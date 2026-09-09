Experience World Saalfelden startet am 9. September 2026 als neue B2B-Erlebnisdestination

Saalfelden, Österreich (ots) –

„Momente für die Ewigkeit – gemeinsam erlebt“. Unter diesem Leitgedanken präsentiert sich die Experience World Saalfelden im Zuge des Relaunchs ab sofort als neue eigenständige B2B-Erlebnismarke und bündelt das breite Angebot des seit Jahrzehnten etablierten Standortes im Salzburger Land: Onroad-Strecken, Offroad-Park und Eisarena verbinden sich mit Fahrtechnik-Expertise und der Gastfreundschaft der Region zu einem vielfältigen Angebot für den B2B-Markt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem deutschen Markt, wo sich die Experience World Saalfelden als alpine Destination für Produktpräsentationen, Corporate Events und Incentives etablieren will.

Das ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum in Saalfelden wurde 1989 aufgebaut und kontinuierlich erweitert. Heute umfasst das Angebot drei Erlebniswelten: Eine Onroad-Strecke mit Experience Center und Fahrtechnikzentrum, den Offroad-Park sowie die Eisarena. Ergänzt wird das Portfolio durch das Hotel Gut Brandlhof sowie zahlreiche Freizeit- und Outdoor-Möglichkeiten in der Region.

Manfred Pfeiffenberger, ehemaliger Rallye-Profi und langjähriger Leiter des Fahrtechnikzentrums in Saalfelden, über das neue Konzept: „Die gemeinsame Identität als Experience World Saalfelden macht die unterschiedlichen Angebote und Kompetenzen des Standorts noch besser sichtbar: Wir haben eine großartige Infrastruktur, umfassendes Know-how und die langjährige Erfahrung eines professionellen Teams. Mit der Neupositionierung wollen wir unser Netzwerk und das Angebot in und um Saalfelden noch besser nutzen als bisher und neue Zielgruppen ansprechen. Wir sind bereit für maßgeschneiderte Veranstaltungen, die Momente für die Ewigkeit schaffen!“

Drei Erlebniswelten, ein Standort

Für die Automobilindustrie bieten Pfeiffenberger und sein Team ein Umfeld, in dem Fahrzeuge nicht nur präsentiert, sondern unter unterschiedlichen Bedingungen tatsächlich erlebt werden können. Hersteller und Zulieferer können die Infrastruktur für Produktpräsentationen, Händler- und Kundenevents, Trainings oder Erprobungen einsetzen – im Mittelpunkt steht dabei stets das reale Fahrerlebnis. Mit der neuen Dachmarke soll dieses Profil im Automotive-Markt noch stärker sichtbar werden. In der Vergangenheit haben unter anderem Top-Marken wie BMW, Mercedes Benz und Audi die vielseitigen Angebote der Experience World Saalfelden genutzt. Gleiches gilt für den Corporate- und Incentive-Bereich – auch hier basiert das Angebot auf der Kombination unterschiedlicher Erlebnisse für jede Jahreszeit und Gelegenheit – von Fahrmodulen bis hin zu besonderen Incentive-Bausteinen wie Rallye-Mitfahrten, Kart-Erlebnissen oder Helikopter-Rundflügen.

Asphalt am Vormittag, Offroad am Nachmittag und Eis als winterliches Highlight: Die einzelnen Module können flexibel zu individuellen Programmen zusammengestellt und mit Tagungen, Übernachtung und anderen Teamerlebnissen kombiniert werden. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von einer Organisation aus einer Hand und an einem Ort, da unterschiedliche Programmpunkte weder zusätzliche Locations noch aufwendige Transfers zwischen einzelnen Veranstaltungsorten benötigen.

Gerade im Incentive-Bereich sieht die Experience World Saalfelden zusätzliches Wachstumspotenzial. „Rund 70 Prozent unseres bestehenden Geschäfts sind B2B-getrieben. Während das Automotive-Segment bereits gut etabliert ist, wollen wir mit unserer neuen Erlebnismarke zusätzlich Corporate Events, Teamevents und Incentives erschließen und dabei den Erlebnischarakter des Standorts noch stärker in den Vordergrund rücken“, sagt Pfeiffenberger.

Wachstum über den Heimatmarkt hinaus

Mit der neuen Marke soll die Experience World Saalfelden ihre Sichtbarkeit insbesondere in Deutschland weiter ausbauen. Im Fokus stehen die großen Automotive-Cluster rund um München und Ingolstadt, Stuttgart und Wolfsburg sowie Agentur- und Unternehmensstandorte wie Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und Köln. Die Experience World Saalfelden soll – sowohl in Österreich als auch in Deutschland und der Schweiz – verstärkt als Standort für Corporate Events, Incentives, Trainings und Produktpräsentationen wahrgenommen werden. Das ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum mit seinen erfahrenen Instruktor:innen steht dabei wie bisher für Trainingskompetenz und Sicherheit und bringt sich, abseits der bewährten Kurse im Fahrtechnikzentrum, als Impulsgeber in die Veranstaltungsplanung mit ein.

Vom Showroom auf die Strecke – alles aus einer Hand

Das Besondere: Das Team der Experience World Saalfelden organisiert maßgeschneiderte Veranstaltungen für Unternehmen aus einer Hand und nutzt dabei die Vielfalt der Region: „Wir bieten nicht einfach nur eine Strecke, wir sind nicht bloß eine klassische Eventlocation – wir schaffen einen Ort, an dem Produkt, Marke und Teamspirit tatsächlich erlebbar werden, mit professionellen Abläufen und maximaler Sicherheit“, beschreibt Manfred Pfeiffenberger den Anspruch der Experience World Saalfelden. Die neue Positionierung geht bewusst über die Fahrflächen hinaus: Mit dem Hotel Gut Brandlhof steht unmittelbar am Standort ein etablierter Hotel-, Tagungs- und Wellnesspartner zur Verfügung. Darüber hinaus nutzt man ein enges Partnernetzwerk für Gastronomie, Tagungen und Outdoor-Aktivitäten in der Region. Damit entstehen individuelle Programme, die je nach Wunsch vom eintägigen Produktlaunch bis zum mehrtägigen Management-Offsite oder Incentive reichen können.

Weitere Informationen unter: https://www.experienceworld-saalfelden.at/

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Quelle: ots