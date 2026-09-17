Im Herbst fallen die Campingpreise: Kroatien 53 % günstiger, Ostsee bis zu 24 % Ersparnis

Berlin (ots) –

– In Kroatien sparen Familien in der Nebensaison rund 39 EUR pro Nacht

– Schleswig-Holstein ist mit 31 EUR pro Nacht das günstigste Bundesland im Herbst

– Italien ist meistgebuchtes Herbstziel – Bayern verzeichnet mit +76 % das stärkste Buchungsplus

Nach dem Ende der Sommerferien beginnt für Camper in vielen europäischen Urlaubsländern eine deutlich günstigere Reisezeit. Das zeigt eine aktuelle Auswertung von PiNCAMP, dem Campingportal des ADAC. Besonders stark sinken die Preise in klassischen Sommerdestinationen: In Kroatien sinkt der durchschnittliche Übernachtungspreis für eine Familie von 73 EUR in der Hochsaison auf 35 EUR in der Nebensaison – ein Unterschied von 53 % bzw. rund 39 EUR pro Nacht. Auch in Italien (-38 %), Spanien (-38 %) und Frankreich (-36 %) fällt der Saisoneffekt deutlich aus. Deutschland (-11 %) zeigt zwar eine geringere Schwankung, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Ersparnis mit 24 % dennoch sehr attraktiv.

Pressemappe: Tabellen und Bildmaterial – hier herunterladen (https://drive.google.com/drive/folders/1TXjZFJ6S-r3B5AXHQYI1gZ7JaKaX5R3x?usp=sharing).

Kroatien: Von 73 EUR auf 35 EUR pro Nacht

In keinem anderen der zwölf betrachteten europäischen Länder unterscheidet sich das Preisniveau zwischen Hoch- und Nebensaison so stark wie in Kroatien. Im Juli und August kostet eine Campingübernachtung für eine Familie dort durchschnittlich 73 EUR. In der Nebensaison sind es nur noch 35 EUR. Das sind 53 % bzw. rund 39 EUR weniger pro Nacht. Bei sieben Übernachtungen entspricht der Preisunterschied rechnerisch rund 270 EUR.

Auch in anderen klassischen Urlaubsländern sinken die Preise außerhalb der Hochsaison deutlich.

– Kroatien: -53 %

– Italien: -38 %

– Spanien: -38 %

– Frankreich: -36 %

Am günstigsten campen Familien in der Nebensaison in:

– Frankreich: 29 EUR

– Schweden: 31 EUR

– Norwegen: 32 EUR

Europaweit liegt der durchschnittliche Nebensaisonpreis bei 35 EUR pro Nacht, der Preisunterschied zur Hauptsaison beträgt 29 %.

„Camping im Herbst wird spürbar günstiger. Wer nicht auf die Sommerferien angewiesen ist, kann jetzt deutlich sparen“, sagt Uwe Frers, Campingexperte und Geschäftsführer von PiNCAMP (https://www.pincamp.de/), dem Campingportal des ADAC.

Deutschland: An der Küste sinken die Preise besonders stark

In Deutschland fallen die saisonalen Preisunterschiede deutlich geringer aus als in den großen Mittelmeerzielen. Bundesweit kostet eine Campingübernachtung für eine Familie in der Nebensaison durchschnittlich 36 EUR statt 41 EUR im Juli und August – ein Unterschied von 11 % beziehungsweise rund 5 EUR pro Nacht.

An der deutschen Küste ist der Effekt dagegen deutlich stärker. Die größten Unterschiede zwischen Hoch- und Nebensaison zeigen sich in:

– Mecklenburg-Vorpommern: -24 %

– Schleswig-Holstein: -20 %

– Niedersachsen: -12 %

Durch die starken Preisrückgänge gehören die Bundesländer an Nord- und Ostsee in der Nebensaison zugleich zu den günstigsten in Deutschland:

– Schleswig-Holstein: 31 EUR

– Thüringen: 32 EUR

– Mecklenburg-Vorpommern: 33 EUR

– Niedersachsen: 34 EUR

Aktuelle Buchungslage: Italien meistgebuchtes Herbstziel – Bayern legt um 76 % zu

Italien ist das meistgebuchte Auslandsziel deutscher Camper im Herbst. 27 % der bei PiNCAMP erfassten Buchungen für Reisen im September und Oktober entfallen auf italienische Campingplätze. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Buchungsplus von 20 %.

Ebenfalls stark gefragt sind Kroatien mit 21 % und Frankreich mit 16 % des betrachteten Buchungsvolumens.

Auf Campingreisen innerhalb Deutschlands entfallen 18 % der Buchungen. Besonders stark legt Bayern zu: Die Herbstbuchungen liegen 76 % über dem Vorjahresstand.

„In Südeuropa sehen wir eine zunehmende Verlängerung der Camping-Saison. In Deutschland liegt der Fokus der Camper stärker auf kurzen Wegen und flexiblen Reisen. Bei wechselhafterem Wetter spielen hier Campingplätze ihre Stärken aus, die neben dem klassischen Outdoor-Erlebnis auch Wellness-, Thermal- oder Indoorangebote bieten“, sagt Uwe Frers.

Kurze Herbstreisen werden rund vier Wochen vorher gebucht

Campingreisen im September und Oktober dauern bei den betrachteten Buchungen auf PiNCAMP durchschnittlich sechs Tage. Kürzere Aufenthalte von weniger als sieben Tagen werden dabei vergleichsweise kurzfristig geplant: Zwischen Buchung und Reisebeginn liegen im Durchschnitt rund vier Wochen.

Damit ist auch Mitte September ein Teil der Herbstnachfrage noch nicht entschieden. Besonders in Südeuropa und an den deutschen Küsten kann sich für flexible Camper die Verschiebung des Reisezeitpunkts preislich deutlich bemerkbar machen.

Methodik

Die Preisdaten stammen aus einer Sonderauswertung der PiNCAMP Preisanalyse 2026 (https://www.pincamp.de/unternehmen/camping-statistik/grosser-pincamp-preisvergleich-europa/). Ausgewertet wurden die Preisangaben von rund 2.300 Campingplätzen in den wichtigsten Urlaubsländern deutscher Camper. Grundlage der Berechnung ist der Gesamtpreis pro Nacht für eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem Kind bis zehn Jahre inklusive Standplatz für ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen mit Zugfahrzeug; Zeltplätze wurden nicht berücksichtigt.

Für den europäischen Vergleich wurden Deutschland, Italien, Frankreich, Kroatien, die Niederlande, Spanien, Österreich, Dänemark, Schweden, Norwegen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich berücksichtigt. Bei der Auswertung nach deutschen Bundesländern wurden die Stadtstaaten sowie das Saarland aufgrund geringer Fallzahlen nicht berücksichtigt.

Als Hochsaison gelten in der Auswertung die Monate Juli und August. Die ausgewiesenen Nebensaisonpreise beziehen sich auf die übrigen Saisonzeiträume. Bei den Preisen handelt es sich um von den Campingplätzen gemeldete Saisonpreise und nicht um Live-Angebotspreise für einen konkreten Aufenthalt.

Für die Analyse des Buchungsverhaltens wurden die jeweils bis zum 1. September vorliegenden PiNCAMP-Buchungen für Reisen deutscher Camper im September und Oktober ausgewertet. Die genannten Buchungsanteile und Veränderungen beziehen sich ausschließlich auf das über PiNCAMP erfasste Buchungsvolumen.

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Über PiNCAMP

Vom Start-up zur europäischen Camping-Allianz: PiNCAMP ist das Campingportal der drei großen Mobilitätsclubs ADAC (Deutschland), ANWB (Niederlande) und TCS (Schweiz) und gehört mit über 19 Millionen Besuchen pro Jahr auf seinen Portalen und Apps zu den führenden Plattformen für Campingurlaub in Europa. Die Plattform bietet Inspiration und redaktionelle Informationen zu rund 15.000 Campingplätzen in Europa, von denen ca. 3.500 sofort online buchbar sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei die unabhängige Vor-Ort-Inspektion durch von PiNCAMP beauftragte Inspekteure, die europaweit rund 8.000 Campingplätze nach standardisierten Kriterien prüfen. Diese Inspektionen bilden die Grundlage für die europaweit etablierte ADAC Klassifikation, die Campern eine transparente und vergleichbare Qualitätsorientierung bietet. Ergänzt wird dieses System um rund 500.000 authentische Bewertungen von Campern. Die etablierten ADAC Campingführer zählen seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Büchern für Camper. Mit der „PiNCAMP Echtzeit-Verfügbarkeitssuche“, die die wichtigsten Campingplätze in Europa auf freie Verfügbarkeiten überprüft, finden Camper noch verfügbare Campingplätze zur Buchung. Ergänzt wird das Angebot durch leistungsstarke Such- und Filterfunktionen, die eine schnelle und passgenaue Auswahl ermöglichen. Mit der kostenpflichtigen Rabattkarte „ADAC Campcard“ können Camper bis zu 50 % bei der Buchung sparen. Weitere Informationen: www.pincamp.de/unternehmen.

Pressekontakt:

Anja Borngässer

PR & Kommunikation PiNCAMP

Telefon: +49 151 72187416

E-Mail: [email protected]

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Quelle: ots