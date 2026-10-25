Medizinische Doktorarbeit: So sieht eine Erfahrung mit dem Deutschen Promotionszentrum aus

Bonn

Mitten im Berufsalltag promovieren, mit eigener Praxis oder in der Klinik – geht das überhaupt? Das Deutsche Promotionszentrum aus Bonn sagt ja, und hat dafür einen klaren Prozess. Ein Blick darauf, wie das Team die typischen Probleme löst.

Die meisten Ärzte und Zahnärzte, die beim Deutschen Promotionszentrum (DPZ) anfragen, stecken mitten im Berufsalltag. Sie führen eine eigene Praxis oder arbeiten in der Klinik – und wollen trotzdem ihren Doktortitel machen. Viele von ihnen haben es sogar schon ein- oder zweimal versucht. Und genau da setzt das DPZ an.

Das größte Problem ist für fast alle die Zeit. Eine Doktorarbeit neben vollen Sprechstunden und Diensten klingt erstmal unrealistisch. Das DPZ plant deshalb mit 3 bis 5 Stunden pro Woche, komplett ortsunabhängig per Zoom und Telefon, ausgerichtet an Praxiszeiten und Dienstplänen. Entscheidend ist dabei weniger die Stundenzahl als der feste wöchentliche Termin: Die meisten Doktorarbeiten scheitern nämlich nicht am Aufwand, sondern daran, dass sie im Alltag liegen bleiben. Mit einem persönlichen Arbeitsplan von Woche eins an passiert genau das nicht mehr. Im Durchschnitt reichen die Klienten nach 12 bis 18 Monaten ein – abhängig von Fach, Datenlage, Zeiteinsatz und weiteren Voraussetzungen. Auch das wird im Erstgespräch laut Max Güttler geklärt.

Das zweite große Thema: Der gescheiterte erste Versuch. Mehr als ein Drittel der Klienten hatte schon einen Anlauf hinter sich – der Doktorvater war irgendwann nicht mehr erreichbar, das Laborprojekt hat Jahre gefressen, oder die Statistik hat alles ausgebremst. Die Erfahrung des DPZ aus über 100 begleiteten Promotionen pro Jahr: Es liegt fast nie an den Ärzten selbst, sondern an drei Entscheidungen ganz am Anfang – falsches Thema, falscher Professor, falsche Methode. Deshalb wird beim DPZ erst geprüft, dann gestartet. Das Thema wird gemeinsam aufgebaut, auf vorhandenen Daten, ohne Labor, und vorab auf Machbarkeit geprüft. Projekte, die nicht passen, werden gar nicht erst begonnen. Wer Vorarbeiten aus einem alten Anlauf mitbringt, lässt im Erstgespräch prüfen, was davon noch verwertbar ist – oft ist das mehr, als man denkt.

Beim Professor macht das DPZ etwas, das kaum jemand kennt. Statt Anschreiben ins Blaue zu schicken, wertet das Team öffentlich verfügbare Daten aus – Publikationsmuster, Ausschreibungen – und sieht so, welche Lehrstühle erfahrungsgemäß externe Doktoranden betreuen. Diese Professoren sind offen für Externe, aber kaum jemand schreibt ihnen aktiv. Die Klienten bekommen eine Liste mit passenden Professoren und Betreuern aus ihrem Fachbereich, schreiben diese dann selbst persönlich an – und haben meistens innerhalb von ein bis zwei Monaten mehrere positive Rückmeldungen. 91 Prozent fanden so ihren Betreuer in den ersten zwei Monaten, mit Auswahl statt Abhängigkeit. Springt ein Betreuer später ab, steht der nächste schon auf der Liste.

Und die Statistik – für die meisten Mediziner der größte Brocken? Genau da kommt das DPZ her: Es ist aus der Noack Statistik entstanden, die über 2.000 wissenschaftliche Arbeiten methodisch betreut hat. Die Daten werden gemeinsam in ein Statistikprogramm importiert, dann geht ein Statistiker die komplette Auswertung 1:1 mit dem Doktoranden durch, Schritt für Schritt, Klick für Klick – so, dass er es selbst versteht und am Ende die gesamte Statistik von ihm steht. Danach begleitet das Team den Schreibprozess inklusive Vorlagen, zum Schluss kommen Gesamtlektorat mit Plagiatsprüfung und die Vorbereitung auf die Verteidigung. Geschrieben wird jede Seite selbst: Die Dissertation ist die wissenschaftliche Leistung des Doktoranden – das DPZ liefert Struktur, Lehrstuhlfindung und statistische Begleitung. Ghostwriting und Titelkauf gibt es ausdrücklich nicht; wer danach fragt, wird im Erstgespräch aussortiert.

Dazu passt, dass das DPZ nach eigener Aussage nicht jeden Klienten annimmt – die Betreuungsqualität soll hoch bleiben. Dieses Jahr sind bereits über 130 Ärzte und Zahnärzte gestartet (Stand Oktober 2026).

Der Einstieg ist ein kostenloses Erstgespräch von rund 15 Minuten. Dort wird geklärt, ob Fachgebiet, Datenlage und Kalender den Weg realistisch hergeben, was von einem früheren Versuch noch nutzbar ist und mit welcher Investition man rechnen kann.

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Kontakt: deutsches-promotionszentrum.de