Klimabanker Dirk Kannacher kommentiert das Wahlergebnis

Appell an den kommenden Bundeskanzler: Unternehmen brauchen jetzt langfristige Zusagen an den Klimaschutz. Sonst droht in wenigen Jahren der soziale und ökologische Kollaps.

„Wirtschaft ohne Klimaschutz ist wie ein Boot mit einem Leck. Erst scheint es zu schwimmen, wird aber garantiert untergehen“, sagt Dirk Kannacher, Mensch im Vorstand der GLS Bank. Ihm ist wichtig, dass Klimaschutz keineswegs ein Thema linksorientierter Menschen ist. Das zeigt auch der „Global Risk Report“, der auf dem Weltwirtschaftsforum veröffentlicht wurde. Demnach sind weltweite Extremwetterereignisse aktuell das zweitgrößte Risiko. An erster Stelle stehen bewaffnete Konflikte und Kriege.

Dirk Kannacher ist froh, dass die Wahlbeteiligung mit mehr als 83 Prozent besonders hoch war. Auch hat die überwältigende Mehrheit von rund 80 Prozent der deutschen Wähler*innen klar für die Demokratie gestimmt. Nun sind die gewählten Politiker*innen an der Reihe, sich zukunftsfähig zu zeigen und die weltweiten Vereinbarungen des „Pariser Klimaabkommens“ und stabile Rahmenbedingungen für die notwendig Dekarbonisierung für den Klimaschutz vorzugeben.

Dann können Unternehmer*innen folgen. Es muss in aller Interesse sein, Katastrophen wie Überflutung, Hitzetote, Ernteausfälle und die daraus entstehenden Schäden zu vermeiden. „Eine weitere Erhitzung der Erdoberfläche ist die größte Bedrohung für den Wirtschafts- und Lebensstandort Deutschland“, so Kannacher.

Er ist überzeugt, dass wir die Systemwende brauchen. Ein positives Beispiel sei die Energiewende. „Erneuerbare Energien sind am Ende „volkswirtschaftlich“ viel günstiger, klimaschonender und auch noch politisch demokratischer als Öl- und Gas“, sagt er. An die Kritiker erteilt er eine Absage: „Klimaschutz ist einfach, sinnvoll und am Ende für alle günstiger, sobald er keine Einzelentscheidung mehr ist.“

