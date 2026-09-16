Wenn der Freiheitspreis zum Symbol politischer Zweideutigkeit wird

Berlin (ots) –

Martin Patzelt*

Die Entscheidung der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, den Freiheitspreis 2026 an das „iranische Volk“ zu verleihen, erscheint auf den ersten Blick als eine würdige und begrüßenswerte Geste. Das iranische Volk, das seit Jahrzehnten unter Unterdrückung, Gefängnis, Folter, Hinrichtungen und der Vorenthaltung elementarster Bürgerrechte durch die Mullah-Diktatur leidet, verdient ohne Zweifel die Solidarität und den Respekt der demokratischen Weltgemeinschaft. Doch gerade deshalb kommt der Art und Weise, wie diese Entscheidung umgesetzt wird, entscheidende Bedeutung zu. Wenn das iranische Volk geehrt werden soll, darf sein Name nicht zu einem Instrument der politischen Aufwertung einer einzelnen Person oder einer bestimmten Strömung werden.

Die Naumann-Stiftung hat erklärt, der Preis gelte offiziell dem iranischen Volk, Reza Pahlavi werde ihn jedoch treuhänderisch entgegennehmen. Genau darin liegt der Kern des Problems. Die einfache, aber grundlegende Frage lautet: Wer hat Reza Pahlavi dazu beauftragt, im Namen des iranischen Volkes und als dessen Vertreter auf der Bühne der Frankfurter Paulskirche zu erscheinen? Das iranische Volk hatte noch keine Gelegenheit, in freien Wahlen seine Vertreter zu bestimmen. Die Bekanntheit eines Familiennamens oder mediale Präsenz können eine solche Stellung für eine vielfältige Nation nicht begründen.

Diese Entscheidung ist umso besorgniserregender, als sich die Naumann-Stiftung selbst als Verteidigerin von Freiheit, liberaler Zivilgesellschaft und Selbstbestimmungsrecht versteht. In ihrer Begründung erklärte die Stiftung, sie wolle nicht eine einzelne Person auszeichnen, sondern das iranische Volk würdigen. Wenn derselbe Preis jedoch an einem der symbolträchtigsten Orte der deutschen Demokratiegeschichte, der Paulskirche, in die Hände einer umstrittenen und kontroversen politischen Figur gelegt wird, sendet die öffentliche Botschaft der Zeremonie etwas anderes aus. Das Bild, das von diesem Tag bleiben wird, zeigt nicht das iranische Volk, sondern Reza Pahlavi in der Rolle seines Sprechers.

Genau an diesem Punkt kann die Glaubwürdigkeit der Stiftung Schaden nehmen. Eine liberale Stiftung muss mehr als jede andere Institution sensibel sein für politische Legitimität, gesellschaftliche Vielfalt und die Grenze zwischen Solidarität und politischer Einmischung.

Es geht nicht nur um unterschiedliche politische Präferenzen. Reza Pahlavi ist Erbe einer autoritären Monarchie, die für viele Iraner bis heute mit Unterdrückung, der gefürchteten Geheimpolizei SAVAK, Zensur und der Ausschaltung politischer Gegner verbunden ist. Er hat sich nicht nur nie klar von dieser Vergangenheit distanziert, sondern in den vergangenen Monaten sogar betont, er sei stolz auf die Leistungen der Familie seines Vaters und Großvaters. Zudem schürt er offene Feindseligkeit gegenüber ethnischen Minderheiten. Iranische kurdische Oppositionsparteien, die ein Bündnis gegen die Diktatur in Teheran gebildet hatten, versuchte er mit dem Etikett des „Separatismus“ zu diskreditieren. Er ging noch weiter und sagte, er könne sich vorstellen, dass die iranische Armee in Zukunft mit Macht gegen diese Parteien vorgeht. Das Versprechen eines künftigen Krieges sät nur Zwietracht. Darüber hinaus werfen seine Positionen und die seines Umfelds zum politischen Übergang, zur Rolle von Führung, zur künftigen Macht und zu deren demokratischer Kontrolle ernste und unbeantwortete Fragen nach einer möglichen Wegmarke in Richtung Totalitarismus auf. Das Versprechen, das Volk irgendwann in Zukunft abstimmen zu lassen, ersetzt nicht die fehlende Legitimation in der Gegenwart.

Für viele Iranerinnen und Iraner, insbesondere für jene, die in den vergangenen Jahren den Preis des Widerstands für die Freiheit durch die Teilnahme an Protesten, Verhaftung, Folter, Exil, den Verlust von Angehörigen oder körperliche Verletzungen bezahlt haben, kann diese Wahl sogar als beleidigend empfunden werden. Wenn der Preis dem Mut des iranischen Volkes gilt, warum sollte seine Entgegennahme dann nicht jenen anvertraut werden, die diesen Mut tatsächlich auf den Straßen Irans, in Gefängnissen, bei Streiks, in der Frauenbewegung und bei der Verteidigung der Opfer der Repression gezeigt haben? Warum sollten die Stimmen der Familien der Hingerichteten, der politischen Gefangenen, der mutigen Frauen, der Arbeiteraktivisten, Lehrer, Studierenden und unterdrückten Minderheiten auf dieser Bühne nicht zu hören sein?

Die Paulskirche ist nicht nur ein Veranstaltungsort. Sie besitzt im politischen Gedächtnis Deutschlands einen besonderen Rang; sie steht als Symbol für den Kampf um Verfassung, Parlamentarismus und bürgerliche Freiheiten. Jede Veranstaltung dort gewinnt eine Bedeutung, die über ein zeremonielles Ereignis hinausgeht. Deshalb wird Reza Pahlavis Auftreten an einem solchen Ort, insbesondere in der Form der Entgegennahme eines Preises im Namen des iranischen Volkes, zwangsläufig als eine Art politische Bestätigung verstanden werden – selbst wenn die Stiftung eine solche Absicht nicht verfolgt.

Naumann-Stiftung ihre Entscheidung überdenken sollte

Von der Friedrich-Naumann-Stiftung ist zu erwarten, dass sie diese Entscheidung überdenkt, bevor aus einer umstrittenen Entscheidung eine Glaubwürdigkeitskrise wird. Respekt vor dem iranischen Volk bedeutet Respekt vor seinem Recht, in eigenem Namen zu sprechen. Echte Solidarität bedeutet, die vielfältigen Stimmen und die tatsächlichen Opfer der Unterdrückung zu hören – und nicht eine Person hervorzuheben, die weder über ein demokratisches Mandat verfügt noch die Vielfalt der iranischen Gesellschaft repräsentiert.

Freiheit lässt sich nicht wahren, indem man das Selbstbestimmungsrecht übergeht. Wenn die Stiftung dem iranischen Volk und der deutschen Öffentlichkeit die richtige Botschaft senden will, muss sie die Form der Preisverleihung ändern: Der Preis sollte von jenen entgegengenommen werden, die den Preis der Freiheit bezahlt haben, nicht von Menschen, die lediglich einen politischen Namen und Titel geerbt haben. Andernfalls wird ein Preis, der als Botschaft der Solidarität gedacht war, zu einem Symbol politischen Missverständnisses und zu einem Schaden für die Glaubwürdigkeit einer liberalen Stiftung.

* Martin Patzelt (CDU) war von 2013 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und dort im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe Berichterstatter für Iran.

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