Automotive GEO & SEO Benchmark 2026: Die Top 50 Automarken im Vergleich / KFZ-Neuzulassungen im Vergleich zu digitaler Sichtbarkeit in KI-Prompts und Google Suchergebnissen.

Berlin (ots) –

Marktstärke und digitale Sichtbarkeit gehen im deutschen Automotive-Markt häufig zusammen, aber nicht bei jeder Marke im gleichen Maß. Der Automotive GEO & SEO Benchmark 2026 (https://digitalagenten.com/automotive-geo-seo-benchmark-2026/) der Berliner Online-Marketing-Agentur digitalagenten GmbH vergleicht die Top 50 Automarken anhand von Neuzulassungen, KI-Präsenz, Suchnachfrage, Google-Sichtbarkeit, Website-Nutzung und Verlinkungen. Die gesamte Studie steht als PDF kostenlos zum Download bereit.

Zwei Hersteller heben sich im Automotive GEO & SEO Benchmark 2026 (https://digitalagenten.com/automotive-geo-seo-benchmark-2026/) klar ab: Volkswagen führt in der offiziellen Neuzulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) von Januar bis September 2026 mit 396.444 Neuzulassungen und erreicht auch bei der Markensuchnachfrage und der KI-Sichtbarkeit Rang 1. Bei der organischen Google-Sichtbarkeit liegt hingegen Mercedes-Benz an der Spitze.

Digitale Sichtbarkeit weicht bei vielen Automarken vom verkaufs-Ranking ab.

In KI-Antworten erreichen mehrere Marken bessere Ränge als bei den Neuzulassungen: Hyundai kommt auf Rang 4 (Neuzulassungen: Rang 9), Kia auf Rang 6 (Rang 13) und Tesla auf Rang 9 (Rang 16). Bei Google liegt Porsche mit Rang 5 in der Sichtbarkeit und Rang 7 bei der Suchnachfrage deutlich vor Rang 24 bei den Neuzulassungen.

Markenfreie Suchanfragen zum Autokauf: Hersteller kaum in den Google-Top-10

Der Benchmark untersuchte auch, wer bei markenfreien Suchanfragen rund um den Autokauf sichtbar ist. Ergebnis: Bei 100 Google-Suchbegriffen entfallen lediglich 6 Prozent der Top-10-Platzierungen auf Hersteller und Herstellerbanken. Stattdessen verteilen sich die Plätze vor allem auf Leasing-, Finanzierungs- und Versicherungsanbieter, Online-Händler und Vermittler sowie ADAC, TÜV und Verbraucherorganisationen.

„Absatzstärke allein garantiert keine Sichtbarkeit in KI-Antworten oder bei Google. Gerade wenn Interessenten Modelle vergleichen, entscheiden unabhängige Tests wie die des ADAC, Fachmedien und belastbare Fakten darüber, welche Marke empfohlen wird. Hersteller und Händler, die prüfbare Angaben wie Garantie, Reichweite oder Ausstattung auf eigenen Seiten dokumentieren und ihre Fahrzeugangebote suchmaschinenoptimiert aufbereiten, holen sich diese Interessenten zurück“, sagt Lorenz Wacker, Managing Partner der digitalagenten GmbH.

Die wichtigsten Ergebnisse des Automotive GEO & SEO Benchmarks 2026:

– Absatz und digitale Präsenz laufen nicht bei jeder Marke gleich: Hyundai, Kia und Tesla erreichen in KI-Antworten deutlich bessere Ränge als bei den Neuzulassungen, Porsche bei Google.

– Bei markenfreien Suchanfragen zum Autokauf besetzen Hersteller nur 6 Prozent der Top-10-Platzierungen. Vorn liegen Leasing-, Finanzierungs- und Versicherungsanbieter, Online-Händler und Vermittler sowie ADAC, TÜV und Verbraucherorganisationen.

– Zusätzliche Potenziale entstehen durch relevante Inhalte und SEO-optimierte Fahrzeuglisten, die Interessenten direkt zu passenden Angeboten führen.

Die KBA-Daten beziehen sich auf Januar bis September 2026. Die GEO-Ergebnisse bilden das definierte Set von 234 KI-Antworten ab und stellen keine vollständige Messung der KI-Sichtbarkeit dar.

Die gesamte Studie als PDF zum Download (32 Seiten, kostenlos) mit allen Daten zu 50 Automarken und KI-Sentiment-Analyse:

https://digitalagenten.com/automotive-geo-seo-benchmark-2026/

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Quelle: ots