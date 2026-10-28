Preise für Sprit entwickeln sich aktuell gegenläufig / Rückgang bei Super E10, Anstieg bei Diesel / Ölpreis deutlich über 110 Dollar

München (ots) –

Die Preise für Kraftstoffe entwickeln sich derzeit gegenläufig. Nach aktuellen Zahlen des ADAC gibt es bei Super E10 im Vergleich zur Vorwoche einen Rückgang von 2,6 Cent, während der Dieselpreis in der gleichen Zeit um 3,4 Cent gestiegen ist. Damit liegt Super E10 im bundesweiten Mittel bei 2,084 Euro je Liter, Diesel kostet 2,289 Euro. Damit ist Diesel aktuell über 20 Cent teurer als Super E10.

Der Ölpreis ist im Vergleich zur Vorwoche gestiegen, ein Barrel der Nordseesorte Brent liegt bei rund 114 US-Dollar. Der höhere Ölpreis, die angespannte Lage auf den internationalen Dieselmärkten und die mit Beginn der kälteren Jahreszeit zunehmende Nachfrage nach Heizöl wirken sich derzeit insbesondere auf den Dieselpreis aus. Trotz des gestiegenen Ölpreises ist Benzin wie auch schon in der Vorwoche erneut günstiger geworden. Dies deutet darauf hin, dass bei Super E10 Spielraum für Preisnachlässe bestand.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Preise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen anschließend langsam wieder. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App „ADAC Drive“: Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.

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Quelle: ots