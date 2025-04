Urlaubstrend Wohnmobil: gut abgesichert auf Tour und Campingplatz

Frankfurt (ots) –

– Wer haftet bei Diebstahl oder Schäden am Caravan und Inventar?

– Worauf sollte man schon vor der Reise achten?

– Welche Versicherungen benötige ich, um ausreichend versichert zu sein?

Der nächste Brückentag steht vor der Tür. Viele Deutsche nutzen die langen Wochenenden für einen Kurzurlaub. Dabei ganz oben auf der Beliebtheitsskala: Camping. Neben der klassischen Variante im Zelt liegt vor allem das Übernachten im Wohnmobil – egal ob gekauft oder gemietet – im Trend. Allen, die eine Reise mit einer mobilen Ferienwohnung planen, raten die Experten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG), ihre Versicherungsunterlagen zu prüfen. Denn es macht einen Unterschied, ob man mit einem Koffer oder quasi mit dem eigenen Zuhause reist. „Caravans sind oft mehrere Tausend Euro wert, insbesondere, wenn man das Inventar mitrechnet. Die Reparaturen sind zudem teurer als bei einem Pkw. Ein ausreichender Versicherungsschutz ist deshalb unverzichtbar“, so die DVAG-Finanzcoaches.

Die Basis für jedes Fahrzeug: Kfz-Haftpflicht

Jedes zugelassene Fahrzeug in Deutschland muss eine Kfz-Haftpflichtversicherung besitzen, die für Personen- und Sachschäden und daraus resultierende Vermögensschäden aufkommt. Mietfahrzeuge sind in der Regel vollkaskoversichert. Oftmals ist im Schadensfall aber eine Selbstbeteiligung fällig. Die DVAG-Vermögensberater empfehlen: „Mieter von Reisemobilen sollten möglichst Verträge ohne Selbstbehalt wählen, so lassen sich bei der Abgabe Unannehmlichkeiten bei kleinen Schäden, wie beispielsweise Kratzern, vermeiden.“ Für Fahrer mit eigenem Wohnmobil ist es sinnvoll, ein Saisonkennzeichen zu beantragen – das spart Steuern und Kosten.

Hausrat schützt nur mit Erweiterung

Aufgepasst bei Einbruchdiebstahl: Reisefahrzeuge sind in der klassischen Hausratversicherung meist ausgeschlossen, denn sie bezieht sich nur auf feste Gebäude. Viele Versicherer bieten an, den Schutz auf an der Straße parkende Pkw – dazu gehören auch Wohnmobile – gegen höhere Gebühren auszuweiten. Sinnvoll kann auch der Abschluss einer Reisegepäckversicherung oder einer speziellen Campingversicherung sein, die das Risiko auch im Wohnmobil deckt.

Campingversicherung: Schutz bei Einbruch und Beschädigungen

Für Dauercamper, die ihr Fahrzeug ständig auf einem offiziellen Campingplatz abgestellt haben, gibt es spezielle Versicherungen für Reisemobile. „Diese Versicherung kommt nicht nur bei Gepäckdiebstahl, sondern auch bei Schäden am Inventar und Außenglas auf. Sogar Vorzelte sind abgesichert“, erklären die DVAG-Experten. Auch hier schließen viele Verträge eine Selbstbeteiligung ein oder es wird im Schadensfall eine vorher festgesetzte Summe für bestimmte Gegenstände erstattet. Einfach am Straßenrand abgestellt, ist dieser Versicherungsschutz aber nicht gegeben.

Schutzbrief für den Notfall – Versicherungscheck in puncto Reiseziel

Reisende mit Campingfahrzeugen sollten immer einen Schutzbrief abschließen. Damit erhalten sie bei Pannen oder Unfällen schnell Hilfe. Muss das Fahrzeug in die Werkstatt, werden damit sogar die Hotelkosten bis zu einer bestimmten Dauer, die je nach Versicherer variieren kann, übernommen. Camper im Ausland sollten zudem prüfen, ob die bestehenden Versicherungen auch für ihr Reiseziel gültig sind. In aller Regel werden diese bei gemieteten Wohnmobilen vom jeweiligen Vermieter angeboten. Generell ist vor Reiseantritt immer ein Versicherungscheck sinnvoll: Kfz-Haftpflicht, Hausratversicherung, Reisegepäckversicherung, Campingversicherung, Autoschutzbrief und Sonderbedingungen im Ausland geprüft? Passt alles? Dann steht einem erholsamen Urlaub nichts mehr im Weg. Wer unsicher ist, ob er den richtigen Schutz hat, der sollte einen Finanzexperten, wie beispielsweise einen DVAG-Finanzcoach, um Rat fragen, um nach der Reise keine böse Kostenüberraschung zu erleben.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz „Früher an Später denken“ bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten.

Pressekontakt:

Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329

Frankfurt am Main

Sina Schirach, Tel.: 069 2384-7556; E-Mail: [email protected]

Svenja Heibel, Tel.: 069 2384-7391; E-Mail: [email protected]

Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots