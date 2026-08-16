Anpfiff für den ista-Borussia-Park: Über 50.000 Fans feiern Saisonauftakt

Essen/Mönchengladbach (ots) –

– Namenspartnerschaft von ista und Borussia Mönchengladbach offiziell gestartet

– Stadionareal soll Vorzeigeprojekt für Energieeffizienz und intelligente Gebäudetechnik werden

– Über 50.000 Besucher erleben großes Eröffnungsevent und Topspiel gegen Aston Villa

Neuer Name für ein Stadion mit Zukunft: Der neu benannte ista-Borussia-Park hat am Samstag, den 15. August, erstmals seine Tore geöffnet. Es ist der offizielle Beginn der Namenspartnerschaft für ista und Borussia Mönchengladbach. Gemeinsam wollen der Immobiliendienstleister und der Bundesligaverein das Stadionareal zu einem Vorzeigeprojekt für Energieeffizienz und intelligente Gebäudetechnik entwickeln. Zugleich erlebten über 50.000 Besucher neben dem internationalen Saisoneröffnungsspiel von Borussia Mönchengladbach gegen Europa-League-Sieger Aston Villa einen besonderen Fußballtag.

„Mit mehr als 50.000 Fans im ista-Borussia-Park zu stehen und diesen Tag gemeinsam zu erleben, war Gänsehaut pur. Als Familienvater hat es mich besonders gefreut zu sehen, wie viele Familien heute hier waren und mit welcher Begeisterung die Kinder ins Stadion gekommen sind. Mit 19.000 Freikarten konnten wir vielen von ihnen ermöglichen, diesen besonderen Fußballtag gemeinsam zu erleben. Solche Tage bleiben in Erinnerung. Dass wir mit unserer Partnerschaft dazu beitragen können, solche Momente zu schaffen, ist für mich ein großartiger Auftakt“, sagte Hagen Lessing, CEO von ista.

Mehr als ein neuer Name

Unter dem Motto „Leidenschaft vereint. Für ein Stadion mit Zukunft.“ wollen beide Partner zukünftig zeigen, wie sich ein komplexes Stadionareal energieeffizienter betreiben lässt. ista stattet dafür den gesamten Bereich mit smarter Gebäudetechnik aus. Digitale Messtechnik und Energiemanagement sollen Verbräuche transparent machen und Einsparpotenziale erschließen.

„Mit dem Europa-League-Sieger Aston Villa hatten wir einen erstklassigen Gegner im ista-Borussia-Park – und damit genau den richtigen Rahmen für diesen besonderen Saisonauftakt. Es war spannend zu sehen, wie sich die neu aufgestellte Mannschaft präsentiert hat. Die Atmosphäre im Stadion und die Euphorie der Fans haben auf jeden Fall Lust auf die neue Saison gemacht. Auch sportlich war das heute ein starker Auftritt, an den die Mannschaft anknüpfen kann. Es geht uns bei unserer Partnerschaft aber um mehr als Fußball und einen neuen Namen am Stadion. Gemeinsam mit Borussia wollen wir zeigen, wie sich große Fußballmomente mit dem Anspruch an ein energieeffizientes und zukunftsfähiges Stadion verbinden lassen“, so Lessing.

Fußballfest für die ganze Familie

Bereits Stunden vor dem Anpfiff herrschte rund um den ista-Borussia-Park beste Stimmung. So konnten an der ista Speedschuss-Anlage Besucher ihre Schusskraft testen, eine Ballonfahrt am Kran bot aus bis zu 60 Metern Höhe besondere Ausblicke über das Stadionareal und weitere Aktionen sorgten für beste Unterhaltung und gute Stimmung bei großen und kleinen Fußballfans.

Kurz vor dem Spiel wurde das Motto der Partnerschaft auch auf dem Rasen sichtbar: Borussia-Maskottchen Jünter, Kinder, Jugendliche und Spieltagshelfer kamen rund um das Spielfeld zusammen. Im Mittelkreis entfaltete sich eine große Plane mit dem neuen Stadionnamen, darunter zwei große Banner in Schaloptik mit der Botschaft „Leidenschaft vereint. Für ein Stadion mit Zukunft.“ Anschließend liefen die Mannschaften gemeinsam mit Einlaufkindern aufs Feld, deren Plätze ista im Vorfeld verlost hatte.

Auf dem Platz traf Borussia Mönchengladbach anschließend auf Europa-League-Sieger Aston Villa. Die Mannschaften trennten sich mit einem 2:1.

Auftakt für ein Stadion mit Zukunft

Mit dem Saisonauftakt im ista-Borussia-Park beginnt nun eine mindestens fünf-jährige Zusammenarbeit. In dieser Zeit soll im ista-Borussia-Park gezeigt werden, was intelligente Gebäudetechnik auch in einem komplexen Stadionareal leisten kann.

„Dieser Tag war ein großartiger Auftakt. Jetzt aber fängt die eigentliche Arbeit an, nämlich den ista-Borussia-Park Schritt für Schritt fit für die Zukunft zu machen. Dafür bringen wir ein, was wir bei ista besonders gut können: Daten intelligent nutzen, Energieverbräuche transparent machen und mit smarter Gebäudetechnik konkrete Einsparpotenziale erschließen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Borussia zu zeigen, was wir damit in einem komplexen Stadionareal bewegen können.“

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Quelle: ots