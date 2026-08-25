Wasserlandung – Soldaten springen mit Fallschirmen in den Schwielowsee

Berlin (ots) –

Auch in diesem Jahr absolvieren vom 25. bis 26. August 2026, ca. 50 Soldatinnen und Soldaten, aus allen Bereichen der Bundeswehr über dem Schwielowsee eine Fallschirmsprungausbildung.

An zwei Tagen trainiert das Operative Führungskommando der Bundeswehr seine Soldatinnen und Soldaten sowie Gastspringern aus der gesamten Bundeswehr Fallschirmabsprünge ins Wasser. Bei der Übung in einem abgesperrten Bereich des Sees geht es darum, die 50 teilnehmenden Fallschirmspringenden in Übung zu halten und zum Teil auch ihre Sprunglizenzen aufrechtzuerhalten. Bei der Übung werden sie mit einer zivilen M28 Skytruck von Berlin Gatow in den Luftraum über Geltow und Petzow verbracht. Auf einer Höhe von knapp 500 Metern springen die Soldatinnen und Soldaten aus dem Flugzeug und landen im Schwielowsee. Normalerweise finden Fallschirmsprünge aus einer Höhe von 4.000 Metern statt. Aber auch Notverfahren müssen geübt werden, so auch die Wasserlandung. Kurz nach der Landung werden die Soldatinnen und Soldaten durch Schlauchboote aufgenommen und an Land gebracht.

Pressekontakt:

Operatives Führungskommando der Bundeswehr

Presse- und Informationszentrum

Kurt-Schumacher-Damm 41

13405 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 4981-4555

E-Mail: [email protected]

Internet: www.bundeswehr.de

Original-Content von: Operatives Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots