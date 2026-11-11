Dreifach-Triumph für Kia beim „Goldenen Lenkrad 2026“

Berlin/Eschborn (ots) –

– B-Segment-SUV EV2*, Kompaktkombi K4 Sportswagon und Kompakt-SUV EV5* mit wichtigstem deutschen Automobilpreis prämiert

– Als erste nicht europäische Marke gewinnt Kia mehr als einen Award in einem Jahr bei dem traditionsreichen Wettbewerb, der jetzt zum 50. Mal veranstaltet wurde

– Die Siege von elektrisch und benzinbetriebenen Modellen bestätigen die Kia-Strategie, den Kunden eine Auswahl an wettbewerbsfähigen Produkten anzubieten

Kia hat beim „Goldenen Lenkrad 2026“ abgeräumt: Im Jubiläumsjahr des wichtigsten deutschen Automobilpreises, der jetzt zum 50. Mal vergeben wurde, erhielten mit EV2, K4 Sportswagon und EV5 gleich drei Kia-Modelle die begehrte Trophäe. Damit ist Kia die erste nicht europäische Marke, die in einem Jahr mehr als ein „Goldenes Lenkrad“ gewonnen hat. Für den weltweit renommierten Wettbewerb, den „AUTO BILD“ und „BILD am SONNTAG“ alljährlich veranstalten, wurden von den Redaktionen der beiden Medien in diesem Jahr 90 neue Modelle nominiert. Die Leser wählten daraus die 27 Finalisten, je drei in den neun Fahrzeugklassen, die dann von der hochkarätig besetzten Jury getestet wurden. Dabei setzte sich der K4 Sportswagon in der Kompaktklasse gegen VW ID.3 Neo und Cupra Born durch, und bei den Kompakt-SUVs verwies der Kia EV5 den Audi Q3 und den Cupra Formentor VZ5 auf die Plätze. Das dritte „Lenkrad“ holte der Kia EV2 als „Bestes Auto unter 30.000 Euro“. Für diese von der Testredaktion vergebene Auszeichnung wurden alle Fahrzeuge in der Preisklasse nach den Kriterien Grundpreis, Basisausstattung, Garantien, Aufpreise und Fahreindrücke bewertet. Die detaillierten Ergebnisse des „Goldenen Lenkrads“ werden in Ausgabe 46/2026 von „BILD am SONNTAG“ und Ausgabe 46/2026 von „AUTO BILD“ veröffentlicht.

„Dieser Dreifach-Erfolg beim ‚Goldenen Lenkrad 2026‘ ist eine große Ehre für Kia und eine tolle Anerkennung für die Anstrengungen und Leistungen unseres gesamten Teams“, sagte Ho Sung Song, Präsident und CEO von Kia, bei der Preisverleihung in Berlin. „Kia hat sein Portfolio in den vergangenen zwölf Monaten durch viele wegweisende Modelle erweitert und bietet heute eine der breitesten und jüngsten Produktpaletten im europäischen Automobilmarkt. Diese Awards bestätigen uns in unserem Kurs, den Kunden über alle Fahrzeugklassen und Antriebsformen hinweg vielfältige, hochattraktive Angebote zu machen. Dass wir das ‚Goldene Lenkrad‘ in drei besonders volumenstarken, hart umkämpften Marktbereichen erhalten haben, ist für uns ein umso größerer Ansporn.“

Zur 23-köpfigen Jury gehörten in diesem Jahr unter anderem der neunfache Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier, die frühere Rallye-Welt- und Europameisterin Isolde Holderied, der junge Rennfahrer David Schumacher, Tennis-Legende Boris Becker, der ehemalige „Mister Tagesschau“ Jan Hofer sowie weitere prominente Persönlichkeiten aus Show und Medien. Auf der Rennstrecke DEKRA-Lausitzring hatten die Juroren Gelegenheit, die Finalisten ausgiebig zu testen. Bewertungskriterien waren neben Fahrverhalten, Komfort, Bedienung, Qualität und Alltagstauglichkeit auch Nachhaltigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Dass Kia sich in gleich drei Fahrzeug- und Preisklassen sowohl mit vollelektrischen als auch mit benzinbetriebenen Modellen durchgesetzt hat, zeigt, dass die Marke über verschiedene Kategorien hinweg das beste Gesamtpaket zu bieten hat“, fasste Robin Hornig, Chefredakteur von „AUTO BILD“, das herausragende Abschneiden der Marke zusammen.

Designstarke Preisträger mit Hightech-Ausstattung und hoher Alltagstauglichkeit

Kia konnte in diesem Wettbewerb schon in den Vorjahren regelmäßig Erfolge feiern. Zusammen mit den jetzigen Preisträgern haben insgesamt acht Modelle der Marke das „Goldene Lenkrad“ erhalten. Die früheren Gewinner sind XCeed (2019, „Bestes Auto unter 35.000 Euro“), Sorento (2020, Klasse „Große SUVs“), Niro EV** (2022, Klasse „Kompakte SUVs“), EV9* (2023, Klasse „Familienautos“) und EV3* (2024, „Bestes Auto unter 40.000 Euro“).

„Drei ‚Goldene Lenkräder‘ in drei sehr unterschiedlichen Kategorien belegen die Stärke und Vielfalt des Kia-Produktportfolios in Europa“, sagte Soohang Chang, Präsident und CEO von Kia Europe. „Der EV2, EV5 und K4 Sportswagon sprechen unterschiedliche Kundenbedürfnisse an, verfolgen aber den gleichen Ansatz: charakteristisches Design, zweckmäßige Technologien und Alltagstauglichkeit. Besonders stolz sind wir auf den in Europa designten, entwickelten und produzierten EV2. Die Anerkennung hier in Deutschland ist besonders bedeutsam und bestärkt uns darin, auch weiterhin auf die vielfältigen Bedürfnisse der europäischen Kunden einzugehen, während sich die Mobilität weiterentwickelt.“

Der im April 2026 eingeführte Kia EV2 ist das neue Elektro-Einstiegsmodell der Marke. Der 4,06 Meter lange B-Segment-SUV wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und wird im Kia-Werk in Zilina, Slowakei, produziert. Er bewegt sich im Hinblick auf Technologien und Konnektivität auf dem Niveau seiner größeren Schwestermodelle, zeigt ein ausdrucksstarkes, frisches Erscheinungsbild und kombiniert kompakte äußere Dimensionen mit einem geräumigen Interieur, das mit verschiebbaren Fondsitzen und bis zu 403 Litern Gepäckraumvolumen (jeweils ausstattungsabhängig) eine hohe, alltagsorientierte Variabilität bietet. Darüber hinaus verfügt er mit bis zu 453 Kilometern über eine der größten Reichweiten in diesem Segment.

Der K4 Sportswagon (Markteinführung Mai 2026) macht nicht nur mit seinem markanten, dynamischen Design auf sich aufmerksam, er sticht unter den Kompaktwagen mit Verbrennungsmotor auch durch seine umfassende Konnektivität inklusive KI-Assistent, Videostreaming und WiFi-Hotspot sowie weitere Hightech-Elemente vom digitalen Autoschlüssel bis zum Head-up-Display hervor (jeweils ausstattungsabhängig). Eindrucksvoll ist auch das Platzangebot des knapp 4,70 Meter langen Sportkombi, sowohl im komfortablen Interieur als auch im 604 Liter fassenden Gepäckraum. Für den Antrieb stehen agile Turbobenziner mit 85 bis 132 kW (115 bis 180 PS)* zur Wahl, auf Tempo 100 beschleunigt der K4 Sportswagon ab 8,4 Sekunden (Spitze bis zu 210 km/h).

Der im Dezember 2025 gestartete Kompakt-SUV EV5 gibt sich mit seiner kraftvollen, kantigen Silhouette auf den ersten Blick als Schwestermodell der vielfach preisgekrönten E-SUVs Kia EV9 („World Car of the Year 2024“) und EV3 („World Car of the Year 2025“) zu erkennen. Das innovative Interieur des 4,61 Meter langen Stromers ist außergewöhnlich geräumig, und das sehr variable Gepäckabteil bietet bei umgeklappten Rücksitzen eine zwei Meter lange, vollkommen ebene Ladefläche. Der zunächst mit Frontantrieb eingeführte EV5 ist nun auch als Allradmodell erhältlich, hat eine Reichweite von bis zu 530 Kilometern und kann bis zu 1,8 Tonnen schwere Anhänger ziehen (jeweils antriebs- bzw. ausstattungsabhängig). Mit dem EV5 GT wird darüber hinaus eine 225 kW (306 PS) starke Sportversion mit exklusiven Design- und Ausstattungselementen sowie spezieller Fahrwerkskonfiguration, virtuellem Schaltgetriebe und entsprechendem Sound angeboten (0-100 km/h in 6,2 Sekunden).

Wie für alle Kia-Neuwagen in Europa gilt für EV2, K4 Sportswagon und EV5 die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie***, die bei den Elektromodellen zudem acht Jahre Batteriegarantie (oder 160.000 km)*** beinhaltet.

Insgesamt bietet Kia in Europa 14 Pkw-Modelle, darunter sechs vollelektrische vom kompakten EV2 bis zum SUV-Flaggschiff EV9*. Fünf der Stromer – EV3, EV4*, EV5, EV6* und EV9 – sind außerdem in eigenständigen GT-Varianten* erhältlich. Bei den weiteren acht Modellen, die mit Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Diesel- oder Benzinantrieb ausgestattet sind, reicht das Spektrum vom Kleinwagen Picanto* bis zum SUV Sorento.

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Über Kia

Kia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1944 in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in über 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan „Movement that inspires“ („Bewegung, die inspiriert“) verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.

Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten (www.kia.com/de). Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main erzielte im Jahr 2025 einen Marktanteil von 2,1 Prozent und bei reinen Elektroautos von 2,8 Prozent.

Nur wenige Kilometer von der Deutschland-Zentrale entfernt ist Kia Europe ansässig. Die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters betreut von Frankfurt aus 39 Märkte. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen, in der seit 2025 auch vollelektrische Kia-Modelle produziert werden.

Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).

Weitere Informationen unter press.kia.com/de.

* Kia EV2 mit 42,2-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe); 108 kW (146,5 PS), folgende Werte jeweils für 18-/16-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,5/15,1 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., 18-/16-Zoll-Räder): 308/317 km.

Kia EV2 mit 61,0-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe); 99,5 kW (135 PS), folgende Werte jeweils für 19-/18-/16-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,2/15,9/14,9kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0/0 g/km; CO2-Klasse A/A/A.

Reichweite gewichtet (max., 19-/18-/16-Zoll-Räder): 418/430/453 km.

Kia EV3 mit 58,3-kWh-Batterie (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,8/14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 414/436 km.

Kia EV3 mit 81,4-kWh-Batterie (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,2/14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 563/605 km.

Kia EV3 mit 81,4-kWh-Batterie AWD (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 195 kW (265 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,8 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 572 km.

Kia EV3 GT (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 215 kW (292 PS): Stromverbrauch kombiniert 18,1 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max.): 501 km.

Kia EV4 mit 58,3-kWh-Batterie (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,3/14,7 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 425/440 km.

Kia EV4 mit 81,4-kWh-Batterie (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,5/14,6 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 594/625 km.

Kia EV4 GT-Line, 81,4-kWh-Batterie (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,8 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 584 km.

Kia EV4 AWD, 81,4-kWh-Batterie (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 195 kW (265 PS); folgende Werte jeweils für GT-Line/Earth: Stromverbrauch kombiniert 16,5/16,2 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., GT-Line/Earth): 550/560 km.

Kia EV4 GT (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 215 kW (292 PS): Stromverbrauch kombiniert 17,9 kWh/100 km (mit Michelin-Performance-Reifen: 19,2); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 505 km (mit Michelin-Performance-Reifen: 473 km).

Kia EV5, 81,4-kWh-Batterie (MJ 2026, Strom/Reduktionsgetriebe); 160 kW (218 PS): folgende Werte jeweils für 19-/18-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 17,1/16,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., 19-/18-Zoll-Räder): 520/530 km.

Kia EV5 GT-Line, 81,4-kWh-Batterie (MJ 2026, Strom/Reduktionsgetriebe); 160 kW (218 PS): Stromverbrauch kombiniert 17,8 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 505 km.

Kia EV5 AWD, 81,4-kWh-Batterie (MJ 2026, Strom/Reduktionsgetriebe); 195 kW (265 PS): Stromverbrauch kombiniert 18,1 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 491 km.

Kia EV5 GT (MJ 2026, Strom/Reduktionsgetriebe); 225 kW (306 PS): Stromverbrauch kombiniert 18,6 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 476 km.

Kia EV6 RWD mit 63-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 125 kW (170 PS): Stromverbrauch komb. 16,4 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 428 km.

Kia EV6 RWD mit 84-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS); folgende Werte jeweils für 20-/19-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,9/15,9 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 560/582 km.

Kia EV6 AWD mit 84-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 239 kW (325 PS); folgende Werte jeweils für 20-/19-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 17,7/17,0 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A/A.

Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 522/546 km.

Kia EV6 GT (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 448 kW (609 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 450 km.

Kia EV9 RWD mit 76,1-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 160 kW (218 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 443 km.

Kia EV9 RWD mit 99,8-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,4/20,2 kWh/100 km (20-/19-Zoll-Räder); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max., 20-/19-Zoll-Räder): 556/563 km.

Kia EV9 AWD mit 99,8-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 283 kW (385 PS): Stromverbrauch kombiniert 22,8/22,7/21,3 kWh/100 km (21-/19-/20-Zoll-Räder); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max., 21-/19-/20-Zoll-Räder): 505/512/521 km.

Kia EV9 GT (Strom/Reduktionsgetriebe; 374 kW (508 PS): Stromverbrauch kombiniert 22,8 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.

Reichweite gewichtet (max.): 505 km.

Kia K4 Sportswagon 1.0 T-GDI (MJ 2027, Benzin/Schaltgetriebe); 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 141 g/km; CO2-Klasse E.

Kia K4 Sportswagon 1.0 T-GDI 48V DCT (MJ 2027, Benzin/Schaltgetriebe); 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch komb. 6,2 l/100 km; CO2-Emission komb. 141 g/km; CO2-Klasse E.

Kia K4 Sportswagon 1.6 T-GDI 150 DCT (MJ 2027, Benzin/Doppelkupplungsgetriebe); 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,1 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 161 g/km; CO2-Klasse F.

Kia K4 Sportswagon 1.6 T-GDI 180 DCT(MJ 2027, Benzin/Doppelkupplungsgetriebe); 132 kW (180 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,1 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 161 g/km; CO2-Klasse F.

Kia K4 Sportswagon 1.6 GDI Hybrid(MJ 2027, Benzin/Strom/Doppelkupplungsgetriebe); 113 kW (154 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 119 g/km; CO2-Klasse D.

Kia Picanto 1.0 (MJ 2026, Benzin/Schaltgetriebe); 50 kW (68 PS); folgende Werte jeweils für Vier-/Fünfsitzer: Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6/5,9 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 127/132 g/km; CO2-Klasse D/D.

Kia Picanto 1.0 AMT (MJ 2026, Benzin/Automatisiertes Schaltgetriebe); 50 kW (68 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l/100 km; CO2-Emission komb. 135 g/km; CO2-Klasse D.

** Modell wird in Deutschland nicht mehr angeboten

*** Gemäß den jeweils gültigen Herstellergarantiebedingungen. Fahrzeuggarantie max. 150.000 km. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen u.a. bei Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

Pressekontakt:

Kia Deutschland GmbH

Susanne Mickan

Leiterin Unternehmenskommunikation

Düsseldorfer Straße 36

65760 Eschborn

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Quelle: ots