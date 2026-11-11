Vom geprüften Fachwirt zum berufsbegleitenden Master-Studium

Hamburg (ots) –

Die Hochschule Fresenius und die HKBiS Handelskammer Hamburg Bildungs-Service gemeinnützige GmbH ermöglichen geprüften Fachwirtinnen und Fachwirten ab diesem Wintersemester über ein gezieltes Vorbereitungs- und Zulassungsverfahren einen zusätzlichen akademischen Bildungsweg in ausgewählte berufsbegleitende, weiterbildende Masterstudiengänge der Hochschule Fresenius.

Die neue Kooperation zwischen der Hochschule Fresenius und der HKBiS stärkt die Durchlässigkeit zwischen beruflicher Aufstiegsfortbildung und akademischer Weiterqualifizierung in der Metropolregion Hamburg. Mit dem Geprüften Betriebswirt (Master Professional) steht Fachwirtinnen und Fachwirten bereits ein etablierter beruflicher Aufstiegsweg auf DQR-Niveau 7 offen. Die Kooperation ergänzt diesen Weg um eine weitere, akademische Perspektive. Für Fachwirtinnen und Fachwirte eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten: Ein berufsbegleitendes, weiterbildendes Masterstudium bietet Flexibilität und Planungssicherheit. Praktische Berufserfahrungen lassen sich so um wissenschaftliche Kenntnisse erweitern.

Wer über einen anerkannten IHK-Fachwirt-Abschluss (Bachelor Professional, DQR-Niveau 6) verfügt, kann nach erfolgreichem Abschluss eines Vorbereitungs- und Zulassungsverfahren für ausgewählte berufsbegleitende und weiterbildende Masterprogramme der Hochschule Fresenius beginnen – ohne zuvor ein zusätzliches akademisches Bachelorstudium absolvieren zu müssen. Folgende Masterprogramme stehen zur Verfügung: Controlling & Unternehmensführung, Digitales Management, Human Resources Management sowie General Management.

Prof. Dr. Nicolas Bogs, Studiendekan und Mitglied der Standortleitung Hamburg der Hochschule Fresenius, erklärt den Hintergrund: „Wer sich über Jahre in der Praxis qualifiziert hat, soll diesen Weg auch akademisch konsequent weitergehen können – ohne Umwege über ein zusätzliches Bachelorstudium. Gemeinsam mit der HKBiS schaffen wir jetzt für IHK-Fachwirtinnen und -Fachwirte diesen strukturierten Zugang zum Masterstudium.“

Michaela Beck, Geschäftsführerin der HKBiS, betont die Relevanz für die fachliche Weiterentwicklung: „Jedes Jahr verzeichnet die Handelskammer Hamburg über 1.000 Teilnehmende an Fachwirt-Abschlussprüfungen. Mit ihrem Abschluss verfügen sie über eine hochwertige berufliche Qualifikation auf Bachelor-Niveau. Für diese Absolventinnen und Absolventen ist ein akademisches Masterprogramm eine attraktive zusätzliche Perspektive neben dem bewährten dreistufigen beruflichen Bildungsweg. Mit der Hochschule Fresenius haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir die Durchlässigkeit zwischen höherer Berufsbildung und akademischer Bildung gezielt stärken und einen strukturierten, praxisnahen Weg in ein akademisches Masterstudium eröffnen. Damit eröffnen wir neue Entwicklungsperspektiven für Fach- und Führungskräfte und leisten einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung am Wirtschaftsstandort Hamburg.“

Die HKBiS lädt zusammen mit der Hochschule Fresenius interessierte Fachwirtinnen und Fachwirte am 18. November 2026 zu einem Info-Abend ein, um sich über Möglichkeiten und Details zur beruflichen Aufstiegsfortbildung und akademischen Weiterqualifizierung zu informieren. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Info-Abend am 18. November 2026 um 18:00–19:00 Uhr

Ort: HKBiS Handelskammer Hamburg Bildungs-Service gemeinnützige GmbH

Willy-Brandt-Straße 75, 20459 Hamburg

Kontakt: 040-36 13 87 77

Über Handelskammer Hamburg Bildungs-Service

Die HKBiS Handelskammer Hamburg Bildungs-Service gemeinnützige GmbH bringt Weiterbildung und Wirtschaft zusammen. Als Bildungseinrichtung der Handelskammer Hamburg ist sie Partner für Fachkräfteentwicklung und richtet sich mit ihren Angeboten an Unternehmen und Fachkräfte im Hamburger Mittelstand. Mit modernen, praxisnahen Bildungsangeboten sowie individueller Qualifizierungsberatung stärkt sie Kompetenzen, ermöglicht berufliche Entwicklung und unterstützt Unternehmen bei der zukunftsorientierten Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden.

Kontakt:

HKBiS Handelskammer Hamburg Bildungs-Service gemeinnützige GmbH

Willy-Brandt-Straße 75, 20459 Hamburg

040-36 13 87 77

Original-Content von: Hochschule Fresenius, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots