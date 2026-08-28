Neuer 10-Jahres-Vertrag: ING und Deutscher Basketball Bund setzen ihre außergewöhnliche Partnerschaft bis mindestens 2036 fort

Frankfurt am Main/Köln (ots) –

Die ING Deutschland und der Deutsche Basketball Bund (DBB) haben ihre erfolgreiche Partnerschaft vorzeitig bis zum 30. September 2036 verlängert. Die ING Deutschland bleibt damit für mindestens zehn weitere Jahre Hauptsponsor der Damen-, Herren- und Nachwuchs-Nationalmannschaften des DBB. Die Vertragsunterzeichnung durch den ING-Vorstandsvorsitzenden Lars Stoy und DBB-Präsident Ingo Weiss erfolgte im Rahmen eines besonderen Basketball-Abends in Köln: Sowohl die Damen- als auch die Herren-Nationalmannschaft des Deutschen Basketball Bundes bestritten dort Länderspiele vor heimischem Publikum.

Gemeinsam in Richtung 33 Jahre Partnerschaft

Mit der langfristigen Verlängerung bis mindestens 2036 steuern ING und DBB auf 33 Jahre Partnerschaft zu. Was 2003 begann, hat sich über mehr als zwei Jahrzehnte zu einer außergewöhnlichen Partnerschaft entwickelt, die heute zu den beständigsten und erfolgreichsten Engagements im deutschen Sport zählt. In dieser Zeit hat der Basketball in Deutschland einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Zu den sportlichen Höhepunkten zählen unter anderem der Weltmeistertitel und der Europameistertitel der Herren-Nationalmannschaft sowie zahlreiche Erfolge der Damen- und Nachwuchs-Nationalteams auf internationaler Bühne.

Lars Stoy, Vorstandsvorsitzender der ING Deutschland:

„Die Entwicklung des Basketballs in Deutschland in den vergangenen Jahren ist beeindruckend: Dieser Sport verbindet, inspiriert und begeistert heute so viele Menschen wie nie zuvor. Die ING ist stolz darauf, diesen Weg seit 2003 als Partner des Deutschen Basketball Bundes zu begleiten. Mit dem FIBA Women’s Basketball World Cup in Berlin steht bereits das nächste große Highlight bevor. Dass wir unsere Zusammenarbeit bereits im Vorfeld der Weltmeisterschaft bis mindestens 2036 verlängern, ist ein starkes Bekenntnis zum Basketball in Deutschland – von den Nationalmannschaften über die Nachwuchsförderung bis hin zur Weiterentwicklung des Sports.“

Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes:

„Mit der ING verbindet uns seit weit über 20 Jahren eine ganz besondere Partnerschaft. In dieser langen Zeit ist ein riesiges gegenseitiges Vertrauen entstanden und aus einer klassischen Sponsoringpartnerschaft längst eine sehr enge und freundschaftliche Zusammenarbeit geworden. Die ING hat den deutschen Basketball und den DBB über all die Jahre zuverlässig begleitet und unterstützt, aber auch immer wieder innovativ gefordert. Dass wir diese Partnerschaft nun langfristig bis 2036 verlängern konnten, ist alles andere als selbstverständlich und ein großartiges Zeichen. Ich freue mich sehr darüber und bin sicher, dass wir gemeinsam noch viele besondere Basketball-Momente erleben werden.“

Umfassendes Basketball-Engagement seit dem Jahr 2003

Seit dem 1. Mai 2003 ist die ING Deutschland Hauptsponsor des Deutschen Basketball Bundes und unterstützt neben den Damen-, Herren- und Nachwuchsnationalmannschaften auch die Entwicklung des Basketballs in der Breite. Seit 2005 engagiert sich die Bank zudem als Hauptsponsor der deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaften. Mit der ING 3×3 German Championship bringen DBB und ING seit 2017 die urbane Basketball-Variante 3×3 auf öffentliche Plätze in ganz Deutschland.

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