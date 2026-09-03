Xiaomi Auto steigt 2027 in den europäischen Markt ein: erste führende deutsche Autohandelsgruppen unterzeichnen Absichtserklärung auf der IFA in Berlin

Berlin (ots) –

Die im Rahmen der IFA in Berlin abgehaltene Unterzeichnungszeremonie unterstreicht das langfristige Engagement von Xiaomi Auto auf dem europäischen Markt

Xiaomi Auto kündigt heute seinen Einstieg in die europäischen Märkte, darunter auch Deutschland, für das Jahr 2027 an. Auf der IFA in Berlin wurden dazu Absichtserklärungen (MoUs) mit führenden deutschen Autohandelsgruppen unterzeichnet.

Xiaomi Auto startet 2027 in Deutschland

Xiaomi hat in China seit der Markteinführung seiner Elektroautos Anfang 2024 ein rasantes Wachstum erfahren und bisher über 700.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Europa, die Wiege des Automobils und einer der weltweit ausgereiftesten Automobilmärkte, ist ein wichtiger Meilenstein auf Xiaomis internationaler Reise.

Die Unterzeichnungszeremonie auf der IFA in Berlin markiert den ersten Schritt zum Aufbau eines hochwertigen Vertriebs- und Servicenetzwerks für den europäischen Markt. Xiaomi Auto engagiert sich für Partnerschaften mit weiteren europäischen Händlern, um den Kunden vor Ort erstklassige Produkte und ein Premium-Serviceerlebnis zu bieten.

Acht Händlergruppen als Aushängeschilder des deutschen Automobilhandels

Die acht Händlergruppen – Ernst Dello GmbH & Co. KG, Autohaus Dinnebier GmbH, Emil Frey Germany, Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG, Hahn Automobile GmbH + Co. KG, LUEG Mobility GmbH, Penske-Jacobs Innovation GmbH, SPT Avior SE & Co. KG – gehören zu den etabliertesten und angesehensten Automobilhändlergruppen in Deutschland und ganz Europa und verfügen über jahrzehntelange Erfahrung sowie fundiertes Fachwissen im Umgang mit Premiummarken.

„Von Berlin aus freuen wir uns, dieses neue Kapitel gemeinsam mit acht der angesehensten Automobilhandelspartner in Deutschland aufzuschlagen“, sagte Dr. Yu Liguo, Vice President of Xiaomi Auto, Head of Xiaomi Auto International Business Department. „Xiaomi Auto setzt auf langfristige Investitionen in Europa. Mit unserem europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum in München und einem wachsenden Netzwerk aus Vertriebs- und Servicepartnern sind wir bestrebt, europäischen Kunden innovative Produkte und erstklassige Serviceerlebnisse zu bieten. Lokale Partnerschaften stehen im Mittelpunkt dieses Engagements.“

Xiaomi auf der IFA 2026

Die heutige Unterzeichnung fand während des Pressetags am Xiaomi-Stand auf der IFA 2026 in Berlin statt, einer der weltweit führenden Messen für Unterhaltungselektronik und Technologie. Xiaomi präsentiert auf der Veranstaltung seine neuesten Innovationen und sein intelligentes Ökosystem „Human x Car x Home“, darunter auch den Xiaomi Vision Gran Turismo. Das gesamte Sortiment kann in Halle 6.2b erkundet werden – Stand 101 erkunden, wenn die Messe vom 4. bis 8. September 2026 für das Publikum geöffnet ist.

„Human × Car × Home“: Wie Xiaomi Auto das Smart-Ökosystem auf die Straße ausweitet

Xiaomi Auto verwirklicht die Mobilitätsdimension von Xiaomis Smart-Ökosystem „Human × Car × Home“ und erweitert die intelligenten Erlebnisse von Xiaomi von persönlichen Geräten und dem Zuhause auf die Straße. Seit der Auslieferung seines ersten Fahrzeugs im März 2024 ist Xiaomi Auto rasant gewachsen und hat auf dem chinesischen Festland mehr als 700.000 Fahrzeuge ausgeliefert¹ – die Xiaomi SU7-Serie überschritt in nur 28,5 Monaten die Marke von 500.000 Einheiten, und der Xiaomi YU7 verzeichnete innerhalb von 18 Stunden nach der Markteinführung über 240.000 verbindliche Bestellungen. Der Xiaomi SU7 belegte zudem zwei Jahre in Folge (2025 und 2026) den ersten Platz im Segment der großen BEVs der J.D. Power China New Energy Vehicle Initial Quality Study (NEV-IQS), was die hohe Zufriedenheit der Besitzer mit der Qualität widerspiegelt.

Dieser Fortschritt wird durch umfangreiche Investitionen in die Technologie untermauert, die auf der Nürburgring-Nordschleife – einer der anspruchsvollsten Teststrecken der Welt – unter Beweis gestellt wurden. Im April 2025 stellte das Serienmodell des Xiaomi SU7 Ultra mit Track-Paket mit einer Zeit von 7:04,957 den offiziellen Nürburgring-Rekord in der Kategorie „Electric Executive Car“ auf. Der Xiaomi YU7 GT mit Track-Paket absolvierte die gesamte 20,8 km lange Strecke in 10:29,483 Minuten vollständig ohne menschlichen Fahrer und stellte damit den ersten offiziell gemessenen Rekord in der neu geschaffenen Kategorie „Autonomous Driving“ (unter „Elektrofahrzeuge“) auf – eine Weltpremiere. Xiaomi Auto baut sein Angebot weiter aus und stieg zuletzt im Juli 2026 mit der Technologievorstellung der Xiaomi SkyNomad-Serie, die auf der Xiaomi Kunlun HyperRange basiert, in das Segment der Elektrofahrzeuge mit Reichweitenverlängerung (REEV) ein.

Ende August 2026 startete Xiaomi Auto seine globale Website (https://www.xiaomiauto.com/global) und offizielle internationale Social-Media-Kanäle und begann damit, im Vorfeld seines für 2027 geplanten Eintritts in europäische Märkte, darunter Deutschland, direkt mit Nutzern weltweit in Kontakt zu treten.

Disclaimers

1 Interne Daten von Xiaomi, Abrechnung aller Xiaomi Auto-Modelle, die bis März 2026 ausgeliefert wurden.

Pressekontakt:

Weber Shandwick

Andreas Fuchs

[email protected]

Original-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots