Procter & Gamble unterstützt Nachwuchstalente am Girls‘ and Boys‘ Day 2026

Schwalbach am Taunus (ots) –

Procter & Gamble (P&G) Deutschland öffnete im Rahmen des bundesweiten Girls‘ & Boys‘ Day seine Türen an den acht Standorten Schwalbach, Kronberg, Berlin, Marktheidenfeld, Euskirchen, Crailsheim, Groß-Gerau und Walldürn. Mehr als 150 Schülerinnen und Schüler waren eingeladen, die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierewegen bei einem der weltweit führenden Konsumgüterhersteller zu entdecken. Ziel des Aktionstages ist es, traditionelle Rollenbilder aufzubrechen und junge Menschen für eine berufliche Zukunft in den MINT-Fächern zu begeistern.

Von der Idee zum Produkt: Technik zum Anfassen und Ausprobieren

Unter dem Motto „Technik zum Anfassen“ erhielten die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Vielfalt der Berufswelt bei P&G hautnah zu erleben. An den verschiedenen Standorten wurden sie bei interaktiven Workshops selbst zu Entwickler:innen: Im Oral-B Werk in Marktheidenfeld konstruierten sie elektronische Würfel, die Metall-, Elektro- und Steuerungstechnik vereinten. Am Forschungs- und Entwicklungsstandort Kronberg verfolgten sie den Weg von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt, während im Gillette-Werk in Berlin personalisierte Andenken aus dem 3D-Drucker entstanden. Im Pampers-Werk in Euskirchen testeten sie die Qualität von Windeln, und an den Standorten Crailsheim und Groß-Gerau stellten sie beim Löten, Programmieren und Konstruieren ihr technisches Geschick unter Beweis.

Ein zentrales Element des Tages war der persönliche Austausch auf Augenhöhe. Im BRAUN-Werk Walldürn übernahmen Auszubildende die Betreuung der Gruppen und führten sie durch eine „Ausbildungsrallye“ mit spielerischen Aufgaben aus Programmierung und Elektronik. Auch an den anderen Standorten bot das gemeinsame Mittagessen mit jungen Ingenieur:innen und Fachkräften, die selbst ihre Ausbildung bei P&G absolviert haben, eine wertvolle Gelegenheit, Fragen zu stellen und authentische Einblicke in erfolgreiche Karrierewege zu erhalten.

Ein strategisches Bekenntnis zur Förderung junger Talente

P&G engagiert sich seit vielen Jahren für die Förderung junger Talente und die Stärkung von Frauen in technischen Berufsfeldern. Einige Standorte wie Kronberg und Marktheidenfeld sind bereits seit über 20 Jahren und damit von Beginn an Teil der bundesweiten Initiative.

„Die Förderung von jungen Talenten und insbesondere die Begeisterung von Mädchen für technische Berufe ist für uns bei P&G eine Priorität und eine Herzensangelegenheit“, erklärt Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung von Procter & Gamble in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Wir sind überzeugt, dass vielfältige Teams die Grundlage für Innovation und unseren zukünftigen Erfolg sind. Wir möchten sie ermutigen, mutig und neugierig ihren Weg zu gehen – vielleicht eines Tages als Teil von P&G“.

Investition in die Fachkräfte von morgen

Der Girls‘ and Boys‘ Day ist ein fester Bestandteil der Nachwuchsförderung bei P&G und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, als attraktiver Arbeitgeber in Deutschland zu agieren. Indem P&G frühzeitig Einblicke in die qualitativ hochwertige Ausbildung gewährt, investiert das Unternehmen aktiv in die Fachkräfte von morgen und stärkt die technologischen Innovationsstandorte. Die durchweg positive Resonanz der Teilnehmenden bestärkt P&G darin, dieses Engagement auch in Zukunft fortzusetzen.

Weitere Informationen zu Ausbildung und Karriere bei P&G finden interessierte Schülerinnen und Schüler sowie Eltern auf der Karriere-Website: www.pgcareers.com/de-de.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com (https://de.pg.com/).

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Quelle: ots