Ankommen, durchatmen, genießen: Das Seehotel am Stausee als Wohlfühlort in der Vulkaneifel

Gerolstein (ots) –

Zwischen den Vulkanlandschaften der Eifel, abwechslungsreichen Wanderwegen und dem Gerolsteiner Stausee bietet das 4-Sterne-Superior Seehotel am Stausee beste Voraussetzungen für eine erholsame Auszeit. Das familiengeführte Hotel verbindet einen modernen Wellnessbereich mit regionaler Kulinarik und persönlicher Gastfreundschaft und ist damit zu jeder Jahreszeit ein attraktives Reiseziel.

Ob für ein verlängertes Wochenende, einen Wellnessurlaub zu zweit oder aktive Tage in der Natur: Das Seehotel am Stausee in Gerolstein bietet eine gelungene Kombination aus Erholung, Genuss und Naturerlebnis. Oberhalb des Stausees gelegen, eröffnet das Hotel einen weiten Blick auf die umliegende Landschaft der Vulkaneifel.

Die Region ist bekannt für ihre vulkanische Vergangenheit, markante Felsformationen und abwechslungsreiche Wanderwege. Zu den beliebten Ausflugszielen zählen die Gerolsteiner Dolomiten und der Eifelsteig, der durch die Region führt. Nach einem Tag an der frischen Luft können Gäste im Hotel entspannen und den Abend bei einem guten Essen ausklingen lassen.

Wellness und Erholung im ELEMENTS

Ein besonderer Anziehungspunkt des Seehotels ist der Wellnessbereich ELEMENTS, dessen Konzept von den vier Elementen der Natur inspiriert ist. Verschiedene Saunen, eine Wasserwelt und großzügige Ruhebereiche bieten Raum für Entspannung und Regeneration.

Ergänzt wird das Wellnessangebot durch Massagen und Körperanwendungen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmt sind. Ob nach einer ausgedehnten Wanderung oder als bewusste Pause vom Alltag, der Wellnessbereich bietet vielfältige Möglichkeiten, sich etwas Gutes zu tun.

Die Verbindung aus naturnaher Lage und moderner Wellnessausstattung macht das Seehotel sowohl für Aktivurlauber als auch für Gäste attraktiv, die vor allem Ruhe und Erholung suchen.

Regionale Küche im Restaurant „1968“

Auch kulinarisch setzt das Seehotel am Stausee auf die Verbindung von Tradition und Moderne. Im hauseigenen „1968 – Das Restaurant“ stehen regionale Einflüsse, saisonale Zutaten und eine kreative Zubereitung im Mittelpunkt.

Mit der Verwöhnpension genießen Gäste ein Frühstück vom Eifeler Buffet, ein Stück Kuchen am Nachmittag und ein Fünf-Gänge-Menü am Abend. So lässt sich ein Urlaubstag nach einer Wanderung oder einem Besuch im Wellnessbereich entspannt und genussvoll abschließen.

Persönliche Gastfreundschaft mit Tradition

Das Seehotel am Stausee wird bereits in dritter Generation familiengeführt. Die Gastgeberfamilien Schinagl und Funke legen Wert auf persönlichen Service und eine Atmosphäre, in der sich Gäste willkommen fühlen.

Mit seinen 42 Zimmern bietet das Hotel eine überschaubare Größe und verbindet familiäre Gastlichkeit mit dem Komfort eines modernen 4-Sterne-Superior-Hauses. Stilvoll gestaltete Zimmer, der Wellnessbereich und das gastronomische Angebot schaffen die Grundlage für einen abwechslungsreichen Aufenthalt.

Die enge Verbundenheit zur Region zeigt sich nicht nur in der Lage des Hotels, sondern auch in der Küche und der langjährigen Geschichte des Hauses.

Eine Auszeit zu jeder Jahreszeit

Die Vulkaneifel hat zu jeder Jahreszeit ihren Reiz. Während Frühling und Sommer zu Wanderungen und Ausflügen einladen, begeistern im Herbst die farbenfrohen Wälder. In den Wintermonaten stehen ruhige Wellnesstage und gemütliche Stunden im Hotel im Vordergrund.

Das Seehotel am Stausee bietet damit ganzjährig die Möglichkeit, Naturerlebnisse mit Wellness und Kulinarik zu verbinden. Ob für einen Kurzurlaub, ein Wellnesswochenende oder einige erholsame Tage zwischendurch, die Kombination aus Lage, Ausstattung und persönlicher Gastfreundschaft macht das Hotel zu einem vielseitigen Reiseziel in der Eifel.

Aktuelles Winterwärme-Arrangement: Entspannung und Genuss in der kalten Jahreszeit

Wenn die Temperaturen sinken und die Vulkaneifel in winterlicher Ruhe liegt, lädt das Seehotel am Stausee zu einer erholsamen Auszeit ein. Das Winterwärme-Arrangement verbindet entspannte Wellnesstage mit kulinarischem Genuss und bietet die Gelegenheit, dem Alltag für einige Tage zu entfliehen.

Ein besonderes Highlight ist die 60-minütige Gesichtsbehandlung mit Hand- und Armmassage, inklusive Ruhezeit. Die Anwendung sorgt für wohltuende Entspannung und bietet eine angenehme Auszeit in der kalten Jahreszeit. Ergänzt wird das Angebot durch die Verwöhnpension des Hauses und kleine Aufmerksamkeiten auf dem Zimmer.

Folgende Leistungen sind im Winterwärme Arrangement enthalten:

– 3 Übernachtungen im Seehotel am Stausee

– Alle regulären Seehotel am Stausee Inklusivleistungen

– Verwöhnpension mit Frühstück vom Eifeler Buffet, einem Stück Kuchen am Nachmittag und einem Fünf-Gänge-Menü am Abend

– Gutschein für einen Vitalcocktail

– Ein Obstteller auf dem Zimmer

– Eine gefüllte Minibar bei Anreise

– Gesichtsbehandlung mit Hand- und Armmassage, circa 60 Minuten inklusive Ruhezeit

Das Arrangement vereint die schönsten Seiten eines Kurzurlaubs: die ursprüngliche Natur der Vulkaneifel, entspannte Stunden im Hotel, kulinarische Genussmomente und eine wohltuende Massage.

Wer sich eine Auszeit voller Ruhe, Genuss und neuer Eindrücke wünscht, findet im Seehotel am Stausee den idealen Ort, um den Alltag hinter sich zu lassen.

Weitere Informationen zum Hotel, zu aktuellen Angeboten und Buchungsmöglichkeiten unter:

www.seehotel-am-stausee.de

Pressekontakt:

Seehotel am Stausee

Am Stausee 2

54568 Gerolstein / Eifel

Deutschland

[email protected]

+49 (0) 659 1222