Vom Kult-Club zum Lifestyle-Hotel / Wie das Universal Hotel Neptuno Playa-Geschichte, Nightlife, Genuss und Aktivurlaub verbindet

Palma de Mallorca (ots) –

Morgens aufs Rennrad, nachmittags an den Pool, abends Streetfood und Cocktails und später vielleicht noch mitten hinein ins Nachtleben: Das Universal Hotel Neptuno lässt sich nur schwer in eine Schublade stecken. Direkt an der Strandpromenade der Playa de Palma und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Mega Park gelegen, verbindet das Vier-Sterne-Haus Strandurlaub, Lifestyle, Sport und Nightlife – und ist zugleich Rückzugsort vom Trubel vor der Tür.

Mit seinen 114 Zimmern und Suiten richtet sich das Neptuno ausschließlich an Erwachsene. Nach einer umfassenden Renovierung 2024 präsentiert sich das Hotel modern und selbstbewusst – und spielt dabei ganz bewusst mit seiner Lage und seiner Vergangenheit. Ausgestattet mit Discokugeln und Plattenspielern lassen die Suiten und Juniorsuiten den Charme früherer Zeiten wieder lebendig werden.

Wo früher die Nacht zum Tag wurde

Ein Stück Playa-Geschichte gehört heute wieder zum Hotel: das JOY Palace. Über Jahrzehnte war der gleichnamige Club eine der bekannten Adressen des Nachtlebens an der Playa de Palma. DJs aus ganz Europa legten hier auf, zu den prägenden Namen gehörte auch Resident DJ Sammy. 2005 schloss der Club seine Türen.

Heute lebt der Name weiter – allerdings mit einem völlig anderen Konzept. Universal Beach Hotels hat das frühere JOY Palace in das Neptuno integriert und als Club-Restaurant neu interpretiert. Das Design greift Elemente der Vergangenheit auf, übersetzt sie aber in eine zeitgemäße Form. Kulinarisch geht es einmal um die Welt: Inspirationen aus Tokio, Bangkok und New York treffen auf Aromen aus dem Libanon und Mexiko. Dazu kommen Cocktails, DJ-Sets, Live-Performances und Musik als fester Bestandteil des Konzepts. Dabei setzt die kuratierte Musikauswahl bewusst einen eigenen Akzent gegenüber der sonst oft von Schlagermusik geprägten Playa de Palma.

Ein rundes Bett für die Mutigen

Dass das Neptuno nicht unbedingt das klassische Ferienhotel sein möchte, zeigt sich auch hinter einigen Zimmertüren. Neben unterschiedlichen Zimmer- und Suitenkategorien gibt es eine „Naughty Suite“. Zur Ausstattung gehören ein rundes Bett, eine große Badewanne und ein Balkon sowie einige besondere Extras für Paare. Das Konzept richtet sich ausdrücklich an Gäste, die bei einer Hotelübernachtung auch ein wenig Neugier und Augenzwinkern schätzen.

Weniger extravagant, aber nicht weniger wichtig ist der Kontrast zwischen drinnen und draußen: Obwohl sich unmittelbar vor der Haustür eines der lebhaftesten Ferienviertel Mallorcas befindet, setzt das Hotel selbst auf eine entspannte Adults-only-Atmosphäre. Pool, Meerblick und kurze Wege zum Strand bieten die ruhigere Alternative zum Geschehen an der Playa.

Vom Nachtleben direkt in den Fahrradsattel

Und noch ein vermeintlicher Gegensatz gehört zum Neptuno: Das Lifestyle-Hotel ist gleichzeitig auf aktive Urlauber, insbesondere Radfahrer, eingestellt. Fahrradgarage und Mini-Werkstatt gehören ebenso zum Angebot wie Fitnessraum, Indoor-Pool, Sportmassagen und auf aktive Gäste abgestimmte Speisen. Die Lage an der Playa de Palma macht das Haus zudem zum Ausgangspunkt für Touren über die Insel.

„Das Neptuno hat für mich eine ganz besondere Energie. Mitten an der Playa de Palma kann jeder Gast den Tag nach seinen Wünschen gestalten: am Strand entspannen, Sport treiben, mit dem Rad die Insel erkunden und später den Sonnenuntergang auf der Poolterrasse genießen. Im JOY Palace lässt man sich beim Abendessen überraschen und taucht ins Nachtleben ein – an einem Ort, mit dem viele Menschen Erinnerungen an unvergessliche Nächte verbinden. Diese Geschichte wollten wir bewahren und zugleich etwas Neues schaffen: Feiern mit Stil. Dass das Neptuno heute all diese Erlebnisse vereint, macht mich besonders stolz“, sagt Yannik Erhart, CEO von Universal Beach Hotels.

Auch die Lage macht diese Mischung möglich: Strand und Mittelmeer liegen direkt vor der Tür, Palma und der Flughafen sind schnell erreichbar – und wer am Abend Unterhaltung sucht, muss ebenfalls keine langen Wege einplanen. Das Universal Hotel Neptuno macht Vielfalt zum Hotelkonzept.

Weitere Informationen zu den Universal Beach Hotels unter www.universalbeachhotels.com/de/

Über die Universal-Unternehmensgruppe:

Der Grundstein für die Universal Beach Hotels wurde 1947 vom Schweizer Touristikpionier Alfred Erhart gelegt. Bis heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz und wird in dritter Generation von Yannik Erhart geführt. Die Gruppe betreibt aktuell 18 Hotels auf den Balearen, empfängt jährlich rund 100.000 Gäste und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende. Die Häuser liegen in erstklassiger Strandlage und stehen für ein authentisches mediterranes Urlaubserlebnis, geprägt von Schweizer Qualitätsanspruch und kontinuierlicher Modernisierung. Zur Unternehmensgruppe gehören neben den Universal Beach Hotels auch eine eigene Incoming-Agentur auf Mallorca sowie der Reiseveranstalter Universal Mallorca Travel mit Sitz in Vaduz. Als Mallorca-Spezialist vermarktet dieser die Hotels exklusiv in der Schweiz und ergänzt das Angebot an Pauschalreisen mit weiteren Gruppen- und Spezialprodukten auf der Insel. Die Gäste der Universal Beach Hotels stammen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

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Quelle: ots