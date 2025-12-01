Schlaumik.de startet neuen Bereich für Mathematik der 3. Klasse

Stockdorf (Bayern, Deutschland) (ots) –

Schlaumik.de (https://schlaumik.de) erweitert sein digitales Lernangebot und stellt ab sofort einen neuen Bereich für Mathematik in der 3. Klasse zur Verfügung. Die interaktiven Übungen wurden speziell für Grundschulkinder entwickelt und orientieren sich am LehrplanPLUS Bayern, den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) sowie ausgewählten internationalen Common Core Standards. Damit erhalten Schülerinnen und Schüler ein pädagogisch fundiertes, lehrplangerechtes Übungsangebot, das den sicheren Umgang mit zentralen mathematischen Kompetenzen fördert.

Der neue Bereich umfasst wichtige Themen der 3. Jahrgangsstufe wie das Stellenwertsystem bis 1.000 und 100.000, Rechengesetze und Rechenstrategien, gemischte Rechenarten, Schätzverfahren sowie erste Begegnungen mit Brüchen. Ergänzend lernen Kinder den Umgang mit Größen, Zeit, Geld, Längen und einfachen Sachaufgaben. Alle Übungen sind klar strukturiert, intuitiv bedienbar und geben direktes Feedback – ideal für eigenständiges Lernen zu Hause oder als Ergänzung im Unterricht.

„Unser Ziel ist es, Kindern einen motivierenden und zugleich fachlich soliden Zugang zur Mathematik zu bieten“, erklärt Peter Spatar. „Digitale Aufgaben können Lernwege sichtbar machen und unterstützen Lehrkräfte wie Eltern bei einer modernen, kompetenzorientierten Förderung.“

Der neue Mathematikbereich eignet sich für den Einsatz im Unterricht, im Förderunterricht, im Homeschooling oder für zusätzliche Übungsphasen zu Hause. Durch die übersichtliche Struktur finden Kinder schnell passende Aufgaben und können Lernfortschritte Schritt für Schritt aufbauen.

Weitere Informationen unter: https://schlaumik.de/mathematik/klasse-3/

