits klassischer Tourismuswerbung

Für die Umsetzung der Kampagne arbeitete Club Med gemeinsam mit der Kreativagentur BETC sowie der Regisseurin Fleur Fortuné und dem Fotografen Tom Emmerson. Entstanden ist eine visuell starke Kampagne mit einem unverwechselbaren Stil: farbenfroh, inspirierend, humorvoll und fernab klassischer Tourismusklischees. Die Bildwelten zeigen Urlaubsmomente nicht als Flucht aus dem Alltag, sondern als Ausdruck persönlicher Freiheit. Von den türkisfarbenen Stränden von Punta Cana bis zu den verschneiten Gipfeln von La Rosière stehen Spontanität, Entdeckung, Entspannung und Gemeinschaft gleichermaßen im Fokus.

Der neue Luxus: Zeit für das Wesentliche

Die Kampagne greift einen gesellschaftlichen Wandel auf. Laut dem „IKEA Life at Home Report“ schätzen 38 Prozent der Menschen Genuss und Lebensfreude als wichtige Werte ein, erleben davon jedoch zu wenig im Alltag. Gleichzeitig zeigen die seit Jahrzehnten laufenden Forschungen der Harvard University zum Thema Glück, dass soziale Beziehungen, Selbstfürsorge und bewusst erlebte Momente wesentliche Voraussetzungen für Zufriedenheit sind. Vor diesem Hintergrund stellt Club Med eine zentrale Frage: Was wäre, wenn Luxus nicht darin bestünde, mehr zu besitzen, sondern mehr Raum für das Wesentliche zu schaffen? Die Antwort darauf lautet „The Art of Free Time“.

Mediterrane Lebenskunst als Fundament der Marke

Die Wurzeln von Club Med reichen bis ins Jahr 1950 zurück, als auf Mallorca der erste Club Med eröffnet wurde. Gründer Gérard Blitz verfolgte dabei eine einfache Philosophie:

„Der Sinn des Lebens ist das Glück. Die Zeit, glücklich zu sein, ist jetzt. Und der Ort, glücklich zu sein, ist hier.“

Diese Haltung prägt die Marke bis heute. Die mediterrane Kultur mit ihrem Fokus auf Gemeinschaft, Genuss, Gelassenheit und Lebensfreude bildet weiterhin das Fundament der Club Med Identität. Freie Zeit wird hier nicht als unproduktiver Zwischenraum verstanden, sondern als wesentlicher Bestandteil eines erfüllten Lebens.

Gemeinschaft als Teil der Club Med DNA

Seit mehr als 75 Jahren lebt Club Med von einer besonderen Gemeinschaft aus Gästen und Mitarbeitenden. Die weltbekannten Gentils Organisateurs (G.O.s) verkörpern den Spirit der Marke und schaffen eine Atmosphäre, die Begegnungen, Inspiration und unvergessliche Erlebnisse ermöglicht. Ob Alleinreisende, Paare, Familien oder Freundesgruppen: Gäste gestalten ihren Aufenthalt ganz nach ihren individuellen Vorstellungen. Genau dieses Zusammenspiel aus persönlicher Freiheit und gelebter Gemeinschaft macht das Club Med Erlebnis einzigartig.

Internationale Einführung ab September 2026

„The Art of Free Time“ startet weltweit am 7. September 2026. Die Kampagne umfasst einen 63-sekündigen Kinospot, mehrere TV-Versionen sowie eine internationale Print-, Out-of-Home- und Digitalkampagne mit insgesamt zehn Motiven.

„The Art of Free Time basiert auf der Überzeugung, dass freie Zeit in einer Welt, die uns ständig antreibt, mehr zu leisten, zu einem der größten Luxusgüter geworden ist. Seit seinen Anfängen verkörpert Club Med eine andere Art, diese Zeit zu erleben: geprägt von Freiheit, Verbundenheit und Entdeckung. Diese Kampagne übersetzt diesen Geist in die Gegenwart und unterstreicht die kulturelle Stärke und Relevanz der Marke für kommende Generationen“, sagt Stéphane Maquaire, Chief Executive Officer von Club Med.

Über Club Med

Club Med wurde 1950 von Gérard Blitz gegründet und gilt als Erfinder des All-inclusive-Urlaubs. Mit 68 Premium- und Exclusive Collection Resorts in 40 Ländern ist Club Med heute weltweit führend im Segment hochwertiger, erlebnisorientierter All-inclusive-Reisen für Familien und Paare. Das Unternehmen beschäftigt rund 25.000 Mitarbeitende aus 110 Nationen.

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Quelle: ots