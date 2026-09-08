Airbnbs Rückblick auf den Reisesommer 2026: Mehr als zwei Drittel der Buchungen in Deutschland führten in ländliche Regionen

Berlin (ots) –

– Die Destinationen Hohwacht (Ostsee), Dreieich, Scharbeutz, Traunstein und Plau am See verzeichneten unter den Deutschen besonders hohe Zuwächse bei den Suchanfragen im Inland [1].

– Knapp 68 Prozent aller Buchungen im Sommer 2026 in Deutschland entfielen auf ländliche Gebiete [2].

– Auch bei den auf Airbnb gebuchten Erlebnissen stand der Bereich „Natur & Outdoor“ im Sommer 2026 mit mehr als 40 Prozent an der Spitze [3].

Der deutsche Sommer fand vor allem in der Natur statt: Mehr als zwei Drittel (67,9 Prozent) der Airbnb-Buchungen in Deutschland entfielen im Sommer 2026 auf ländliche Regionen [4]. Auch die auf Airbnb gebuchten Erlebnisse belegen die Beliebtheit der Natur für den Sommerurlaub: Mehr als 40 Prozent und damit der größte Anteil der Buchungen deutscher Gäste erfolgten in der Kategorie „Natur & Outdoor“, gefolgt von Geschichte & Kultur (31 Prozent) und Essen & Trinken (20 Prozent) [5].

Diese zehn deutschen Reiseziele stiegen am meisten in der Beliebtheit

Gemessen am Anstieg der Suchanfragen auf Airbnb für den Sommer 2026 gegenüber dem Vorjahr sind das die zehn Reiseziele im Inland, deren Beliebtheit unter den Deutschen am stärksten gewachsen ist [6]:

1. Hohwacht (Ostsee), Schleswig-Holstein – ruhiges Ostseebad an der Hohwachter Bucht

2. Dreieich, Hessen – grün geprägte Stadt südlich von Frankfurt am Main mit ausgedehntem Stadtwald

3. Scharbeutz (Ostsee), Schleswig-Holstein – beliebtes Seebad an der Lübecker Bucht mit langem Sandstrand

4. Traunstein, Bayern – Ausgangspunkt in den Chiemgau zwischen Chiemsee und Alpen

5. Plau am See, Mecklenburg-Vorpommern – Ferienort an der Mecklenburgischen Seenplatte

6. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen – Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, besticht unter anderem durch Rheinufer und Altstadt

7. Markkleeberg, Sachsen – Tor zum Leipziger Neuseenland südlich von Leipzig

8. Möhnesee, Nordrhein-Westfalen – Natur- und Freizeitgebiet mit großem Stausee am Rand des Sauerlands

9. Sierksdorf (Ostsee), Schleswig-Holstein – kleiner Ferienort an der Lübecker Bucht

10. Thale, Sachsen-Anhalt – Stadt im Harz, Ausgangspunkt für Wanderungen im Bodetal

Gleich dreimal sind mit Hohwacht, Scharbeutz und Sierksdorf Orte an der Ostsee in dem Ranking vertreten. Düsseldorf ist die einzige große Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern, die es in die Top Ten der Ziele in Deutschland geschafft hat, die in diesem Sommer besonders an Beliebtheit gewonnen haben – gemessen am Anstieg der Suchanfragen.

Gemessen an den Buchungen auf Airbnb im Sommer 2026, legten die Deutschen eine durchschnittliche Reisedistanz von 274 Kilometern vom eigenen Zuhause zum Urlaubsziel zurück, wenn sie innerhalb Deutschlands verreisten [7].

Hier sind einige ausgewählte Unterkünfte an den Top 3 Destinationen, die in diesem Sommer – gemessen am Anstieg der Suchanfragen – besonders an Beliebtheit gewonnen haben:

– Ruhiges Cottage in Strandnähe (https://www.airbnb.de/rooms/43653978?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-09-04&check_out=2026-09-09&children=0&infants=0&pets=0&photo_id=1391241998&source_impression_id=p3_3c99d54d-fa76-49c0-8b55-7762fa2f79cb_04112956-33a3-489e-aa15-091d4ecef035_0_43653978_0&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=3c99d54d-fa76-49c0-8b55-7762fa2f79cb), Hohwacht, Schleswig-Holstein

– Strandhaus mit Sauna (https://www.airbnb.de/rooms/43392973?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-09-06&check_out=2026-09-11&children=0&infants=0&pets=0&photo_id=1003456886&source_impression_id=p3_3c99d54d-fa76-49c0-8b55-7762fa2f79cb_04112956-33a3-489e-aa15-091d4ecef035_0_43392973_6&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=3c99d54d-fa76-49c0-8b55-7762fa2f79cb), Hohwacht, Schleswig-Holstein

– Modernes Wohnen im Kulturdenkmal (https://www.airbnb.de/rooms/1321110915652679301?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-09-12&check_out=2026-09-17&children=0&infants=0&pets=0&photo_id=2056676219&source_impression_id=p3_40d38909-06ba-466c-b203-aa170995dae3_5c0c4b8d-9c83-4f3b-9372-c34f16703941_0_1321110915652679301_3&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=40d38909-06ba-466c-b203-aa170995dae3), Dreieich, Hessen

– Exklusives Mühlen-Loft am See (https://www.airbnb.de/rooms/1413875679942053456?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-10-04&check_out=2026-10-09&children=0&infants=0&pets=0&photo_id=2177600219&source_impression_id=p3_40d38909-06ba-466c-b203-aa170995dae3_5c0c4b8d-9c83-4f3b-9372-c34f16703941_0_1413875679942053456_0&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=40d38909-06ba-466c-b203-aa170995dae3), Dreieich, Hessen

– Haus in Strandnähe (https://www.airbnb.de/rooms/1487617?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-09-19&check_out=2026-09-24&children=0&infants=0&pets=0&photo_id=1785587596&source_impression_id=p3_556adf78-8daf-4652-a2be-802e075da0ab_c4aa55ed-b8cb-4c9b-addb-be8a98158516_0_1487617_15&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=556adf78-8daf-4652-a2be-802e075da0ab), Scharbeutz, Schleswig-Holstein

– Ferienwohnung Slow M’Ocean by My Baltic Sea (https://www.airbnb.de/rooms/663127395326047936?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-09-28&check_out=2026-10-03&children=0&infants=0&pets=0&photo_id=2433838842&source_impression_id=p3_d953ddc2-04b5-43f7-a3a7-9e6947c8796d_82642748-940a-489f-97a0-382fc366ab76_0_663127395326047936_7&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=d953ddc2-04b5-43f7-a3a7-9e6947c8796d), Scharbeutz, Schleswig-Holstein

Alle aufgeführten Unterkünfte sind Gäste-Favoriten (https://www.airbnb.de/help/article/3496) und gehören damit zu den beliebtesten Unterkünften auf Airbnb, basierend auf der Meinung der Gäste. Gäste-Favoriten werden auf der Grundlage von Bewertungen und Daten zur Zuverlässigkeit aus mehr als einer halben Milliarde Reisen ermittelt. Im Sommer 2026 wurden bei 48 Prozent aller Buchungen auf Airbnb in Deutschland Gäste-Favoriten gebucht [8].

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Unterkünfte dienen der Inspiration und Veranschaulichung. Airbnb unterstützt oder bewirbt diese Unterkünfte oder andere Unterkünfte bzw. Erlebnisse in keiner Weise.

[1] Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Suchanfragen nach Unterkünften im ersten Halbjahr 2026 für Check-Ins im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 31. August 2026 im Vergleich Suchanfragen nach Unterkünften im ersten Halbjahr 2025 für Check-Ins im Zeitraum vom 16. Juni bis zum 1. September 2025.

[2] Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Buchungen von Unterkünften im ersten Halbjahr 2026 für Check-Ins im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 31. August 2026.

[3] Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Buchungen von Erlebnissen im ersten Halbjahr 2026 für Check-Ins im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 31. August 2026.

[4] Basis der Daten siehe Fußnote 2.

[5] Basis der Daten siehe Fußnote 3.

[6] Basis der Daten siehe Fußnote 1.

[7] Basis der Daten siehe Fußnote 2.

[8] Basis der Daten siehe Fußnote 2.

Über Airbnb

Airbnb wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zuhause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Community auf über 5,5 Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die bereits mehr als 2,5 Milliarden Gäste in fast jedem Land der Erde willkommen geheißen haben. Jeden Tag bieten Gastgeber:innen einzigartige Aufenthalte, Entdeckungen und Services an, die es Gästen ermöglichen, andere Communitys auf authentische Art und Weise zu erleben.

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