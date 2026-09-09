Vom Spielfeld in die Cloud: Hertha BSC und BearingPoint gestalten gemeinsam die digitale Zukunft des Vereins

Frankfurt (ots) –

Innovation braucht die richtige technologische Basis. Als offizieller Innovation Partner von Hertha BSC begleitet BearingPoint die digitale Transformation des Vereins. Gemeinsam schaffen beide Partner die Voraussetzungen für effizientere Prozesse, mehr Flexibilität und die Umsetzung zukünftiger Innovationsinitiativen.

Hertha BSC und die Management- und Technologieberatung BearingPoint werden zukünftig gemeinsam die digitale Transformation des Berliner Traditionsvereins vorantreiben. Als Hauptstadtclub mit einer über 130-jährigen Vereinsgeschichte gehört Hertha BSC zu den bekanntesten Fußballvereinen Deutschlands und steht für die Verbindung von sportlicher Tradition, gesellschaftlicher Verantwortung und zukunftsorientierter Weiterentwicklung. Als ersten Schritt zur Umsetzung der neuen Digitalisierungsstrategie hat der Verein zusammen mit BearingPoint seine bestehende Microsoft Dynamics 365 Business Central On-Premise-Lösung erfolgreich in die Cloud migriert. Die neue Plattform stärkt die Skalierbarkeit der IT-Landschaft, unterstützt datengetriebene Entscheidungen und schafft die Grundlage für Automatisierung, Künstliche Intelligenz und die Weiterentwicklung digitaler Geschäftsmodelle.

Der Grundstein für die nächste Entwicklungsphase

Mit der Migration auf Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud modernisiert Hertha BSC seine zentrale ERP-Landschaft und schafft die Grundlage für eine flexible und skalierbare IT-Architektur. Die neue Plattform ermöglicht eine bedarfsgerechte Nutzung von Ressourcen durch ein modernes Cloud- und Lizenzierungsmodell und vereinfacht gleichzeitig die Anbindung weiterer digitaler Lösungen.

Neben der technischen Migration stand die nachhaltige Digitalisierung zentraler Geschäftsprozesse sowie die Schaffung einer belastbaren Basis für zukünftige Innovationen im Fokus. Die Cloud-Plattform bietet damit nicht nur operative Vorteile, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für die digitale Weiterentwicklung des Vereins – beispielsweise durch die vereinfachte Integration zukünftiger Commerce- und Service-Lösungen.

Transformation ganzheitlich gestalten

BearingPoint unterstützte Hertha BSC während des gesamten Transformationsprozesses – von der Analyse und fachlichen Konzeption über die Planung und Umsetzung der Migration bis hin zu Testing, Go-Live-Unterstützung sowie der intensiven Betreuung und Stabilisierung des Systems in der kritischen Phase nach dem Go-Live.

Parallel zur Migration wurden bestehende Prozesse analysiert und weiterentwickelt, um zusätzliche Effizienzpotenziale zu erschließen. Darüber hinaus begleiteten die Expert:innen von BearingPoint die Anwender:innen durch Schulungen und Enablement-Maßnahmen, um den erfolgreichen Übergang auf die neue Plattform sicherzustellen.

„Mit der Migration auf Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud haben wir gemeinsam mit Hertha BSC die Grundlage für die nächste Stufe der digitalen Transformation geschaffen. Entscheidend war dabei nicht nur die technologische Modernisierung, sondern die Verbindung von Cloud-Transformation und Prozessoptimierung. So entsteht eine Plattform, die den Verein langfristig bei Wachstum, Innovation und neuen digitalen Anforderungen unterstützt“, erläutert Martin Costa Santos, Partner bei BearingPoint.

Bereit für die nächste Welle der Innovation

Mit der neuen Cloud-Umgebung verfügt Hertha BSC künftig über eine leistungsfähige Plattform für zukünftige Innovationsinitiativen. Dazu zählen insbesondere der Einsatz von Künstlicher Intelligenz über die in Microsoft Dynamics 365 Business Central integrierten Copilot-Funktionen, die Automatisierung administrativer Prozesse sowie der gezielte Ausbau von Daten- und Analysefähigkeiten.

Innovationspartnerschaft mit langfristiger Perspektive

Die erfolgreiche Cloud-Migration ist Teil einer strategischen Zusammenarbeit, die über die Einführung einer neuen Technologieplattform hinausgeht. Als Innovation Partner begleitet BearingPoint Hertha BSC dabei, neue Potenziale zu erschließen und nachhaltige digitale Mehrwerte zu schaffen.

„Wir sind mit der gesamten Zusammenarbeit von A bis Z sowie dem Ergebnis äußerst zufrieden. Bei der Migration von Microsoft Dynamics 365 Business Central in die Cloud überzeugte BearingPoint insbesondere durch die verlässliche Begleitung, die technische Expertise und das gute Verständnis für unsere spezifischen Anforderungen. Gemeinsam ist eine passgenaue, zukunftsfähige Lösung entstanden, die eine wesentliche Grundlage für die weitere digitale Transformation von Hertha BSC bildet. Das zusätzliche Engagement für unsere U23 rundet die Partnerschaft für uns perfekt ab“, sagt Dr. Nicolas Frevel, Direktor Digital, IT, Einkauf & eSport bei Hertha BSC

Beide Partner planen, die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Im Fokus stehen die Weiterentwicklung der Plattform, der langfristige Application Support sowie zusätzliche Innovationsprojekte in den Bereichen Automatisierung, Künstliche Intelligenz und digitale Transformation.

Vom Sport zur Innovation: Gemeinsam Zukunft gestalten

Die Innovationspartnerschaft zwischen Hertha BSC und BearingPoint umfasst weit mehr als technologische Themen. Bereits zum Start der Zusammenarbeit engagierte sich BearingPoint in der vergangenen Saison im Rahmen seines Programms BearingPoint Sports Talent für die U23-Mannschaft von Hertha BSC und unterstrich damit den gemeinsamen Anspruch, Talente zu fördern und Entwicklung nachhaltig zu unterstützen.

„Unsere Zusammenarbeit mit Hertha BSC war von Beginn an vielfältig angelegt. Bereits in der vergangenen Saison haben wir die U23 des Vereins im Rahmen von BearingPoint Sports Talent auf der sportlichen Ebene unterstützt. Auf der betrieblichen Ebene haben wir nun mit der erfolgreichen Cloud-Transformation gemeinsam einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Beides steht für unseren Anspruch, Potenziale zu erkennen, Entwicklung aktiv zu gestalten und Zukunftsthemen gemeinsam voranzubringen“, sagt Iris Grewe, Regionalleiterin Central/East bei BearingPoint.

Mit BearingPoint Sports Talent unterstützt BearingPoint Nachwuchstalente aus verschiedenen Sportarten auf ihrem Weg zur sportlichen und persönlichen Weiterentwicklung. Das Programm fördert Werte wie Teamgeist, Leistungsbereitschaft, Verantwortung und kontinuierliches Lernen – Werte, die auch die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern prägen.

Weitere Informationen zu BearingPoint Sports Talent finden Sie hier: https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/unser-purpose/sportsponsoring/

Über Hertha BSC

Gegründet im Jahr 1892 blickt Hertha BSC auf eine über 130-jährige Geschichte zurück. Die Alte Dame versteht sich als Club für ganz Berlin und vereint mit über 60.000 Mitgliedern fußballbegeisterte Menschen der gesamten Hauptstadtregion und darüber hinaus.Seit Jahrzehnten prägt Hertha BSC die Geschichte des deutschen Fußballs mit. 1930 und 1931 wurden die Blau-Weißen zweimal in Folge Deutscher Meister. 1977, 1979 sowie 1993 erreichten Teams der Berliner das Finale des DFB-Pokals. International stand Hertha im Jahr 1979 im Halbfinale des UEFA-Pokals und erreichte in der Saison 1999/00 die Zwischenrunde der UEFA Champions League. Seit 1963 trägt Hertha BSC seine Heimspiele im Berliner Olympiastadion aus, das mit einer Kapazität von fast 74.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu den größten Stadien Europas zählt. Seit 2023 gehen außerdem auch Frauen- und Mädchenteams in den offiziellen Wettbewerben an den Start. Die 1. Frauen stiegen im Jahr 2026 in die 2. Bundesliga auf. Neben dem Profifußball bildet die Nachwuchsarbeit einen zentralen Bestandteil der Identität des Clubs. Die Hertha BSC Fußball-Akademie steht seit vielen Jahren für die Entwicklung junger Talente aus Berlin und der Region. Hertha BSC übernimmt zudem gesellschaftliche Verantwortung und engagiert sich für Vielfalt, Teilhabe und ein respektvolles Miteinander.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien – immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

BearingPoint gehört zu den TIME World’s Best Companies und den Forbes World’s Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

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Quelle: ots