BdB unterstützt Minister Rainer im EU-Agrar-Rat / Dokumentationspflichten beim Pflanzenschutz müssen abgebaut werden

Berlin (ots) –

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. unterstützt ausdrücklich die Initiative von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer, der sich im EU-Agrar-Rat für einen Abbau überbordender Dokumentationspflichten beim Pflanzenschutz ausgesprochen hat. Die derzeit geltenden Vorgaben der EU-Durchführungsverordnung (EU) 2023/564 stellen insbesondere mittelständische Baumschulbetriebe vor erhebliche bürokratische Herausforderungen.

„Die deutschen Baumschulen brauchen praktikable und nachvollziehbare Vorgaben – keine zusätzliche Bürokratie ohne erkennbaren Mehrwert“, erklärt BdB-Hauptgeschäftsführer Markus Guhl. „Deshalb begrüßen wir ausdrücklich, dass sich Minister Rainer im EU-Agrar-Rat für Vereinfachungen starkmacht.“

Konkret fordert der BdB Ausnahmen und Erleichterungen bei zentralen Dokumentationsanforderungen. So sollten für Zierpflanzen und Baumschulgehölze pauschale EPPO-Codes ausreichen, anstatt eine immer weitere botanische Ausdifferenzierung zu verlangen. Gleichzeitig spricht sich der Verband klar gegen die verpflichtende Anwendung des BBCH-Indexes zur Beschreibung der Blattbedeckung bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln aus. „Diese Systematik ist für viele Kulturen der Baumschulen fachlich kaum sinnvoll anwendbar und verursacht vor allem zusätzlichen Aufwand“, so Guhl.

Der BdB hatte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bereits in einem Brandbrief sowie in mehreren persönlichen Gesprächen aufgefordert, sich im Sinne der deutschen Baumschulbetriebe in Brüssel einzusetzen. „Umso mehr freuen wir uns, dass Minister Rainer diese Anliegen aufgegriffen hat. Dafür sind wir ihm ausdrücklich dankbar“, betont Guhl.

Unverständlich ist aus Sicht des BdB hingegen die zurückhaltende, teils abwiegelnde Reaktion von EU-Agrarkommissar Christophe Hansen. „Wer Bürokratieabbau und Pragmatismus ankündigt, muss irgendwann auch liefern. Andauernde Prüfaufträge und Ankündigungen helfen den Betrieben im Alltag nicht weiter – hier braucht es endlich konkrete Entscheidungen“, so Guhl weiter.

Der BdB kündigt daher an, gemeinsam mit dem europäischen Baumschulverband ENA eine weitere Initiative gegenüber der EU-Kommission zu starten. Ziel ist es, überfällige Änderungen an den Dokumentationsvorgaben durchzusetzen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Baumschulbetriebe zu sichern.

Pressekontakt:

Jana Zielsdorf

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 030-240 86 99-24

[email protected]

www.gruen-ist-leben.de

Original-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots