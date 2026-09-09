Antwort auf PISA 2026 – Schule investiert 800.000 Euro in MINT-Exzellenz

Dahlem-Marienau (ots) –

Die PISA-Studie 2026 zeigt erneut: Deutschlands Schülerinnen und Schüler tun sich schwer mit den Naturwissenschaften. Dabei wäre gerade jetzt das Gegenteil gefragt: Eine Generation, die versteht, wie die Welt funktioniert, und den Mut hat, sie zu gestalten. Dass beides zusammengehört, zeigt ein Internatsgymnasium in Niedersachsen seit fast hundert Jahren.

– PISA 2026: Fast jeder vierte Schüler scheitert an naturwissenschaftlichen Mindestanforderungen. Deutschland hat ein Strukturproblem.

– Marienau handelt: 800.000 Euro für ein neues MINT-Zentrum mit Open-Lab, KI-Labor und MakerSpace.

– Dass MINT-Exzellenz in Marienau keine neue Idee ist, zeigen Alumni wie CleanTech-Gründer Philipp Schröder und Merck-Chef Prof. Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp.

Die heute veröffentlichte PISA-Studie 2026 hat die Entwicklung in Zahlen gefasst und die Zahlen sind ernüchternd. Sie zeigt die schlechtesten Leistungen für Deutschland seit Beginn der Erhebung. Besonders alarmierend: In den Naturwissenschaften sind die Leistungen so schlecht wie noch nie. Jeder vierte 15-Jährige verfehlt dort das grundlegende Kompetenzniveau.

Was diese Zahlen beschreiben, ist kein statistisches Rauschen. Es ist ein strukturelles Signal: Wissen wird immer weniger vermittelt, aber Wissen allein reicht auch nicht mehr. Was fehlt, ist die Fähigkeit, naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, zu hinterfragen und anzuwenden. Wie funktioniert eine Wärmepumpe? Was steckt hinter einem Medikament? Wie lässt sich Energie speichern? Wer das nicht versteht, kann es nicht verändern.

Das private Internatsgymnasium Marienau in Dahlem, Niedersachsen, hat auf diese Frage eine klare pädagogische Antwort entwickelt und investiert gerade konsequent in ihre Umsetzung.

Naturwissenschaftliches Zentrum+ – Lernen für die Welt von morgen

Mit dem Projekt „Naturwissenschaftliches Zentrum+“ investiert Marienau rund 800.000 Euro in eine grundlegende Transformation seiner MINT-Lernräume. Biologie, Physik und Chemie werden zu einem interdisziplinären Open-Lab-Bereich zusammengeführt. Ein neuer MakerSpace mit KI-Labor, 3D-Druck, Robotik und Video-Produktion entsteht. Der Raum wird zum dritten Pädagogen; er soll Neugier wecken, Kreativität fördern und eigenständiges, problemlösendes Denken ermöglichen. Das Schöne daran: viele Altschüler unterstützen die Investition, da sie den Wert fundierter Bildung für die Zukunft klar kennen.

„Globalisierung, Vernetzung und Digitalisierung verändern unsere Lebens- und Arbeitswelten rasant. Bildung für morgen muss mehr als bisher auf gemeinsames, problemlösendes Handeln ausgerichtet sein, statt auf bloßen Wissenserwerb“, erklärt Lars Humrich, Schul- und Internatsleiter der Schule Marienau. „Wir wollen Schülerinnen und Schüler befähigen, ihre individuellen Stärken zur Gestaltung einer nachhaltig lebenswerten Zukunft einzubringen.“

Dass dieser Anspruch mehr ist als eine pädagogische Vision, beschreibt Makhir Yaman, 19 Jahre, der seit vier Jahren Schüler in Marienau ist: „Was mich in Marienau von Anfang an beeindruckt hat, sind die Lehrer. Viele haben promoviert, sie denken wie Wissenschaftler und bringen dieses Denken in jeden Unterricht. Das Niveau ist außergewöhnlich und trotzdem lässt hier niemand einen Schüler zurück. Jede Frage wird ernst genommen, jeder Schüler individuell begleitet. Für mich war das der Weg zur Chemie-Olympiade, bei der ich es unter die ersten Zehn in Niedersachsen gebracht habe.“

Das ECO-Profil: Ökonomie und Ökologie zusammen denken

Was Marienau von anderen Schulen unterscheidet, ist die Verbindung von fachlicher Exzellenz und ganzheitlicher Persönlichkeitsentwicklung. Das schulische ECO-Profil ist eine direkte Antwort auf die drängenden ökologischen und ökonomischen Fragen unserer Zeit. Es verbindet naturwissenschaftliches Denken mit dem Anspruch, Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsvollen Gestaltern zu machen nicht zu passiven Konsumenten von Wissen.

Was aus Marienauern wird: Stimmen aus der Praxis

Dass dieser Ansatz wirkt, zeigen die Lebensläufe der Altmarienauer. Zwei von ihnen stehen exemplarisch für das, was möglich ist, wenn Bildung Persönlichkeit formt und Leidenschaft für Wissenschaft weckt.

Philipp Schröder, CEO & Mitgründer des CleanTech Unternehmens 1KOMMA5°, das heute 2.500 Mitarbeitende beschäftigt und zu einem am schnellsten wachsenden Unternehmen in den Bereichen Photovoltaik, Stromspeicher, Wärmepumpen und Wallboxen zählt, besuchte die Schule Marienau von 1994 bis 2003. Rückblickend sagt er: „Menschwerdung stand im Mittelpunkt in Marienau. Dabei habe ich vor allem zwei Dinge mitgenommen: Erstens, es ist in Ordnung, ja bereichernd anders zu sein, und zweitens: Freundschaften für mein Leben. Beides sind bis heute die Grundlage meiner Persönlichkeit.“

Was Schröder beschreibt, klingt zunächst wenig nach MINT und trifft den Kern dennoch genau. Wer gelernt hat, anders zu denken und Verantwortung zu übernehmen, baut Unternehmen, die die Energiewende voranbringen. Genau das ist es, was das neue Naturwissenschaftliche Zentrum+ ermöglichen soll: nicht Wissen aufzuzwingen, sondern Menschen zu befähigen, es sich selbst anzueignen und anzuwenden.

Dass dieser Anspruch auch auf höchster Unternehmensebene zählt, bestätigt ein weiterer Altmarienauer. Prof. Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp arbeitete vier Jahrzehnte für den internationalen Pharma- und Chemiekonzern Merck, Darmstadt, davon die letzten zehn Jahre an der Spitze des Unternehmens und als Oberhaupt der Unternehmerfamilie Merck. Mit Blick auf die aktuellen PISA-Ergebnisse findet er deutliche Worte:

„Die aktuellen PISA-Ergebnisse überraschen mich nicht. Sie bestätigen, was ich in Jahrzehnten internationaler Unternehmensführung immer wieder beobachtet habe: Deutschland verliert den Anschluss nicht wegen mangelnder Intelligenz der nachwachsenden Generation, sondern wegen mangelnder Vorbereitung. Wir bilden junge Menschen gut darin aus, vorhandenes Wissen abzurufen und zu wenig darin, es anzuwenden, zu hinterfragen und selbständig weiterzudenken. Naturwissenschaftliches Denken ist kein Schulfach, es ist die Bereitschaft, Zusammenhänge zu verstehen, bevor man urteilt, zu reflektieren und mit Komplexitäten umzugehen. In vielen Industriebereichen ist nicht nur das Detailwissen des Spezialisten gefordert. Gerade auf Entscheidungsebenen geht es um das Grundverständnis eines Generalisten und die Fähigkeit zu erkennen, was wissenschaftlich möglich und was unternehmerisch notwendig ist und verantwortet werden kann. Genau das gehört zu den Kernkompetenzen, die ich als Schüler aus Marienau mitnehmen konnte.

Was Marienau jetzt mit dem neu errichteten Naturwissenschaftlichen Zentrum schafft, ist kein Luxus, sondern eine Antwort auf eine der drängenden Fragen unserer Zeit: Wie bilden wir Menschen aus, die nicht nur wissen, sondern verstehen und Wissen gestaltend anwenden können?“

Bildung als Standortfaktor – eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Die PISA-Daten zeigen: Nur 10 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland gehören zu den besonders Leistungsstarken in den Naturwissenschaften. Eine Spitze, die nicht wächst, während die Basis bröckelt: Das ist kein Bildungsproblem allein, sondern betrifft auch die Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit und ökologische Handlungsfähigkeit. Deutschland konkurriert im internationalen Kontext um kluge Köpfe, technologische Souveränität und die Fähigkeit, Lösungen zu entwickeln, die die Welt braucht. Ob Energiewende, Pharmaindustrie oder Digitalisierung, sie alle brauchen Menschen, die nicht nur Fakten kennen, sondern Zusammenhänge durchdringen und Lösungen entwickeln.

Marienau versteht sich als Modell und als Einladung. Das Naturwissenschaftliche Zentrum+ ist ein konkreter Schritt, der zeigt: Lösungsorientiertes Denken beginnt in der Schule. Und es braucht Räume und Menschen, die es ermöglichen.

Über die Schule Marienau

Die Schule Marienau ist ein staatlich anerkanntes reformpädagogisch geprägtes Internatsgymnasium in freier Trägerschaft in Dahlem-Marienau, Niedersachsen. Als UNESCO-Projektschule und Mitglied der Internate Vereinigung (DIV) verbindet Marienau akademische Exzellenz mit ganzheitlicher Persönlichkeitsbildung. Im Schuljahr 2028/2029 feiert die Schule ihr 100-jähriges Bestehen.

Schule Marienau e.V., Neetzetalstraße 1, 21368 Marienau, www.marienau.de

Pressekontakt:

Schule Marienau e.V., Neetzetalstraße 1, 21368 Dahlem-Marienau

Presse: Maren Röding, [email protected], +49 5851 941-51

Original-Content von: Schule Marienau, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots