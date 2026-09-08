FOTON präsentiert neue Europa-Strategie auf der IAA Transportation 2026 / Nutzfahrzeughersteller stellt in Hannover neue Elektro- und Wasserstofffahrzeuge vor

Bochum / Hannover / Unna (ots) –

Der chinesische Nutzfahrzeughersteller FOTON nutzt die IAA Transportation 2026 in Hannover, um seine weitere Expansion in Europa vorzustellen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die neue Europa-Strategie des Unternehmens, Fahrzeuge mit batterieelektrischen und wasserstoffbasierten Antrieben sowie der weitere Ausbau von Vertrieb, Service und Ersatzteilversorgung.

Die Nutzfahrzeugbranche befindet sich weltweit im Wandel. Elektrifizierung, Digitalisierung und die Reduzierung von CO2-Emissionen verändern sowohl Fahrzeuge als auch Transportkonzepte. Europa nimmt dabei aufgrund seiner hohen regulatorischen Anforderungen, der etablierten Transportwirtschaft und der unterschiedlichen Einsatzbereiche für Nutzfahrzeuge eine Schlüsselrolle ein.

FOTON verfolgt deshalb einen Ansatz, der über den reinen Export von Fahrzeugen hinausgeht. Neben der Einführung neuer Modelle baut das Unternehmen lokale Vertriebs- und Servicestrukturen auf und investiert in Fertigung, Lieferketten und Ersatzteilversorgung.

Europäischer Markt im Fokus

Mehrere batterieelektrische leichte Lkw und Transporter von FOTON verfügen bereits über die für den europäischen Markt relevanten Zulassungen und Zertifizierungen, darunter die EU-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung (WVTA). Auch Anforderungen im Zusammenhang mit VECTO, dem europäischen Verfahren zur Ermittlung von CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch schwerer Nutzfahrzeuge, werden berücksichtigt.

Fahrzeuge der New-Energy-Marke CAVAN werden nach Unternehmensangaben derzeit in 15 europäischen Ländern sowie in weiteren internationalen Märkten wie Australien und Neuseeland eingeführt.

Parallel dazu baut FOTON seine internationale Produktions- und Lieferkettenstruktur aus. Weltweit verfügt das Unternehmen über 32 lokale Produktionsstandorte, unter anderem in Südostasien, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

Gemeinsam mit COSCO Shipping Specialized Carriers hat FOTON zudem ein Joint Venture gegründet, das zusätzliche Transportkapazitäten für den Fahrzeugexport bereitstellen soll.

Ersatzteilzentrum in Unna stärkt europäischen After-Sales-Service

Ein wichtiger Baustein der europäischen Expansion ist das neue regionale Ersatzteilvertriebszentrum in Unna, Nordrhein-Westfalen. Das Zentrum hat inzwischen seinen Betrieb aufgenommen und soll eine schnellere Versorgung europäischer Kunden und Servicepartner mit Ersatzteilen ermöglichen.

Das RDC in Unna ergänzt das internationale After-Sales-Netzwerk von FOTON. Nach Angaben des Unternehmens umfasst dieses weltweit 18 Ersatzteilzentren, mehr als 1.200 Vertriebsstandorte und über 1.500 Servicepunkte. Ziel ist es, eine durchgängige und schnelle Ersatzteilversorgung sowie kürzere Reaktionszeiten im europäischen After-Sales-Geschäft zu gewährleisten.

Auch das internationale Geschäft des Herstellers wächst: Von Januar bis August 2026 exportierte FOTON nach eigenen Angaben rund 149.000 Fahrzeuge. Das entspricht einem Plus von 44,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Weltpremiere des CAVAN BEACON in Hannover

Zu den Höhepunkten des Messeauftritts auf der IAA Transportation zählt die internationale Premiere des CAVAN BEACON. Der intelligente schwere Lkw ist als Plattform für unterschiedliche emissionsarme beziehungsweise lokal emissionsfreie Antriebskonzepte ausgelegt und soll sowohl mit batterieelektrischem Antrieb als auch mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie angeboten werden.

Insgesamt präsentiert FOTON in Hannover sieben Fahrzeuge mit neuen Antriebstechnologien sowie sechs selbst entwickelte Kernkomponenten. Die ausgestellten Lösungen richten sich an unterschiedliche Einsatzbereiche des europäischen Güter- und Wirtschaftsverkehrs.

Darüber hinaus nimmt FOTON die IAA Transportation zum Anlass, die weltweite Auslieferung seines 13-millionsten Fahrzeugs zu feiern. Gleichzeitig will das Unternehmen in Hannover weitere Details seiner künftigen Europa-Strategie bekannt geben.

Mit dem Ausbau von Produktportfolio, Vertrieb, Service, Ersatzteilversorgung und Lieferketten will FOTON seine Präsenz auf dem europäischen Nutzfahrzeugmarkt langfristig stärken.

Über FOTON

FOTON ist ein international tätiger Hersteller von Nutzfahrzeugen und bietet unter anderem leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Transporter sowie Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien an. Das Unternehmen ist seit mehr als zwei Jahrzehnten auf internationalen Märkten aktiv und baut seine Aktivitäten in Europa derzeit weiter aus.

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Matthias Vogler

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Quelle: ots