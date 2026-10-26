Kita, Einkauf, Radtour: Fahrradanhänger richtig schützen

Hannover (ots) –

Für viele Familien gehört der Fahrradanhänger mittlerweile zum Alltag. Morgens geht es damit zur Kita, am Wochenende auf Radtour und zwischendurch zum Einkaufen. Auch Hunde- und Transportanhänger machen das Fahrrad vielseitiger nutzbar. Hochwertige Modelle können dabei mehrere hundert bis über 1.000 Euro kosten. Umso ärgerlicher, wenn der Anhänger beschädigt oder gestohlen wird. Doch greift dann automatisch die Fahrradversicherung?

Ein Fahrradanhänger ist nicht automatisch über die Versicherung des Fahrrads abgesichert. Wer seinen Anhänger geschützt wissen möchte, muss ihn separat versichern. Bei Linexo by Wertgarantie kann man den Versicherungsschutz (https://www.linexo.de/versicherung/fahrradanhaenger) für Anhänger unabhängig von einer bestehenden Fahrradversicherung abschließen.

„Fahrradanhänger sind für viele Menschen inzwischen ein fester Bestandteil ihrer Mobilität. Gerade bei hochwertigen Modellen sollte deshalb nicht nur das Fahrrad selbst, sondern auch der Anhänger bei der Frage nach dem passenden Schutz berücksichtigt werden“, sagt Sören Hirsch, Bereichsleitung bei Linexo.

Schutz bei Diebstahl, Unfall und Verschleiß

Im Alltag sind Fahrradanhänger unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. Sie werden regelmäßig an- und abgekoppelt, abgestellt und transportieren Kinder, Tiere oder Gepäck. Bei einem Sturz oder Unfall werden Reparaturen schnell teuer. Auch Diebstahl, Vandalismus oder Teilediebstahl können ins Geld gehen.

Der Linexo Komplettschutz (https://www.linexo.de/versicherung/fahrradanhaenger) deckt all diese Szenarien ab. Auch Verschleiß und Abnutzung sind Bestandteil des Schutzes. Kommt es unterwegs zu einer Panne oder einem Unfall, können Versicherte zudem den Linexo Pick-up-Service nutzen. Dieser steht europaweit zur Verfügung und bringt Versicherte und ihre Anhänger entweder zum Ausgangspunkt der Tour oder zu einer geeigneten Werkstatt.

Der jährliche Versicherungsbeitrag richtet sich nach dem Kaufpreis des Anhängers. Für Anhänger mit einem Kaufpreis bis 500 Euro beträgt der Jahresbeitrag 69 Euro, bei einem Kaufpreis bis 1.500 Euro sind es 109 Euro.

Auch ältere Anhänger können versichert werden

Interessant ist der Versicherungsschutz nicht nur für Käufer eines neuen Anhängers. Bei Linexo können neue Anhänger bis zu sechs Monate nach dem Kauf online versichert werden. Für ältere Modelle ist eine Absicherung ebenfalls möglich, wenn der Abschluss über den Fachhandel erfolgt.

Damit rückt neben dem Fahrrad zunehmend auch die weitere Ausstattung in den Blick. Denn ob Kinderanhänger auf dem täglichen Weg zur Kita, Hundeanhänger für die gemeinsame Tour oder Transportanhänger für größere Einkäufe: Wer den Anhänger regelmäßig nutzt, sollte ihn als festen Bestandteil der eigenen Fahrradmobilität schützen.

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Gina Schneider | PR & Content Managerin | Tel: 0 174 23 98 152 | E-Mail: [email protected] | www.linexo.de

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Quelle: ots