Vom Schnuller zum Vermögensaufbau – Finanzielle Bildung beginnt im Kinderzimmer: Goldene Fragen – Muttivierend ehrlich im Talk mit Degussa

Was können Eltern ihren Kindern heute schon mitgeben, das langfristig bleibt – und im besten Fall sogar wächst? Dieser Frage gehen Olivia Marei und Maria Wedig, das Moderatorinnen-Duo des Podcasts Muttivierend ehrlich, in der neuen Folge auf den Grund. Gemeinsam mit Thorsten Straller-von Kersten, Regionalleiter Norddeutschland von Degussa Goldhandel, sprechen sie über finanzielle Bildung in Familien, nachhaltige Wertanlagen – und warum ein kleines Goldstück von der Zahnfee manchmal wertvoller ist als jedes Spielzeug.

In der aktuellen Folge „Muttivierend ehrlich x Degussa“ gibt Straller-von Kersten praxisnahe Tipps, wie Kinder spielerisch und sinnvoll an das Thema Geld und Vorsorge herangeführt werden können. Das Ziel: Kinder sollen später selbstbewusst mit Finanzen umgehen können.

Ein besonderes Highlight der Folge ist die Geschichte der „Goldenen Zahnfee“ von Straller-von Kersten: Statt eines Spielzeugs oder Geldscheins legte die Zahnfee ein 1g-Goldstück unter das Kopfkissen. Dieses vor 4 bis 5 Jahren für rund 60 Euro erworbene Goldstück hat heute bereits einen Wert von etwa 100 Euro. „Gold verliert – im Gegensatz zu vielen Währungen – nicht an Wert. Damit haben schon die Römer bezahlt“, erklärt Straller-von Kersten. Die Idee dahinter: Kindern frühzeitig etwas in die Hand geben, das greifbar ist und langfristigen Wert besitzt.

„Man verschenkt so viel Quatsch im Leben – warum nicht mal etwas, das bleibt?“, bringt Maria Wedig es auf den Punkt. Sie, die bekannt aus Serien wie „Alles was zählt“ und „Anna und die Liebe“ ist, berichtet im Podcast, wie sie zur Geburt ihrer Tochter mit dem Sparen begann – erst auf einem Tagesgeldkonto, später investierte sie in Immobilien. „Etwas zum Anfassen“, wie sie sagt. Aktien sind ihr zu riskant. Olivia Marei, die ihre Karriere in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ begann und auch auf der Theaterbühne zuhause ist, spricht zudem über die finanzielle Selbstbestimmung von Mädchen: Wie können Eltern ihre Töchter ermutigen, sich frühzeitig mit Geld, Sparen und Investieren auseinanderzusetzen?

Die Podcastfolge liefert praktische Spartipps inklusive:

– Taschengeldempfehlung je nach Alter

– Aufteilung des eigenen Einkommens: 1/3 sparen, 2/3 zur freien Verfügung

– Gold und Silber als Einstieg in die Welt der Anlagen

– Münzen als Geschenk zur Konfirmation, Taufe oder zum Schulabschluss

– Und ein besonders schöner Vergleich: „Wie Spielzeug-Krokodile im Wasser – Kinder staunen, wenn Dinge wachsen. Warum nicht auch beim Geld zuschauen, wie es größer wird?“

Berührungsängste abbauen, Tipps nutzen

„Finanzen müssen kein Tabuthema sein“, betont Straller-von Kersten. In den Degussa-Filialen ist jeder für weitere Tipps willkommen – ob für die erste Goldmünze oder den langfristigen Vermögensaufbau.

Eine spannende Erkenntnis aus der Folge: Silber ist aktuell noch unterbewertet, wird aber zunehmend gefragt – vor allem wegen seiner industriellen Nutzung.

Über Degussa

Mit zwölf Niederlassungen an elf nationalen Standorten – darunter Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim und Stuttgart – sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet Degussa eine breite Produktpalette rund um Edelmetalle. Neben Barren und Münzen stehen den Kunden auch der Onlineshop sowie umfangreiche Services wie Goldankauf und sichere Einlagerung zur Verfügung. Mit umfassender Expertise in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf in seiner Gesamtheit ab.

Über Muttivierend ehrlich:

„Muttivierend ehrlich“ ist ein Podcast der Schauspielerinnen Maria Wedig und Olivia Marei. Und wurde seit Erscheinung schon knapp 500.000-mal angehört. In ihrem Podcast sprechen sie offen, ehrlich und humorvoll über Themen rund um Familie, Erziehung und persönliche Erfahrungen. Die Episoden erscheinen wöchentlich und behandeln vielfältige Inhalte – von Erziehungsgewohnheiten weltweit bis hin zu persönlichen Geschichten über das Muttersein.

Der Podcast ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar, darunter Spotify (https://open.spotify.com/show/47vKhXcmfdDvk0qgwYajnW), Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/muttivierend-ehrlich/id1730347345) und Amazon Music (https://music.amazon.de/podcasts/528c8e52-cce3-40d1-b3bd-a4cef98c8e91/muttivierend-ehrlich). Aktuelle Informationen und Einblicke hinter die Kulissen teilen Maria Wedig und Olivia Marei zudem auf ihrem Instagram-Account (https://www.instagram.com/muttivierendehrlich/).

