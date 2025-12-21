Felix Loch und Julia Taubitz triumphieren, USA jubeln

Lake Placid, USA (ots) –

3. EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup Lake Placid (USA)

Der dritte EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup der Saison im US-amerikanischen Lake Placid bot hochklassigen Sport und emotionale Momente auf dem anspruchsvollen Eiskanal am Mount Van Hoevenberg.

54. Weltcupsieg – Felix Loch kommt in Fahrt

Mit einem starken Auftritt feierte Felix Loch seinen zweiten Saisonsieg und bereits den 54. Weltcupsieg seiner Karriere. Der dreifache Olympiasieger setzte sich nach zwei Läufen in 1:41,766 Minuten durch und übernahm zudem das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden. Hinter ihm belegte Teamkollege Max Langenhan Rang zwei (+0,054). Platz drei ging an Wolfgang Kindl, der sich mit einer starken zweiten Fahrt noch vom fünften Platz aufs Podest schob.

Im Race-in-Race mit dem Weltcup wurden zudem die America-Pacific Championships entschieden: Gold ging an Jonny Gustafson vor Tucker West, Bronze holte der Australier Alexander Ferlazzo.

Viele Emotionen bei den Doppelrennen

Bei den Herren Doppeln jubelten die jungen US-Amerikaner Marcus Mueller / Ansel Haugsjaa über ihren ersten Weltcupsieg überhaupt. Mit 1:27,509 Minuten setzten sie sich hauchdünn gegen die Letten Martins Bots / Roberts Plume durch. Rang drei belegten die Österreicher Yannick Müller / Armin Frauscher. Toni Eggert und Florian Müller wurden Vierte vor den Italienern Ivan Nagler / Fabian Malleier. Die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt rodelten auf Rang 6.

Bei den Damen Doppeln dominierten Selina Egle / Lara Kipp. Mit Bahnrekord im ersten Lauf und der Bestzeit auch im zweiten Durchgang fuhren die Österreicherinnen souverän zu ihrem 15. Weltcupsieg. Zweite wurden Dajana Eitberger / Magdalena Matschina (Deutschland). Rang drei ging an die US-Amerikanerinnen Chevonne Forgan / Sophia Kirkby, für die das Podium vor heimischem Publikum besonders emotional war.

Julia Taubitz zurück in der Erfolgsspur

Im Damen Einsitzer meldete sich Julia Taubitz eindrucksvoll zurück. Mit der schnellsten Fahrt des Tages verbesserte sich die Weltmeisterin noch von Platz drei auf Rang eins und gewann in 1:28,824 Minuten. Dahinter sorgten Ashley Farquharson und Summer Britcher für ein starkes US-Ergebnis auf den Plätzen zwei und drei. Emily Fischnaller folgte knapp dahinter auf Rang vier.

Mit zahlreichen Bestzeiten, emotionalen Premieren-Siegen und einer klaren Standortbestimmung kurz vor der Weihnachtspause setzte der Weltcup in Lake Placid ein sportliches Ausrufezeichen auf dem Weg Richtung Olympiasaison.

Die Rodlerinnen und Rodler, allen voran die Gesamtweltcup-Führenden Hannah Prock (AUT) and Merle Fräbel (GER), Felix Loch, Selina Egle / Lara Kipp und Toni Eggert / Florian Müller (GER), gehen nun bis zum 28. Dezember in die Weihnachtspause, bevor es am 30. Dezember im lettischen Sigulda weiter geht mit dem vierten EBERSPÄCHER Rodel Weltcup.

