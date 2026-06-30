1. Deutsch-Niederländisches Corps übernimmt Verantwortung für die Verteidigung Estlands und Lettlands

Valga, 30.Juni 2026 (ots) –

Deutschland und die Niederlande stellen ein zweites Korpshauptquartier für die NATO-Ostflanke – mehr Führungskraft im Baltikum, höhere Bereitschaft im Bündnis

Valga/Valka, 30. Juni 2026 – Das in Münster stationierte 1. Deutsch-Niederländisches Corps (1GNC) übernimmt die taktische Führungsverantwortung für Landoperationen in Estland und Lettland. Bei einer militärischen Zeremonie in der estnisch-lettischen Grenzstadt Valga/Valka übergab das Multinationale Korps Nordost (Multinational Corps Northeast) am Dienstag die Verantwortung für diesen Bereich an das deutsch-niederländische Korps. Damit erhält die NATO an ihrer Ostflanke ein zweites taktisches Korpshauptquartier. Die neue Struktur tritt am 1. Juli 2026 in Kraft.

Im Verteidigungsfall führt 1GNC die NATO- und nationalen Landstreitkräfte in Estland und Lettland. Das Korps plant und leitet Übungen, bereitet die regionalen Verteidigungspläne vor und integriert eintreffende Verstärkungskräfte. In der NATO-Kommandostruktur übernimmt es die Führung über die estnische Division (Estonian Division) und die Multinationale Division Nord (Multinational Division North). Estland und Lettland behalten die nationale Verantwortung für ihre Streitkräfte.

„Mit dieser Übergabe übernehmen wir eine klare Verantwortung für Estland und Lettland“, sagte der Kommandierende General des 1 German-Netherlands Corps, Generalleutnant Peter Mirow. „Wir führen die hier vorgesehenen Kräfte, bereiten ihre Zusammenarbeit vor und integrieren Verstärkung schnell. Wer Estland und Lettland verteidigen will, muss vor Ort führen können – genau das tun wir. Estland und Lettland können sich auf das Bündnis verlassen.“

Das Korps ersetzt das Multinationale Korps Nordost nicht. Beide Hauptquartiere verantworten künftig unterschiedliche Bereiche der nordöstlichen NATO-Flanke und arbeiten eng zusammen. Die Übergabe ist Teil des NATO Force Model, mit dem das Bündnis mehr Kräfte in höherer Bereitschaft hält, um schneller reagieren zu können. Für 1GNC verschiebt sich der Schwerpunkt damit weiter auf Abschreckung und kollektive Verteidigung an der Ostflanke.

Bei der Zeremonie übergab Generalleutnant Dariusz Parylak, Kommandierender General des Multinationalen Korps Nordost, die Verantwortung an Generalleutnant Peter Mirow. Anwesend waren unter anderem der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, die niederländische Verteidigungsministerin Dilan Yesilgöz, der Befehlshaber des Allied Joint Force Command General Ingo Gerhartz.

Das Hauptquartier bleibt in Münster, wird für Übungen, Planung und Führungsaufgaben aber häufiger in Estland und Lettland eingesetzt.

Die Übergabe fand bewusst in Valga/Valka statt, unmittelbar auf der Grenze zwischen Estland und Lettland. Die zusammengewachsene Stadt heißt auf estnischer Seite Valga, auf lettischer Seite Valka. Trotz der Staatsgrenze bildet sie einen gemeinsamen Stadtraum – und steht damit für die enge Zusammenarbeit beider NATO-Staaten.

Hintergrund

1 German-Netherlands Corps ist ein multinationales NATO-Hauptquartier mit Sitz in Münster. Es kann in Frieden wie in Krise und Konflikt eine multinationale Streitmacht von rund 50.000 Soldaten führen. Neben Deutschland und den Niederlanden stellen 14 weitere NATO-Staaten Personal. Deutschland und die Niederlande führen das Korps abwechselnd; bis Anfang 2028 liegt das Kommando bei Deutschland. Seit März 2025 ist Generalleutnant Peter Mirow Kommandierender General.

Das Korps führte unter anderem mehrfach die NATO-geführte International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan und stand zwischen 2005 und 2024 wiederholt als Teil der NATO Response Force (NRF) in Bereitschaft.

Hinweis für Redaktionen

Aktuelles Foto- und Videomaterial der Übergabezeremonie steht zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung.

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Quelle: ots