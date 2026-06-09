DEVK auf Wachstumskurs: Bestes Neugeschäft in 140 Jahren

Köln (ots) –

Die DEVK-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort. In einem anspruchsvollen Marktumfeld, geprägt von geopolitischen Spannungen und volatilem Welthandel, erzielte der Konzern das beste Neugeschäftsergebnis seiner 140-jährigen Unternehmensgeschichte. In der Unternehmensgruppe, einschließlich Rückversicherung und internationalem Geschäft, stiegen die Bruttobeitragseinnahmen auf 5,75 Milliarden Euro.

Insgesamt knüpfen die Ergebnisse 2025 an das gute vorige Geschäftsjahr an. „Die gebuchten Bruttobeiträge der DEVK-Gruppe sind 2025 um 7 Prozent auf 5,75 Milliarden Euro gestiegen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Michael Knaup, der das Amt zum 1. Januar 2026 übernommen hat. „Besonders hervorzuheben ist, dass wir aus eigener Kraft weiter gewachsen sind.“

Bestes Vertriebsergebnis

Mit 1,33 Milliarden Euro erreichte die DEVK im Neugeschäft 2025 ein Plus von 17,6 Prozent und damit das beste Vertriebsergebnis ihrer 140-jährigen Unternehmensgeschichte. Die Zahl der versicherten Risiken und Verträge sank um 0,4 Prozent auf 14,7 Millionen (Vorjahr: 14,8 Millionen). Grund dafür ist die gezielte Ablösung veralteter Verträge. Rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen auf die DEVK. Sie werden bundesweit in 1.160 Geschäftsstellen und 19 Regionaldirektionen persönlich betreut.

Wachstum über Sparten hinweg

Das inländische Erstversicherungsgeschäft in der Schaden- und Unfallversicherung wuchs um 9,7 Prozent auf 2,80 Milliarden Euro und lag damit über dem Branchenschnitt (8,0 Prozent). In der Kfz-Versicherung steigerte die DEVK ihre gebuchten Beiträge auf 1,58 Milliarden Euro (+14,8 Prozent) und übertraf erneut die Branche (13,9 Prozent). Die Rechtsschutzversicherung legte um 5,5 Prozent auf 229 Millionen Euro zu (Branche: 6,0 Prozent). Auch in der Lebensversicherung (inklusive Pensionsfonds) stiegen die Beiträge um 4,9 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro (Branche: 6,7 Prozent). Die Krankenversicherung entwickelte sich besonders dynamisch: Die Beitragseinnahmen erhöhten sich um 11,6 Prozent auf 134 Millionen Euro und lagen damit über der Branche (8,0 Prozent).

Stabile Kapitalbasis und solide Erträge

Die DEVK stärkt weiter ihre finanzielle Basis und baut Rückstellungen für schadenintensive Jahre auf. Das Kapitalanlagevolumen der Gruppe stieg um 2,9 Prozent auf 24,07 Milliarden Euro. Ursächlich waren vor allem geringere laufende Erträge aus Beteiligungen und Zuschreibungen sowie höhere Aufwendungen für Kapitalanlagen, insbesondere in der Lebensversicherung. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 3,04 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,85 Milliarden Euro). Das entspricht einem Plus von 6,9 Prozent und unterstreicht die robuste Kapitalausstattung der DEVK.

Jahresüberschuss steigt deutlich

Das versicherungstechnische Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung hat sich 2025 dank eines schadenarmen Jahres deutlich verbessert. Vor Veränderung der Schwankungsrückstellung stieg es auf 143 Millionen Euro (Vorjahr: 12 Millionen Euro). Zugleich hat die DEVK 125 Millionen Euro in die Schwankungsrückstellung eingezahlt (Vorjahr: 72 Millionen Euro). Nach dieser Zuführung erzielt das Unternehmen ein versicherungstechnisches Ergebnis von 18 Millionen Euro (Vorjahr: -61 Millionen Euro). Zusammen mit den Ergebnissen aus der Lebens- und Krankenversicherung sowie dem Pensionsfondsgeschäft ergibt sich ein versicherungstechnisches Gesamtergebnis von 33 Millionen Euro (Vorjahr: -43 Millionen Euro) – und damit wieder ein deutlich positiver Wert.

Auch das nichtversicherungstechnische Ergebnis verbesserte sich spürbar: Geringere Abschreibungen und höhere Zuschreibungen führten zu einem Kapitalanlageergebnis von 273 Millionen Euro (Vorjahr: 227 Millionen Euro). Insgesamt stieg das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit auf 248 Millionen Euro (Vorjahr: 106 Millionen Euro). Der Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte sich auf 136 Millionen Euro hat sich damit nahezu verdreifacht (Vorjahr: 49 Millionen Euro).

Rückversicherung stärkt Wert und Diversifikation

Auch das Rückversicherungsgeschäft der DEVK ist weiter gewachsen. Die gebuchten Rückversicherungsbeiträge aus konzernfremdem Geschäft (DEVK RE und Echo Re) erhöhten sich auf 1,41 Milliarden Euro (+3,2 Prozent). Die Zahl der Kunden stieg auf 1.057 (Vorjahr: 998) aus 132 Ländern.

Das Rückversicherungsportfolio wurde im Geschäftsjahr 2025 gezielt weiterentwickelt und nach Regionen sowie Sparten diversifiziert. Die Schaden-Kosten-Quote vor Zuführung zur Schwankungsrückstellung lag bei 90,4 Prozent, da die Auswirkungen von Einzel- und Katastrophenschäden überschaubar waren. Somit erzielten die beiden Rückversicherungseinheiten ein erfreuliches versicherungstechnisches Ergebnis bei gleichzeitiger Stärkung der Kapitalbasis und Widerstandsfähigkeit.

Michael Knaup hebt die Bedeutung der Rückversicherung hervor: „Unsere Rückversicherer sind ein wesentlicher Wert- und Diversifikationstreiber der DEVK-Gruppe und machen inzwischen rund ein Viertel des Beitragsaufkommens aus.“ Drei weitere Säulen tragen mit jeweils einem Viertel zum Prämienvolumen bei: das Kfz-Geschäft, die Sachversicherung sowie die Personenversicherungen mit Leben, Kranken und Pensionsfonds.

Kfz-Geschäft unter Kostendruck

Im Kompositgeschäft des DEVK Sach- und HUK-Versicherungsvereins sowie der DEVK Allgemeinen stiegen die Beiträge um 10,5 Prozent. Der Bestand lag bei 11,6 Millionen Verträgen. Insgesamt verbesserte sich die Combined Ratio deutlich auf 94,3 Prozent (Vorjahr: 98,5 Prozent). In der Kfz-Versicherung sank sie auf 105 Prozent (Vorjahr: 111,5 Prozent). Der Preisdruck bleibt hier weiterhin hoch: Seit 2017 sind die Kosten für Pkw-Ersatzteile und Werkstattstunden um mehr als 60 Prozent gestiegen. Hinzu kommen höhere Ausgaben für Anwälte und Sachverständige. Gleichzeitig sorgt der intensive Wettbewerb dafür, dass Beitragsanpassungen nur begrenzt durchsetzbar sind.

Neues Fondsrentenprodukt gibt Impulse

Das Neugeschäft der DEVK-Lebensversicherer lag 2025 erneut über dem Vorjahr. Treiber war vor allem die neue flexible Fondsrente mit Garantiekomponenten, die DEVK-Rente ZukunftPlus, die zur Jahresmitte eingeführt wurde und sich sowohl für die private wie auch die betriebliche Altersvorsorge eignet. Die gebuchten Bruttobeiträge der DEVK Lebensversicherungen im engeren Sinne stiegen um 2,6 Prozent auf 783,8 Millionen Euro (Vorjahr: 764 Millionen Euro).

Ausblick: DEVK nähert sich der 6-Milliarden-Marke

Für 2026 erwartet die DEVK ein Beitragswachstum von rund 4 Prozent und einen deutlich verbesserten Konzern-Jahresüberschuss vor Steuern. Gleichzeitig steuert die DEVK ihr Geschäft bewusst vorsichtig: Sie zeichnet Risiken selektiver, reduziert den Anteil der Rückversicherung und stärkt die Schwankungsrückstellungen.

Wesentliche Wachstumstreiber bleiben in der Erstversicherung die Bereiche Schaden/Unfall und Pensionsfonds. In der Sachversicherung setzt die DEVK auf einen neuen Wohngebäudetarif, der seit dem Frühjahr am Markt ist. Bei der Bewertung von Elementarrisiken geht das Unternehmen neue Wege: KI-gestützte Simulationen von Starkregenereignissen ermöglichen eine präzisere Risikoeinschätzung und sichern wettbewerbsfähige Konditionen für Kundinnen und Kunden.

Insgesamt steuert die DEVK-Gruppe auf Beitragseinnahmen von rund 6 Milliarden Euro im aktuellen Geschäftsjahr zu und würde damit die nächste Milliarden-Stufe erreichen.

Eine Kennzahlenübersicht sowie Fotos zur Pressemitteilung erhalten Sie hier: https://ots.de/OiP098

Auf unserer Website finden Sie die Geschäftsberichte sowie den Nachhaltigkeitsbericht der DEVK: www.devk.de/unternehmensberichte

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Das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist, hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor 140 Jahren von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet krempeln heute rund 7.500 Menschen im Innen- und Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000 Mitglieder, also Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige. Insgesamt betreut die DEVK rund 14,7 Millionen Verträge in allen Sparten. Nach der Anzahl der Verträge ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer. Dank ihrer guten Kapitalausstattung ist die DEVK finanzstark, was die „A+“-Ratings der Agenturen Fitch und Standard & Poor’s jeweils mit stabilem Ausblick bestätigen.

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