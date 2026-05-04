20 Millionen nutzen die App Sparkasse

Berlin / Frankfurt am Main (ots) –

Die App „Sparkasse“ hat einen neuen Meilenstein erreicht: Mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland nutzen sie regelmäßig aktiv für ihre täglichen Finanzgeschäfte. Damit unterstreicht die Sparkassen-Finanzgruppe ihre führende Rolle im digitalen Banking und baut ihre Position als wichtigste Finanzplattform im Alltag der Menschen weiter aus.

Die App „Sparkasse“ hat einen neuen Meilenstein erreicht: Mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland nutzen sie regelmäßig aktiv für ihre täglichen Finanzgeschäfte. Damit unterstreicht die Sparkassen-Finanzgruppe ihre führende Rolle im digitalen Banking und baut ihre Position als wichtigste Finanzplattform im Alltag der Menschen weiter aus.

„20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer sind ein starkes Signal für das Vertrauen, das die Menschen in die Sparkassen setzen. Unsere App ist für viele längst der zentrale Zugang zu ihren Finanzen“, sagt Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV). „Wir verbinden digitale Leistungsfähigkeit mit der Sicherheit und Nähe einer etablierten Finanzgruppe. Genau das macht den Unterschied.“

Die App gehört zu den meistgenutzten und am besten bewerteten Banking-Anwendungen in Deutschland. Entwickelt und betrieben wird die App von der Finanz Informatik, dem zentralen IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe.

„Die breite Akzeptanz und die sehr guten Testergebnisse der App Sparkasse zeigen, dass diese einfach zu bedienen ist und genau das bietet, was die Kundinnen und Kunden brauchen“, sagt Andreas Schelling, Vorsitzender der Geschäftsführung der Finanz Informatik. „Zum ersten Mal nutzen 20 Millionen Menschen in Deutschland regelmäßig die App Sparkasse. Eine Zahl, die uns stolz macht – und zeigt, dass die Sparkassen auf dem richtigen Weg sind.“

Mit dem neuen Wertpapierangebot „S-Neo“ bauen die Sparkassen die Möglichkeiten der App gezielt aus. „Wir werden den Zugang zu Wertpapieren für Millionen Menschen deutlich vereinfachen, direkt aus der gewohnten App heraus“, sagt Schmalzl.

S-Neo verbindet die einfache Nutzung eines Neo-Brokers mit der Sicherheit und Verlässlichkeit der Sparkassen. Anlegerinnen und Anleger können aus einem breiten Angebot von über 20.000 Wertpapieren wählen und mit wenigen Klicks in den Kapitalmarkt einsteigen. Der Start ist für den Sommer 2026 geplant.

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Quelle: ots