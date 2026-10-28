20 Jahre P&G MINT Award: Gemeinsam Begeisterung für MINT fördern

Wiesbaden/Schwalbach am Taunus (ots) –

P&G MINT Award würdigt auf der MINT-Messe der Landesarbeitsgemeinschaft SchuleWirtschaft Hessen herausragende Schulprojekte, die zeigen, wie kreativ und praxisnah junge Menschen MINT-Themen bearbeiten

Der 20. P&G MINT Award geht in diesem Jahr an das Projekt „Fly with Science Air“, eine experimentelle Weltreise der Weibelfeldschule in Dreieich, das Grimmelhausen-Gymnasium in Gelnhausen für das Outdoor Escape-Game „Let´s MINT Escape“ sowie das intelligent gesteuerte Gewächshaus der gewerblichen Schule in Dillenburg „Growing Together: Smart Greenhouse“. Die drei Teams erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt 6.000 Euro, mit denen sie ihre Projekte weiterentwickeln können. Die ausgezeichneten Projekte haben die Jury durch Kreativität, Praxisnähe und anschauliche Vermittlung von MINT-Inhalten überzeugt. Die Jury hat außerdem einen Sonderpreis in Höhe von 500 Euro an die Carl-Strehl-Schule der Deutschen Blindenstudienanstalt e. V. (blista) für ihr inklusives Projekt „Be-greifend lernen: Vom Modell zum Abitur“ verliehen.

Die Preise wurde im Rahmen der 22. MINT-Messe der Landesarbeitsgemeinschaft SchuleWirtschaft Hessen verliehen. Insgesamt haben 20 Schulen ihre Projekte präsentiert. Die MINT-Messe steht unter der Schirmherrschaft der hessischen Landtagspräsidentin Astrid Wallmann. Seit 20 Jahren bringt der P&G MINT Award Schülerprojekte auf eine Bühne, auf der junge Menschen ihre Arbeit einer Expertenjury aus P&G-Forscherinnen und -Forschern sowie weiteren Gästen vorstellen können. Sie erklären, wie sie eine Fragestellung untersucht, ein Experiment entwickelt oder eine technische Idee umgesetzt haben – und erhalten die Möglichkeit, ihre Projekte mit dem Preisgeld weiterzuführen. Auch bei der Jubiläumsausgabe des Awards wurde so sichtbar, was aus Neugier und eigener Arbeit entstehen kann.

Landtagspräsidentin Astrid Wallmann betont: „Die Zukunft ist MINT. Deshalb ist es begeisternd zu sehen, wie kreativ Kinder und Jugendliche in Hessen gemeinsam mit engagierten Lehrkräften dieses Themenfeld bespielen und auf einzigartige Weise Fachwissen, Neugier und Freude an Forschung vermitteln. Gerade in den Schlüsseltechnologien wie etwa der Künstlichen Intelligenz, der Robotik oder der Biotechnologie ist der Bedarf an Nachwuchskräften groß. Die Förderung junger MINT-Talente ist für Hessen von großer Bedeutung, um auch in Zukunft als innovativer und leistungsfähiger Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort einen Namen zu haben.“

Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation & Nachhaltigkeit Procter & Gamble DACH bestärkt die Botschaft: „Die Förderung von MINT-Kompetenzen ist eine Investition in die Zukunft. Innovation entsteht dort, wo Neugier geweckt und Talente gefördert werden. Der P&G MINT Award würdigt seit 20 Jahren junge Menschen sowie und die Lehrkräfte und Schulen, die sie mit Kreativität, Wissen und Engagement auf diesem Weg begleiten.“

P&G engagiert sich seit vielen Jahren für Bildung, Chancengleichheit und die Förderung des MINT-Nachwuchses. Mit dem P&G MINT Award unterstützt das Unternehmen Schülerinnen und Schüler dabei, ihre Interessen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu entdecken, eigene Ideen zu entwickeln und ihre Projekte einem größeren Publikum vorzustellen. Seit 20 Jahren macht der Award die Kreativität und das Engagement junger Menschen sichtbar. Auch künftig will P&G dazu beitragen, ihre Begeisterung für Wissenschaft und Technik zu stärken und Talente zu fördern, die die Zukunft mitgestalten.

Über MINT

MINT steht für Mathematik, Informationstechnologie, Naturwissenschaften und Technik. Die MINT-Messe wird seit 2004 jährlich von der Vereinigung hessischer Unternehmerverbände (VhU), der LAG und Partnern unter der Schirmherrschaft der hessischen Landtagspräsidentin Astrid Wallmann durchgeführt.

Über P&G

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com.

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Quelle: ots