Julia Trost bei Champions-Mastermind: Mit Minikursen zu skalierbaren Umsätzen

Berlin (ots) –

Julia Trost, Marketing-Expertin im Bereich digitale Produkte, tritt im April als Speakerin bei der Champions-Mastermind von Ralf Schmitz auf. Die exklusive Veranstaltung richtet sich an leistungsorientierte Unternehmer und Selbstständige, die ihre Geschäftsergebnisse gezielt steigern möchten. Im Rahmen ihres Vortrags stellt sie ihre Minikurs-Strategie vor, mit der sich skalierbare Umsätze im Online-Business ohne klassische Vertriebsprozesse erzielen lassen.

Julia Trost: „Viele Coaches, Trainer und Berater verfügen über wertvolles Fachwissen, wissen aber nicht, wie sie es so aufbereiten können, dass es sich verlässlich und ohne ständige Verkaufsgespräche verkauft. Mit meiner Minikurs-Strategie zeige ich, wie aus vorhandenem Wissen ein digitales Produkt wird, das Vertrauen schafft, Kunden gewinnt und skalierbare monatliche Umsätze ermöglicht – ohne klassische Hochpreis-Modelle und ohne Sales Calls.“

Im Zentrum der Inhalte von Julia Trost steht der gezielte Einsatz von digitalen Minikursen – also kompakten Online-Kursen mit klar abgegrenztem Inhalt, die ein konkretes Problem einer definierten Zielgruppe lösen. Diese Form der digitalen Produkte ermöglicht es Unternehmern, ihr vorhandenes Fachwissen effizient zu skalieren und einem breiten Markt zugänglich zu machen. Im Mittelpunkt ihres Vortrags steht dabei insbesondere das Umsatzpotenzial dieses Modells: Sie zeigt, welche finanziellen Ergebnisse mit Minikursen grundsätzlich möglich sind und wie sich damit monatliche Umsätze von bis zu 100.000 Euro realisieren lassen, ohne auf persönliche Verkaufsgespräche oder eine individuelle Eins-zu-eins-Betreuung angewiesen zu sein.

Ein weiterer Schwerpunkt ihres Vortrags liegt auf dem Verkaufsprozess der Minikurse. Statt auf klassische Sales-Calls oder individuelle Eins-zu-eins-Betreuung zu setzen, basiert ihre Methode auf einem skalierbaren Ansatz, bei dem niedrigpreisige Angebote zunächst Vertrauen bei potenziellen Kunden aufbauen. Anschließend können weiterführende Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden. Diese Vorgehensweise reduziert nicht nur den zeitlichen Aufwand im Vertrieb, sondern erleichtert auch den Einstieg für Interessenten erheblich. Die Champions-Mastermind von Ralf Schmitz bietet dabei den idealen Rahmen, um solche innovativen Strategien kennenzulernen und direkt in die eigene unternehmerische Praxis zu übertragen.

„Die Zukunft des Online-Business liegt in klar strukturierten, zugänglichen Angeboten, die unabhängig von persönlicher Verfügbarkeit funktionieren. Minikurse sind dafür ein entscheidender Hebel, und genau dieses Potenzial werden wir auch in Zukunft weiter ausbauen und vermitteln“, so Julia Trost abschließend.

Weitere Informationen zu Julia Trost finden Sie unter: https://juliatrost.de/

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Quelle: ots