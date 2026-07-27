Penthouse mit Dachterrasse und Weitblick, Suiten-Feeling oder außerordentliche Lage: Große Upgrades zum kleinen Preis bei Premier Inn

Frankfurt (ots) –

Anders als bei einem Wellness- oder Club-Urlaub, ist das Hotel für einen City-Trip oft Nebensache. Schließlich ist die Stadt das Ziel und bietet alles, was das Reiseherz begehrt – außer dem ruhigen Rückzugsort zwischen den Entdeckungstouren. An dieser Stelle kommt Premier Inn als zuverlässiger Hotelpartner mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis und so manchem Wow-Faktor ins Spiel. Denn auch im Premium-Budget-Segment hat ein Hotelzimmer manchmal eben doch eine größere Bühne verdient. Wo ist bspw. der Blick auf Sehenswürdigkeiten Teil der Zimmerausstattung? Welches Zimmer fühlt sich an wie eine Suite, ohne das Doppelte zu kosten? Wo gibt es exklusiven Zugang zur Dachterrasse und welches Hotel punktet mit besonders günstiger Lage? Es ist Zeit, genauer hinzuschauen: Denn mit der aktuellen Premier Inn Summer Promotion erhalten Gäste bei einer Buchung bis Ende Juli 2026 noch 15 Prozent Rabatt auf die flexiblen Raten der Standard-Zimmer in teilnehmenden Hotels.

Wie im Penthouse mit Dachterrassenzugang

Als Hotelkette bietet Premier Inn in allen Häusern einen verlässlichen Standard und ein durchgängiges Konzept. Wer hier ein Zimmer bucht, weiß, was er bekommt – aber was wäre eine Regel ohne Ausnahme? So stehen im Premier Inn Würzburg City Centre drei besonders großzügige „Premier Plus Zimmer“ mit exklusivem Zugang zur Dachterrasse zur Verfügung. Die segelartige Form des futuristisch anmutenden Hochhauses macht zudem außergewöhnliche Grundrisse möglich. Die Fenster sind raumhoch und erstrecken sich über die ganze Zimmerbreite, in den oberen Etagen reicht der Blick weit über die Stadt.

Die Stadt zu Gast im eigenen Zimmer

Im Premier Inn Berlin Alexanderplatz sind spezielle „Standardzimmer mit Aussicht“ buchbar, deren Fenster etwa den Fernsehturm perfekt in Szene setzen. Der ikonische Turm, eines der bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands, kommt vor allem in den Abendstunden zur Geltung, wenn die Sonne hinter der Berliner Skyline versinkt. Wer im Premier Inn Bremerhaven City Centre eincheckt, bekommt das maritime Flair gratis dazu. Zwischen Innenstadt, Deich und Hafen gelegen, logieren Gäste quasi mitten im Geschehen. Die Havenwelten mit der Weserpromenade sind nur wenige Schritte entfernt. Nicht nur Kinder lassen sich vom Zimmer aus in den Bann des Flusses ziehen, auf dem große Schiffe Richtung Nordsee passieren. Lust, die Lastkähne ein Stück weit zu begleiten? Dann einfach auf dem Fahrrad dem beliebten Weser-Radweg folgen.

Familien schätzen auch die „Standardzimmer mit Aussicht“ im Premier Inn Hamburg City Zentrum. Die niedrigen Fensterbänke werden vor allem in den südlich ausgerichteten Zimmern zu Logenplätzen für kleine Gäste, die von hier aus das Treiben auf dem Dovenfleet und Zollkanal beobachten können. Erwachsene erfreuen sich nicht minder an dem Blick auf die berühmte Speicherstadt, die die große lebendige Handelsgeschichte der Hansestadt symbolisiert.

Hotels mit Geschichte und Charakter

In Köln können Gäste sogar in einem Stück Stadtgeschichte übernachten. Das Premier Inn Köln City Mediapark befindet sich nämlich im berühmten Hansahochhaus am Hansaring – dem ersten Hochhaus der Stadt und Wahrzeichen der Kölner Skyline. Das Gebäude gilt außerdem als Gründungsort der späteren Elektronikmarke Saturn. Das traditionsreichste Hotel der deutschen Premier-Inn-Familie ist aber das Premier Inn Passau Weisser Hase – das seine Geschichte bereits im Namen trägt. Seit 1512 empfängt der Weisse Hase Gäste in der Altstadt und zählt damit zu den ältesten durchgehend betriebenen Hotelstandorten Bayerns. Interessanterweise gab es früher offenbar auch einen „Grauen Hasen“ und einen „Schwarzen Hasen“ in der Drei-Flüsse-Stadt, erhalten geblieben ist jedoch nur das heutige Premier Inn-Hotel.

Im Herzen des Geschehens: Wo das Erlebnis direkt vor der Hoteltür beginnt

Das Premier Inn Heilbronn City Centre liegt praktisch gegenüber der Experimenta, Deutschlands größtem Science Center. „Erleben schafft Wissen“ heißt das Motto, an rund 275 Mitmachstationen lassen sich naturwissenschaftliche und technische Phänomene selbst erforschen.In Bayerns Landeshauptstadt dagegen punktet das Premier Inn München City Centre mit seiner ausgezeichneten Altstadt-Lage. Nicht nur der Marien- und Odeonsplatz, die Residenz mit den Hofgärten und die Einkaufsstraßen sind bequem zu Fuß erreichbar, auch das Szeneviertel Glockenbach liegt nur einen Katzensprung entfernt.

Förmlich umringt von Ausflugszielen wird das Premier Inn Wolfsburg City Centre. Im Norden angefangen mit der Volkswagen-Arena geht es auf der Stadtkarte im Uhrzeigersinn weiter zum Allersee, VfL-Stadion, zu den Designer-Outlets und schließlich zur Autostadt. Das Hotel ist übrigens Teil des markanten BERLINERHAUSES, dessen gläserne Architektur sofort ins Auge fällt und als neue Landmarke der Stadt gilt.

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Katrin Kleinhans

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Quelle: ots