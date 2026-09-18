Weltkindertag 2026: Kiwanis ruft Schulen zum Handeln gegen Leseschwäche auf

Berlin/Hamburg/Plauen/Freiburg (ots) –

Die alarmierenden Ergebnisse der aktuellen Pisa-Studie machen deutlich: Lesen entscheidet über Bildungschancen! Kiwanis bietet Schulen mit „Lesen mit dem Turbo-Team“ konkrete Unterstützung. Zum Weltkindertag am 20. September 2026 ruft Kiwanis Deutschland Schulen dazu auf, die zunehmende Lese- und Schreibschwäche von Kindern nicht hinzunehmen, sondern frühzeitig zu handeln.

Mit „Tutoring for All – Lesen mit dem Turbo-Team“ (TfA) steht ein wissenschaftlich fundiertes Programm zur Verfügung, das Grundschulkinder gezielt und spielerisch beim Lesenlernen unterstützt.

TfA ist eine gemeinnützige Organisation mit einem klaren Ziel: Alle Kinder sollen sicher lesen können und damit die Grundlage für Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Mit der digitalen Lernplattform „Lesen mit dem Turbo-Team“ bringt TfA den international etablierten und wissenschaftlich evaluierten High-Impact-Tutoring-Ansatz an Schulen.

Die Plattform gibt den Tutoren eine klare didaktische Struktur vor und leitet sie Schritt für Schritt durch die individuelle Leseförderung in Kleingruppen. Dadurch können auch Menschen ohne hohe fachliche Qualifikation die Kinder gezielt und wirksam begleiten – beispielsweise Ehrenamtliche, die sich als Tutor engagieren.

Aktuell setzen 122 Schulen das Turbo-Team aktiv ein. Mehr als 6.000 Kinder konnten damit bereits ihren Leserückstand aufholen. Je nach Häufigkeit und Intensität der Förderung können Kinder schon innerhalb von sechs bis zwölf Wochen einen Leserückstand von einem halben Jahr oder mehr aufholen.

Die aktuelle PISA-Studie zeigt erneut, wie groß die Herausforderungen im deutschen Bildungssystem sind. Besonders bei den grundlegenden Kompetenzen müssen Kinder frühzeitig Unterstützung erhalten. Denn wer bereits in der Grundschule Schwierigkeiten beim Lesen hat, hat häufig auch in anderen Fächern Probleme, weil Lesen die Grundlage für nahezu jedes weitere Lernen bildet.

„Unser Ziel ist es, mit dem Turbo-Team insbesondere die am stärksten benachteiligten Schulen zu erreichen“, erklärt Dr. Ekkehard Thümler, der Gründer und Geschäftsführer von TfA. „Die Unterstützung der Kiwanis Kinderhilfe Deutschland hilft uns, mehr Kindern Zugang zu wirksamer Leseförderung zu ermöglichen.“

Nicht abwarten, sondern handeln

„Wir dürfen nicht warten, bis aus einem Leserückstand ein dauerhaftes Bildungsproblem wird“, sagt Dr. Reinhard Katz, Geschäftsführer der Kiwanis Kinderhilfe. „Wir möchten deshalb die Schulen ausdrücklich ermutigen: Schauen Sie genau hin, welche Kinder Unterstützung benötigen, und holen Sie sich Hilfe. Kiwanis ist bereit, gemeinsam mit Schulen Verantwortung zu übernehmen.“

Kiwanis Deutschland unterstützt „Tutoring for All – Lesen mit dem Turbo-Team“ bereits seit 2023 – u.a. mit der Übernahme der notwendigen Lizenzgebühr von 2.500 EUR bei einzelnen Schulen, die diese Gebühr nicht aufbringen können.

„Tutoring for All – Lesen mit dem Turbo-Team“ kann auf Antrag von Startchancen-Schulen über das Startchancen-Programm von Bund und Ländern finanziert werden.

Kiwanis unterstützt Schulen konkret

Kiwanis möchte mit seinem Engagement insbesondere Schulen erreichen, an denen viele Kinder zusätzliche Unterstützung beim Lesen benötigen. Die örtlichen Kiwanis Clubs können dabei eine wichtige Brücke zwischen Schule, Ehrenamt und Programmorganisation bilden.

„Wir wollen Schulen nicht mit diesem Problem alleinlassen“, erklärt Dr. Katz. „Wenn eine Schule sagt: Wir haben Kinder, die beim Lesen zusätzliche Unterstützung brauchen, dann möchten wir gemeinsam schauen, was möglich ist.“

Die seit 2023 zunächst in Pilot-Projekten vor allem im Raum Baden-Baden gesammelten Erfahrungen mit dem Programm werden inzwischen von Kiwanis Clubs in verschiedene Regionen Deutschlands getragen. Vielen Schulen fehlt das Budget für die Einführung dieses in Deutschland noch nicht sehr verbreiteten Ansatzes zur Leseförderung. Sie wenden sich daher an ihre Fördervereine oder sonstige Sponsoren.

Anlässlich des Weltkindertages bietet Kiwanis Fördervereinen von Schulen, anderen Sponsoren oder Einzelpersonen an, die Hälfte der Lizenzgebühren zu übernehmen, wenn diese die andere Hälfte spenden.

Die aktuelle Aktion ist zunächst auf 20 Schulen begrenzt. Näheres dazu auf www.lesen.kiwanis.de und www.tutoringforall.de

Jetzt handeln

Kiwanis Deutschland appelliert an Schulen, die Lese- und Schreibkompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler frühzeitig in den Blick zu nehmen und vorhandene Unterstützungsmöglichkeiten zu nutzen.

„Leseförderung darf nicht erst beginnen, wenn die Probleme groß geworden sind. Wir müssen Kindern möglichst früh die Unterstützung geben, die sie brauchen“, sagt Dr. Katz.

Kiwanis bietet Schulen deshalb an, gemeinsam zu prüfen, ob „Lesen mit dem Turbo-Team“ für ihre Schülerinnen und Schüler geeignet ist und wie eine Umsetzung vor Ort aussehen kann.

Denn kein Kind darf beim Lesen verloren gehen.

Kiwanis Deutschland – gemeinsam für Kinder.

Über Tutoring for All

Tutoring for All ist ein gemeinnütziges Start-up-Unternehmen, das Schulen ein wissenschaftlich fundiertes Tutoring-Programm für die spielerische Leseförderung von Schulkindern in Kleingruppen anbietet…

Über Kiwanis

Kiwanis ist eine internationale Organisation, deren Mitglieder sich ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche engagieren. Weltweit setzt sich Kiwanis in mehr als 80 Ländern für bessere Chancen und eine lebenswerte Zukunft junger Menschen ein.

Pressekontakt:

Für Kiwanis Deutschland:

Sandra Martin

Tel.: +49-175-2431777 und E-Mail: [email protected], [email protected]

www.kiwanis.deFür Tutoring for All:

Annika Wettlaufer

Tel.: +49-175-2431777 und E-Mail: [email protected]

www.tutoringforall.de

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Quelle: ots