America Unlimited erweitert Kanada-Programm und nimmt Mexiko ins Portfolio auf / Nordamerika- und Karibik-Spezialist präsentiert sein Reiseangebot für 2027 in drei neuen Katalogen

Hannover (ots) –

Neue Rundreisen durch Kanadas Wildnis, außergewöhnliche Naturerlebnisse, Reisen nach Mexiko und zusätzliche Angebote in der Karibik: America Unlimited hat sein Portfolio für 2027 in zahlreichen Destinationen erweitert. Im Mittelpunkt steht Kanada mit neuen Routen, besonderen Unterkünften und Reiseerlebnissen auch abseits bekannter Touristenpfade. Zur „Destination of the Year 2027“ hat der Nordamerika-Spezialist die kanadische Provinz Ontario gekürt. Auch der Karibik-Katalog präsentiert sich mit zusätzlichen Reisezielen und einem neuen Namen. Der USA-Katalog setzt dagegen verstärkt auf eine gezielte Auswahl bewährter Reisen und neue thematische Schwerpunkte.

Kanada: Neue Routen und außergewöhnliche Erlebnisse

Besonders umfangreich fallen die Neuerungen im Katalog „Kanada & Alaska“ aus. Mit Ontario als „Destination of the Year 2027“ rückt America Unlimited eine Region in den Mittelpunkt, die weit mehr zu bieten hat als die Metropole Toronto und die Niagarafälle. Zwei neue Mietwagenrundreisen erschließen die landschaftliche Vielfalt der Provinz: Die 14-tägige Tour „Ontario Highlands & Lakelands“ führt durch ausgedehnte Wald- und Seenlandschaften. Die ebenfalls neue 17-tägige Rundreise „Der wilde Norden Ontarios“ richtet sich an Reisende, die die ursprüngliche Natur der Provinz entdecken möchten.

Neu im Programm sind zudem außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in Baumhäusern und privaten Cabins sowie Raftingtouren auf dem Ottawa River. Damit erweitert America Unlimited sein Angebot insbesondere für Individualreisende, die Kanada abseits der klassischen Rundreiserouten erleben möchten.

Auch jenseits Ontarios gibt es zahlreiche Neuheiten. In Ostkanada führt eine neue 22-tägige Rundreise zu den Inseln der Atlantikprovinzen und schließt dabei auch die abgelegenen Îles de la Madeleine ein. In Westkanada hat America Unlimited eine 24-tägige Reise vom Pazifik bis zu den Rocky Mountains aufgelegt, bei der die Gäste in Blockhütten übernachten. Zu den außergewöhnlichsten Neuzugängen zählt eine 17-tägige Expeditionskreuzfahrt durch die Nordwestpassage, die Grönland mit der kanadischen Arktis verbindet. Darüber hinaus wurden zahlreiche bestehende Rundreisen zwischen Québec und den Atlantikprovinzen überarbeitet und optimiert.

„Gerade in Kanada gibt es auch für erfahrene Reisende noch unglaublich viel zu entdecken“, sagt Timo Kohlenberg, CEO von America Unlimited. „Mit unseren neuen Routen und Reiseerlebnissen erschließen wir Regionen, die bislang weniger im Fokus standen. Ob Baumhaus mitten in der Natur, Blockhütte in den Rockies oder Expeditionskreuzfahrt durch die Arktis: Unser Angebot ist nicht nur breiter und vielfältiger geworden, sondern bietet auch Kanada-Kennern neue Perspektiven.“

Mexiko erstmals im Karibik-Katalog

Auch der dritte Katalog des Veranstalters wächst und erhält einen neuen Namen: Aus „Bahamas & Karibik“ wird „Karibik & Bahamas & Mexiko“. Erstmals sind darin zwei mexikanische Reiseziele vertreten. Die neue 13-tägige Rundreise „Yucatán – Mayas, Meer und Mythen“ verbindet die Kulturstätten der Maya mit den Stränden der Halbinsel. Die ebenfalls neue 13-tägige Reise „Baja California – Wüsten, Wale und Vulkane“ führt durch die kontrastreichen Landschaften der mexikanischen Pazifikhalbinsel.

Darüber hinaus hat America Unlimited sein Karibik-Programm um weitere Inseln und Reisekombinationen erweitert. Neu sind Reisen auf die französischen Antillen Guadeloupe und Martinique. Zusätzliche Möglichkeiten eröffnen Kombinationen wie Toronto mit den Cayman Islands oder Miami mit St. Lucia. Die Karibikinsel, die bisher lediglich im Rahmen einer Segelreise angeboten wurde, ist jetzt als eigenständiges Urlaubsziel im Programm. Mit dem Ausbau reagiert der Spezialveranstalter auf die wachsende Nachfrage nach individuellen Karibikreisen und weniger bekannten Inselzielen.

USA: Ranchurlaub und legendäre Bahnstrecken

Im neuen, 180 Seiten umfassenden Katalog „USA & Hawaii“ konzentriert sich America Unlimited stärker auf besonders beliebte Reisen und bewährte Produkte. Neue Themenseiten stellen zugleich Reiseerlebnisse jenseits klassischer Mietwagenrundreisen vor. Dazu gehört Ranchurlaub in Wyoming, Montana, Texas und Arizona – von traditionellen Working und Dude Ranches, wo die Urlauber den Wilden Westen hautnah erleben können, bis hin zu luxuriösen Ranchresorts.

Eine weitere neue Doppelseite widmet sich Bahnreisen mit Amtrak. Vorgestellt werden legendäre Fernzüge wie der California Zephyr durch die Rocky Mountains, der Coast Starlight entlang der Pazifikküste sowie der Empire Builder und der Sunset Limited. Sie bieten eine Alternative oder Ergänzung zum klassischen Roadtrip.

Für eine bessere Orientierung sind in allen drei Katalogen die Bestseller des Veranstalters erstmals besonders gekennzeichnet. Gleichzeitig hat America Unlimited zahlreiche bestehende Reisen überarbeitet und optimiert.

Individuelle Reiseplanung bleibt das Markenzeichen

Alle in den Katalogen vorgestellten Reisen sind als Vorschläge zu verstehen, die sich nach persönlichen Wünschen anpassen oder vollständig neu zusammenstellen lassen. Die Destinationsexperten von America Unlimited beraten die Kunden auf Grundlage ihrer eigenen Reiseerfahrungen und entwickeln individuelle Routen, Unterkunftskombinationen und Reiseerlebnisse.

Die neuen Kataloge „USA & Hawaii“, „Kanada & Alaska“ und „Karibik & Bahamas & Mexiko“ sind ab sofort verfügbar. Reisebüros können sie direkt beim Veranstalter per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0511 37444750 bestellen.

Weitere Informationen unter www.america-unlimited.de.

Über America Unlimited:

America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.

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Quelle: ots