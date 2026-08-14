13.000 Euro für die Grundausstattung: Sporthilfe zeigt zur Reit-WM die Kosten im Vielseitigkeitsreiten

Frankfurt am Main (ots) –

Am Beispiel von Olympiasiegerin Ingrid Klimke macht die Sporthilfe finanzielle Herausforderungen im Spitzensport sichtbar.

Während aktuell in Aachen die besten Vielseitigkeitsreiterinnen und Vielseitigkeitsreiter um WM-Medaillen kämpfen, richtet die Sporthilfe den Blick auf eine oft unsichtbare Seite sportlicher Höchstleistungen: die finanziellen Voraussetzungen auf dem Weg in die Weltspitze.

Am Beispiel der zweimaligen Olympiasiegerin Ingrid Klimke, die seit 1993 von der Sporthilfe gefördert wird, zeigt eine aktuelle Sporthilfe-Kostengrafik, welche Investitionen allein für die grundlegende Ausrüstung im Vielseitigkeitsreiten notwendig sind. Für Reithelme, Airbag-Weste, Reitstiefel, Wettkampfkleidung, Sättel und weitere Ausrüstungsgegenstände summieren sich die Kosten auf rund 13.000 Euro.

Den größten Kostenblock bilden dabei zwei individuell angepasste Sättel mit einem Gesamtwert von rund 9.000 Euro. Noch nicht eingerechnet sind die Anschaffungskosten für das Pferd selbst sowie dessen laufenden Unterhalt, etwa für Stall und Weide, Futter, Versicherungen, tierärztliche Betreuung, Hufschmied oder Transport.

Die Betrachtung der Kosten im Vielseitigkeitsreiten knüpft an die aktuell gestartete Sporthilfe-Kampagne „Wir tragen dich“ an, mit der die oft unsichtbare Seite des Leistungssports in den Mittelpunkt gerückt wird: Phasen, in denen Verletzungen, mentale Belastungen, die Vereinbarkeit von Spitzensport und Ausbildung sowie eben auch finanzielle Herausforderungen den Weg erschweren.

Das Beispiel aus dem Vielseitigkeitsreiten zeigt, dass Erfolge auf der internationalen Bühne nicht allein durch Talent und Trainingsfleiß entstehen. Hinter jeder Spitzenleistung stehen Menschen und Strukturen, die Athletinnen und Athleten unterstützen. „Wir tragen dich“ macht deutlich, wer und was sportlichen Erfolg langfristig möglich macht: Menschen und Institutionen wie die Sporthilfe, die Athletinnen und Athleten verlässlich begleiten. Mit der Kampagne unterstreicht die Sporthilfe ihr Selbstverständnis als langfristiger Partner für Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportlerinnen und -sportler. Mehr zur aktuellen Sporthilfe-Kampagne… (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/medien/pressemitteilungen/sporthilfe-kampagne-wir-tragen-dich-zum-start-der-kunstturn-em)

Informationen für die Video- und Fotoredaktionen:

Die Kostengrafik zum Vielseitigkeitsreiten steht zur redaktionellen Verwendung kostenfrei zur Verfügung. Bitte beachten Sie die entsprechenden Copyright-Angaben:

– Bild: dpa picture alliance/Elmar Kremser/SVEN SIMON

– Grafische Elemente: Sporthilfe

Video- und Fotomaterial der aktuellen Sporthilfe-Kampagne „Wir tragen dich“ gibt es hier zum Download (© Sporthilfe): Sporthilfe-Kampagne_2026_Wir_tragen_dich (https://sporthilfede.sharepoint.com/:f:/s/sporthilfe_media/IgAv5g0uGl_LQY1kCPL99Q5fAdvbRXJPutci4qIWv1JoH74?e=LLaATe&xsdata=MDV8MDJ8fDBmMzU5MmZmODkwYTRhMDI4Yjc5MDhkZWY4NzExMGRmfDBhNDc5ODUzODlhMzRiN2VhZWNkNTEyODEwMzE5OWJmfDB8MHw2MzkyMjEzNjE2MzEyNjc3MDV8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKRFFTSTZJbFJsWVcxelgwRlVVRk5sY25acFkyVmZVMUJQVEU5R0lpd2lWaUk2SWpBdU1DNHdNREF3SWl3aVVDSTZJbGRwYmpNeUlpd2lRVTRpT2lKUGRHaGxjaUlzSWxkVUlqb3hNWDA9fDF8TDJOb1lYUnpMekU1T2pjd01tVTNPV0kyWkROaU5qUXpNRE01TVRjME5HTmxNamhsWkRRMk1USXdRSFJvY21WaFpDNTJNaTl0WlhOellXZGxjeTh4TnpnMk5UTTVNell4TURNenxkYmI1OWEwMTI1MWQ0OWZmNTY0NDA4ZGVmODcxMTBkZXw3MTgyMTAxNjU5ZmM0YjMzYWM5NWQzYWZhN2VlYTVjMw%3D%3D&sdata=VGlPQkl6dE1DZWlnRDRpQTZmaSs1QXozWC9ycFBlQWljM1J6clpqK1BzQT0%3D&ovuser=0a479853-89a3-4b7e-aecd-5128103199bf%2Cdjamila.boehm%40sporthilfe.de)

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