Mission 1.000 Autos: flowCar startet Investorenrunde bei CONDA

München-Gräfelfing (ots) –

– Sale-and-Rent-Back-Marke der fintechOne mobility GmbH auf Wachstumskurs

– Wandelanleihe für Privatanleger – Einstieg ab 250 Euro

– Markt mit großen Wachstumschancen

Mehr als 1.400 vermietete Fahrzeuge, über 7,1 Millionen Euro Jahresumsatz 2025, ein Plus von 51 Prozent gegenüber 2024 und seit zwei Jahren operativ profitabel: „Unsere Bilanz kann sich sehen lassen“, sagt Sven Kirchberg, Gründer und Mit-Geschäftsführer der fintechOne mobility GmbH. „Wir haben bewiesen, dass das Geschäftsmodell unserer Marke flowCar, das Sale-and-Rent-Back von Fahrzeugen, funktioniert. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt auf unserem Wachstumspfad.“

Mehr Fahrzeuge, neue Märkte, neue Produkte

Dafür hat flowCar eine neue Finanzierungsrunde bei der Investmentplattform CONDA gestartet. Unter https://conda-capital.com/kampagnen/flowcar-wandelanleihe steht die Beteiligung an der Finanzierungsrunde offen. Privatanleger können sich bereits ab 250 Euro über eine Wandelanleihe mit einer jährlichen Verzinsung von bis zu 13 Prozent beteiligen. Frühzeichner, die bis zum 16.11. investieren, erhalten ein Disagio von 10 Prozent auf den Nennwert. Bis zum 01.12. beläuft sich der Frühzeichnerbonus auf 5 Prozent. Die Anleihe bietet die Möglichkeit, das investierte Kapital später in Unternehmensanteile umzuwandeln. So profitieren Anleger von laufenden Zinszahlungen und erhalten die Chance, an einer steigenden Unternehmensbewertung teilzuhaben.

Das frische Kapital investiert flowCar in den weiteren Ausbau seines Fahrzeugportfolios. Im Rahmen der „Mission +1.000 Autos“ soll der Bestand um mehr als 70 Prozent wachsen. Durch den Ankauf weiterer Fahrzeuge, die unmittelbar an ihre bisherigen Eigentümer zurückvermietet werden, baut flowCar sein Geschäftsvolumen und die wiederkehrenden Mieteinnahmen kontinuierlich aus. Sven Kirchberg: „Mit jedem zusätzlichen Fahrzeug stärken wir unsere Ertragsbasis und schaffen die Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Gleichzeitig treiben wir die Expansion in neue Länder voran und erschließen zusätzliche Erlösquellen. Dazu erweitern wir unser Angebot um Finanz- und Serviceprodukte wie die Ablösung bestehender Leasingverträge, das Cross-Selling von Kfz-Versicherungen und den Verkauf von Wartungsverträgen.“

Flüssig sein, mobil bleiben

Damit ergänzt flowCar sein erfolgreiches Sale-and-Rent-Back-Kerngeschäft. Das Prinzip: Kunden, die Liquidität suchen, verkaufen ihr eigenfinanziertes Fahrzeug an flowCar, erhalten den vereinbarten Kaufpreis sofort ausgezahlt, mieten das Fahrzeug unmittelbar zurück und sind weiter mobil. „Damit bieten wir eine Lösung für ein konkretes Problem, das in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer mehr Menschen betrifft“, betont Aris K. Zantiotis. „Rund ein Drittel aller Haushalte in Deutschland verfügt laut Eurostat über Rücklagen von weniger als 1.250 Euro. Gleichzeitig wird der Zugang zu Krediten schwieriger, selbst wenn Sachwerte wie das eigene Auto als Sicherheit dienen.“

Die Wachstumschancen für flowCar sind beträchtlich: Allein in Deutschland sind rund 25 Millionen Pkw eigenfinanziert. Bei einem durchschnittlichen Fahrzeugwert von etwa 18.600 Euro entspricht das einem Gesamtwert von mehr als 460 Milliarden Euro. Ein erheblicher Teil des Vermögens deutscher Fahrzeughalter ist damit in Autos gebunden – und bildet den potenziellen Markt für das Sale-and-Rent-Back-Angebot von flowCar.

„Wir haben bewiesen, dass unser Modell funktioniert. Jetzt geht es darum, die immensen Wachstumschancen zu nutzen und flowCar auf die nächste Entwicklungsstufe zu bringen“, sagt Sven Kirchberg.

Teilnahme am Investoren-Pitch am 24. November in München

Am Dienstag, 24. November 2026, ist flowCar bei der CONDA Investors Lounge in München dabei. Die Geschäftsführer Sven Kirchberg und Aris K. Zantiotis stellen die Wachstumsstrategie, die „Mission +1.000 Autos“ und die aktuelle Finanzierungsrunde vor. Im Anschluss haben alle Teilnehmer Gelegenheit, ihre Fragen direkt an die Geschäftsführung zu richten und das Team hinter flowCar persönlich kennenzulernen.

Anmeldung zur CONDA Investors Lounge in München:

https://events.conda.online/Investors-Lounge-Muenchen-November-2026

Über fintechOne mobility GmbH

Die fintechOne mobility GmbH mit Sitz in München-Gräfelfing ist auf digitale Finanzlösungen für Fahrzeughalter spezialisiert. Unter der Marke flowCar betreibt das Unternehmen eine digitale Plattform für Sale-and-Rent-Back von Pkw. Kunden verkaufen ihr Fahrzeug und können es unmittelbar weiter nutzen. Der gesamte Prozess – von der Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung – erfolgt digital und ohne Bonitätsprüfung. So ermöglicht flowCar Privatpersonen und Unternehmen eine unkomplizierte Liquiditätsbeschaffung bei gleichbleibender Mobilität.

https://flowcar.eu

Häufig gestellte Fragen:

Was ist flowCar und wie funktioniert das Angebot?

flowCar ist eine Marke der fintechOne mobility GmbH und betreibt eine vollständig digitale Plattform für Sale-and-Rent-Back (SRB) von Fahrzeugen. Fahrzeugbesitzer verkaufen ihr Auto an flowCar und mieten es direkt im Anschluss zurück – sie erhalten sofortige Liquidität und bleiben dabei vollständig mobil.

Bietet flowCar einen klassischen Kredit?

Nein. flowCar ist eine Alternative zum klassischen Bankkredit. Kunden verkaufen ihr Fahrzeug an flowCar und mieten es anschließend zurück. Das Ziel ist es, im Auto gebundenes Kapital schnell, fair und vollständig digital verfügbar zu machen, ohne die Mobilität – zum Beispiel für den täglich nötigen Weg zur Arbeit – einzuschränken.

Was unterscheidet flowCar von anderen Anbietern?

flowCar ist der einzige Anbieter mit einem vollständig digitalen Sale-and-Rent-Back-Prozess für Fahrzeuge in Deutschland. Von der Antragstellung bis zur Auszahlung werden Medienbrüche vermieden und Prozesse beschleunigt.

Wie schnell erhalten Kunden ihr Geld?

Der gesamte Prozess – von der Antragstellung über das Live-Video-Gutachten und die digitale Legitimation bis zur Auszahlung – läuft über ein eigenentwickeltes ERP-Portal ab. Kunden erhalten ihre Auszahlung taggleich, ohne eine Filiale aufsuchen zu müssen.

Warum besteht Bedarf für eine Lösung wie flowCar?

Viele Haushalte verfügen über wenig liquide Rücklagen, haben jedoch Vermögen in Form eines eigenfinanzierten Fahrzeugs. Gleichzeitig vergeben Banken Kredite zunehmend restriktiv. flowCar schließt diese Lücke, indem es gebundenes Kapital verfügbar macht, ohne dass die Menschen auf ihre Mobilität verzichten müssen.

Wie können sich private Investoren an flowCar beteiligen?

Die fintechOne mobility GmbH bietet über die Investmentplattform CONDA eine nachrangige Wandelanleihe an. Privatanleger können sich ab 250 Euro mit einer jährlichen Verzinsung von bis zu 13 Prozent beteiligen. Die Wandelanleihe bietet zudem die Option, das investierte Kapital später in Unternehmensanteile umzuwandeln. Die verbindlichen Konditionen ergeben sich aus den offiziellen Angebotsunterlagen.

Risikowarnung: Der Erwerb dieser Anlageform ist mit Risiken verbunden; bis hin zum Totalverlust. Informieren Sie sich vor einem Investment sorgfältig. Hier erfahren Sie mehr. (https://conda-capital.com/risikohinweise)

Pressekontakt:

fintechOne mobility GmbH

Aris K. Zantiotis

Jahnplatz 4

82166 München-Gräfelfing

Tel.: +49 89 443 10 100

[email protected] Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 29 290

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Quelle: ots