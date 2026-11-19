Berlin (ots) –

Der Mazda CX-60 ist der große Sieger des AUTO BILD TÜV-Report 2027. Er sichert sich nicht nur den Sieg in der Kategorie SUV, sondern ist auch ein echter Mängelzwerg in der Gesamtkonkurrenz: nur 2,3 Prozent der zwei bis drei Jahre alten Mazda CX-60 weisen bei der ersten HU erhebliche Mängel auf – ein absoluter Spitzenwert. Zudem belegt Mazda im Ranking der Elektro-Fahrzeuge ebenfalls den ersten Platz: der MX-30 e-Skyactiv überzeugt hier vor allen anderen E-Autos. Die weiteren Klassensiege gehen an den Smart Fortwo EQ (Gewinner bei den Minis), den Mini Cooper SE (Gewinner Kleinwagen), den BMW 1er/2er (Gewinner Kompaktklasse), den Hyundai Ioniq 5 (Gewinner Mittelklasse) und die Mercedes B-Klasse (Gewinner Vans).

Der neue AUTO BILD TÜV-Report ist ab dem 19.11.2026 im Zeitschriftenhandel für 5,90 EUR erhältlich oder als ePaper auf ikiosk.de. Auf 172 Seiten stellt das Sonderheft gemeinsam mit dem TÜV die Stärken und Schwächen von 200 Autos vor. Die Daten resultieren aus rund 9,7 Millionen Hauptuntersuchungen von Juli 2025 bis Juni 2026. Auch 26 E-Autos im TÜV-Urteil.

Doch neben dem Abschneiden bei der ersten HU nach drei Jahren spielt für viele Autokäufer auch die Langzeitqualität eine entscheidende Rolle. Der AUTO BILD TÜV-Report ermittelt daher zusätzlich, welche Mängelquoten die Marken bei den elfjährigen Autos aufweisen. In die Wertung kommen alle Hersteller, die mindestens drei Modelle in dieser Altersklasse am Start haben. Hier holt sich modellübergreifend Mercedes den Sieg, dicht gefolgt von Toyota und Audi. Dazu Matthias Moetsch, Redaktionsleiter AUTO BILD TÜV-Report: „Ein gutes Abschneiden bei der ersten HU ist nur der Einstieg in eine erfolgreiche TÜV-Karriere, denn manche Mängel zeigen sich erst im fortgeschrittenen Alter. Deshalb haben wir die Wertung zur Langzeitqualität eingeführt.“

Spannend ist zudem die E-Auto-Bilanz beim ersten HU-Termin: 26 Elektromodelle fahren im neuen Report mit und zeigen teilweise eklatante Schwächen auf – wie zum Beispiel die Tesla-Modelle mit erheblichen Mängeln an den Achsen. Mit dem MG4 EV rückt zudem erstmalig ein chinesischer Hersteller ins Ranking, der bei der ersten HU mit einer durchschnittlichen Durchfallquote von 16% den vorletzten Platz unter den E-Autos belegt. Wer gebraucht ins E-Auto-Thema einsteigen will, sollte in jedem Fall nur mit Gewährleistung kaufen.

Gut zu wissen: Rund 150 Prüfpunkte hakt der TÜV bei der Hauptuntersuchung ab, in den Report schaffen es die 15 wichtigsten. Dabei geht es vor allem um die Details bei Bremsen, Fahrwerk, Beleuchtung und Umwelt. Die Quote der erheblichen Mängel aller vom TÜV geprüften Fahrzeuge liegt in diesem Jahr bei 20,85 Prozent und hat sich um 0,65 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr verbessert. Das heißt aber immer noch, dass jedes fünfte Auto den TÜV nicht im ersten Anlauf besteht.

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