Kfz-Versicherung: Vier von zehn Autofahrern denken über einen Wechsel nach

München (ots) –

– Umfrage der ADAC Autoversicherung: 39 Prozent der Autofahrer sind offen für einen Versicherungswechsel

– Mehrheit will beim bisherigen Anbieter bleiben

Gemäß einer Umfrage der ADAC Autoversicherung denken 35 Prozent der Befragten über einen Wechsel ihrer Kfz-Versicherung nach. Weitere vier Prozent haben sich bereits für den Umstieg zu einer anderen Versicherung entschieden. Somit sind 39 Prozent der Autofahrer offen für einen Anbieterwechsel. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich die Wechselbereitschaft somit leicht rückläufig: 2025 erwogen noch 46 Prozent der Befragten einen Wechsel. Bis zum 30. November 2026 können viele Kfz-Versicherungen regulär gekündigt und neu abgeschlossen werden.

Im Rahmen der Erhebung der Autoversicherung des ADAC geben 57 Prozent an, bei ihrer bisherigen Versicherung bleiben zu wollen. Drei Prozent machten keine Angabe. Wie im letzten Jahr, liegt der Anteil derjenigen, die noch nie ihre Kfz-Versicherung gewechselt haben, bei 25 Prozent.

Nicht nur auf den Preis achten

33 Prozent der befragten Personen würden bei einer Ersparnis bis 100 Euro einen Anbieterwechsel in Betracht ziehen. 65 Prozent äußerten sich dahingehend, dass ihnen bei einer Kfz-Versicherung Leistungen und Service wichtiger sind als der Preis. 26 Prozent stimmten dem nicht zu. Neun Prozent machten in der Umfrage der ADAC Autoversicherung keine Angabe zum Preis-Leistungs-Thema. Der ADAC Tipp: Tarife sollten sorgfältig verglichen werden. Neben dem Jahresbeitrag spielen unter anderem der Leistungsumfang, Regelungen zur groben Fahrlässigkeit, die Höhe möglicher Selbstbeteiligungen sowie Serviceleistungen im Schadenfall eine wichtige Rolle.

Wissen zu Sparmöglichkeiten gestiegen

In Zeiten steigender Mobilitätskosten wird auch das Wissen um Einsparungsmöglichkeiten im Assekuranzbereich immer wichtiger. Sparen lässt sich über Tarifmerkmale wie Werkstattbindung, Telematik-Angebote oder einen festgelegten Fahrerkreis. Zudem berücksichtigen viele Versicherer die jährliche Fahrleistung: Weniger gefahrene Kilometer bedeuten oft auch günstigere Beiträge. Ein zusätzlicher Vorteil für Wenigfahrer: Die Kraftstoffkosten fallen ebenfalls niedriger aus.

Das Wissen um derartige Sparmöglichkeiten rund um die Kfz-Versicherung ist in der Selbsteinschätzung der Befragten, im Vergleich zum letzten Jahr, leicht angestiegen (plus drei Prozent).

Bei vielen Kfz-Versicherungsverträgen entspricht das Versicherungsjahr dem Kalenderjahr. In diesen Fällen endet die reguläre Kündigungsfrist häufig einen Monat vor Vertragsablauf. Maßgeblich sind jedoch stets die individuellen Vertragsbedingungen.

Basis: ADAC Marktforschung 2026 unter 2.027 Autofahrerinnen und Autofahrern, die beim Abschluss einer Kfz-Versicherung (mit-)entscheidend sind.

Über die ADAC SE

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.

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Quelle: ots